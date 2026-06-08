Poláci nakupují zbraně, průkaz má téměř pět milionů lidí

Poláci více nakupují zbraně. Jen loni si o zbrojní průkaz požádalo přes padesát tisíc lidí. Za posledních pět let je nárůst o více než sto procent. Důvodem jsou obavy o vlastní bezpečnost i větší zájem o sportovní střelbu.
Zvuk střelby je v poslední době slyšet v Polsku čím dál častěji. Přibývá totiž amatérských i závodních střelců. Jedním z nich je Sebastian. Střelbě se věnuje od dvanácti let, teprve teď chce ale sám vlastnit zbraň. „Řekl jsem si, že chci mít vlastní zbraň, chci ji mít soukromě doma,“ uvedl amatérský střelec Sebastian Szuszczyński.
Aby si mohl legálně pořídit trojici vysněných zbraní, požádal před dvěma měsíci o zbrojní průkaz. Přihlásil se proto do klubu, zapsal u policie a absolvoval lékařské a psychologické testy. Úřady se teď budou jeho žádostí zabývat ještě další dva měsíce. „(Musíme) ukázat, že to povolení skutečně potřebujeme, že střelbu bereme vážně,“ dodal Sebastian.
Počet povolení k nošení zbraní pravidelně roste. Jen loni jich policisté vydali přes padesát tisíc. Celkem průkazem disponuje téměř půl milionu Poláků a v zemi už koluje přes milion střelných zbraní. Největší nárůst nastal po začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajině. „Zároveň je to populárnější i mezi mladými lidmi, šíří se to přes sociální sítě. A myslím si také, že se z toho do určité míry stala móda,“ sdělil střelecký instruktor Szymon Chrzanowski.
Roste i počet členů svazu sportovní střelby
Nejvíce lidí chce zbraň pro sběratelské nebo závodní účely. Polský svaz sportovní střelby letos registroval sto tisíc členů. I v tomto případě jde o pětkrát větší počet než před pěti lety. Svaz se proto zabývá i střeleckou osvětou.
„Nestačí jít jednou na střelnici, vystřelit pár ran a říct si: teď už všechno umím a budu mistr světa. Ne. Myslím si, že každý občan, který chce mít zbraň, mít k ní přístup a umět s ní zacházet, musí trénovat,“ prohlásil předseda Polského svazu sportovní střelby Tomasz Kwiecień.
A držení zbraní je i politickým tématem – zatímco pravice žádá jednodušší podmínky, centristé chtějí naopak přísnější posuzování i opakované lékařské kontroly.