Útočník pobodal tři ženy v pařížském metru

Útočník v pátek v několika stanicích metra v centru Paříže bodnou zbraní zranil tři ženy. Z míst činů uprchl, uvedla agentura AFP s odvoláním na dopravní podnik francouzské metropole. List Le Figaro napsal, že policie podezřelého zadržela v Sarcelles na severním předměstí Paříže.
K napadení došlo postupně ve stanicích République, Arts et Métiers a Opéra mezi 16:15 a 16:45. Podle Le Figaro není žádná z žen v ohrožení života a jejich zranění jsou povrchová.
Pro zajištění bezpečnosti v pařížském metru byly nasazeny další bezpečnostní týmy.