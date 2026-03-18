Írán se nesnažil obnovit obohacování uranu, tvrdí šéfka tajných služeb USA


18. 3. 2026Aktualizovánopřed 51 mminutami|Zdroj: ČTK

Schopnost Íránu obohacovat uran byla zničena červnovými údery a Teherán se ji posléze nesnažil obnovit, sdělila při svém středečním vystoupení v americkém Senátu šéfka amerických tajných služeb Tulsi Gabbardová. Nebezpečím, že Írán získá jadernou zbraň, zdůvodnily Izrael i Spojené státy letošní údery na tuto zemi.

Gabbardová tvrdí, že „íránský program obohacování (uranu) byl zcela zničen“ údery z loňského června, které podnikly Spojené státy v návaznosti na izraelské útoky na Írán. „Od té doby se (Teherán) nesnažil obnovit své schopnosti obohacovat uran. Vstupy do podzemních zařízení, která byla bombardovaná, byly zasypány a zality betonem,“ uvedla.

Při slyšení pak čelila dotazu demokratického senátora Marka Warnera, proč sdělení o obohacování uranu nepřednesla při vystoupení před senátory a proč je uvedla jen v textu projevu. Šéfka tajných služeb zdůvodnila rozhodnutí přeskočit pasáž tím, že její projev byl moc dlouhý.

Podle Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Írán obohacoval uran na šedesát procent. To bylo sice výrazně více, než je nutné pro civilní účely, nebylo to však dostatečné pro výrobu jaderné zbraně. Právě obavami, že by Teherán mohl získat jadernou zbraň, Washington a Jeruzalém odůvodnily zahájení současné války. Írán dlouhodobě tvrdí, že v posledních letech na výrobě jaderné zbraně nepracoval.

Takzvané obohacování je proces, při kterém se technologicky zvyšuje koncentrace štěpného izotopu v přírodním uranu tak, aby mohl být využit jako palivo v jaderných elektrárnách nebo jako nálož v jaderných zbraních. K výrobě atomové zbraně je potřeba uran obohacený na devadesát procent, přičemž podle odborníků obohacení z šedesáti na devadesát procent už představuje relativně malý technologický krok.

„Režim v Íránu se zdá být nedotčený, je ale výrazně omezený kvůli útokům na své vedení a vojenské schopnosti,“ popsala před senátory dopady současných americko-izraelských úderů Gabbardová. „Írán a jeho spojenci mají schopnost pokračovat v útocích na zájmy USA a jejich spojenců na Blízkém východě, a taky to činí,“ doplnila. Obnova vojenských schopností bude íránskému režimu trvat roky, pokud přežije, dodala představitelka amerických tajných služeb.

Slovenská vláda nařídila omezit prodej nafty, cizinci budou platit více

Slovenská vláda ve středu nařídila na třicet dnů omezit prodej nafty a zakázala vývoz tohoto paliva do zahraničí. Rozhodla rovněž, že řidiči vozidel se zahraniční poznávací značkou budou platit za naftu zvláštní cenu stanovenou jako průměr ceny tohoto paliva v Česku, Rakousko a v Polsku, kde je nafta nyní dražší než na Slovensku. Opatření, které se nevztahuje na prodej benzinu, začne platit po zveřejnění vládního nařízení ve sbírce zákonů. Podle premiéra Roberta Fica (Smer) se tak stane ve čtvrtek.
USA uvolní pravidla lodní přepravy a obnoví obchod s venezuelskou ropou

Americký prezident Donald Trump na šedesát dní pozastaví regulaci lodní přepravy ve snaze usnadnit zásobování ropou, jejíž ceny rostou kvůli válce s Íránem, informoval Bílý dům. Washington v této souvislosti také oznámil zrušení zákazu obchodovat s venezuelskou státní ropnou společností, napsala agentura AP.
Soud nařídil obnovit vysílání Hlasu Ameriky

Americký federální soudce nařídil v úterý obnovit vysílání rozhlasové stanice Hlas Ameriky. Více než tisíc jejích zaměstnanců, kteří před více než rokem dostali placené administrativní volno, se má vrátit do práce. Informují o tom agentury. Prezident USA Donald Trump loni zavedl rozsáhlé škrty ve federální sféře a stanici financovanou z federálních peněz prakticky vyřadil z provozu.
Ve Švýcarsku spadla kabina lanovky, jeden člověk zemřel

Po pádu lanovkové kabiny v lyžařském areálu Titlis v Engelbergu v centrálním Švýcarsku zahynul jeden člověk, prohlásil šéf místní kriminální policie Senad Sakic. Podrobnosti o identitě oběti, která byla v kabině sama, ale neuvedl. Ostatní cestující, kteří byli v jiných kabinách lanovky, museli podle Sakice záchranáři evakuovat.
Pákistán oznámil, že od půlnoci pozastaví útoky na Afghánistán

Pákistánský ministr informací Attáulláh Tarár ve středu oznámil, že Pákistán kvůli muslimskému svátku íd al-fitr a s ohledem na prosbu Turecka a Saúdské Arábie pozastaví vojenské údery na cíle v Afghánistánu. Dočasný klid zbraní začne podle Tarára platit od středeční půlnoci a potrvá do půlnoci na 24. března.
Íránský ministr bezpečnosti je po smrti, Izrael hlásí oběti

Íránský raketový útok v Izraeli zabil dva lidi, napsal s odkazem na záchrannou službu server The Times of Israel (ToI). V Dubaji se večer podle novinářů agentury AFP ozvalo několik explozí, podle úřadů protivzdušná obrana sestřelovala íránské drony a rakety. Teherán cílí na městské oblasti v Perském zálivu kvůli přesunu amerických sil, tvrdí podle al-Džazíry íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí. Teherán také potvrdil zabití ministra bezpečnosti Esmáíla Chatíba, který vedl tamní zpravodajské služby.
Praha i Bratislava chystají investice pro dodávky ropy z Česka na Slovensko

Česko je připraveno zahájit investice, které zajistí dodávky ropy na Slovensko, řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) po středečním jednání se slovenskou ministryní hospodářství Denisou Sakovou. Zajištění reverzního toku z Česka na Slovensko bude nyní posuzovat skupina expertů firem Transpetrol a Mero, uvedla Saková. Pracovní skupina má podle Havlíčka čas do konce dubna, aby představila detailní plán.
