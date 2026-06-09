Po ruském útoku v Charkovské oblasti zemřeli čtyři lidé

Po ruském útoku na město Čuhujiv v Charkovské oblasti zemřeli čtyři lidé. V úterý o tom s odvoláním na místní zdroje informovaly agentury Reuters a AFP. V Charkově utrpělo zranění dalších nejméně patnáct lidí včetně dětí. Ukrajina podle ruských okupačních úřadů podruhé v krátké době zasáhla most spojující Krym s Chersonskou oblastí.
O obětech v Čuhujivu, který leží jihovýchodně od Charkova, informoval šéf správy Charkovské oblasti Oleh Syněhubov. Při ruském útoku podle něj zemřeli dva muži ve věku 56 a 70 let a dvě ženy ve věku 22 a 70 let. Útok poničil obytné domy a auta, vypuklo také několik požárů.
„Charkov dnes v noci zažil další rozsáhlý útok nepřátelských dronů,“ uvedl starosta města Ihor Terechov. Místní úřady podle něj potvrdily jedenáct zásahů bezpilotních letounů. Další dva drony dopadly na zem, aniž by explodovaly. Údery zasáhly obytné domy včetně jedné výškové budovy, poničily také auta a další objekty.
Ruský dron podle úřadů v severoukrajinské Černihivské oblasti v úterý ráno zasáhl dodávku vezoucí chléb do Semenivky nedaleko hranic s Ruskem, napsal na facebooku šéf regionální vojenské správy Vjačeslav Čaus. Její řidič skončil v nemocnici.
Poškození mostu přes Čonharský průliv
Ukrajina v noci na úterý pokračovala v odvetných útocích na Ruskem okupovaných územích i v ruském vnitrozemí. Moskvou dosazený gubernátor okupované části Chersonské oblasti Vladimir Saldo informoval, že ukrajinské drony zaútočily na most přes Čonharský průliv spojující pevninu s Krymem. Ten Rusko v rozporu s mezinárodním právem anektovalo už v roce 2014. Provoz na mostě byl přerušen a řidiči musejí jezdit objížďkami. Protivzdušná obrana podle něj zneškodnila přes dvacet bezpilotních letounů blížících se k mostu.
Čonharský most, známý jako „brána na Krym“, je jedním z několika mostů spojujících Krym s pevninou. Silnice, jejíž je most součástí, vede z Krymu přes Chersonskou oblast dál do Melitopolu v Záporožské oblasti. Telegramový kanál Astra píše, že drony na tuto dopravní stavbu zaútočily už před několika dny a i tehdy byl provoz na něm přerušen.
Ruské ministerstvo obrany informovalo, že protivzdušná obrana v noci na úterý zneškodnila sto čtyřicet ukrajinských dronů. Kolik jich do ruského vzdušného prostoru přiletělo, Moskva nezveřejňuje. Ukrajinské letectvo v pravidelném ranním hlášení uvedlo, že Rusko v noci zaútočilo dvěma řízenými střelami Ch59/69 a 166 drony. Protivzdušná obrana sestřelila 146 nepilotovaných letounů. Dvě střely a sedmáct dronů zasáhlo osmnáct míst, na dalších osmi se zřítily trosky sestřelených bezpilotních letounů.
Reuters píše, že se útoky odehrály v době, kdy se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vracel do Kyjeva ze schůze v Londýně, kde jednal s představiteli Británie, Francie a Německa o tom, jak pokročit v ukončení již více než čtyři roky trvající války, kterou rozpoutala ruská invaze na Ukrajinu v únoru 2022.