Macron vyzval k zastavení útoků na energetické objekty na Blízkém východě

Francouzský prezident Emmanuel Macron po telefonátu se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem a katarským emírem Tamímem bin Hamadem Sáním vyzval k zastavení útoků na civilní infrastrukturu na Blízkém východě, zejména na vodárenské a energetické objekty. Šéf Elysejského paláce o tom ve čtvrtek informoval na svém účtu na sociální síti X.
„Je v našem společném zájmu, abychom neprodleně uplatnili moratorium na útoky mířící na civilní infrastrukturu, zejména energetická a vodárenská zařízení. Civilní obyvatelstvo a jeho základní potřeby i bezpečné dodávky energií je nutné chránit před vojenskou eskalací,“ napsal Macron.
S Trumpem a katarským emírem mluvil po útocích na infrastrukturu pro těžbu plynu v Íránu a Kataru.
Katar patří k největším producentům plynu na světě a hraje klíčovou roli v globálním zásobování zkapalněným zemním plynem. Katar kvůli válce, kterou 28. února proti Íránu zahájily Spojené státy a Izrael, zcela zastavil produkci zkapalněného zemního plynu, čímž došlo k výpadku 20 procent světových dodávek této suroviny.
Agentura DPA píše, že v uplynulých dnech vzrostly obavy, že znepřátelené strany by mohly ve větší míře útočit na vodárenskou infrastrukturu v Íránu a ve státech Perského zálivu, včetně odsolovacích zařízení. V Bahrajnu bylo zasaženo zařízení pro úpravu pitné vody a z Íránu přišly zprávy o útoku na odsolovací zařízení.
