Válka dopadá i na ukrajinské zemědělství. V Charkovské oblasti uhynuly desetitisíce zvířat


Od začátku plnohodnotné ruské invaze uhynulo v Charkovské oblasti více než osmdesát tisíc prasat a dvanáct tisíc kusů skotu. Zhruba šedesát ze 160 zemědělských podniků ukončilo provoz. Podle Oleksandra Masjuka, vedoucího oddělení živočišné výroby při regionální vojenské správě, se kvůli bojům počet skotu v oblasti snížil o 42 procent a počet prasat téměř o polovinu. Uvedl to v rozhovoru pro Ukrajinský rozhlas Charkov.

„Pro odvětví je to katastrofální ztráta a zároveň vážná komplikace pro potravinovou bezpečnost. Živočišná výroba za války funguje mimořádně obtížně, zejména kvůli náletům, ničení farem, úhynu zvířat, ztrátám produkce, narušené logistice i problémům s cenami. Přesto odvětví díky zemědělcům a jejich odhodlání dál funguje,“ popsal Masjuk.

Část podniků byla podle něj zcela zničena, jiné se přesunuly do bezpečnějších oblastí. Některé farmy se stále nacházejí na území dočasně okupovaném Ruskem, jejich stav proto nelze vyhodnotit.

Počet krav klesá, a proto se v Charkovské oblasti podle údajů Státní statistické služby vyrobilo o 4,5 procenta méně mléka než loni, kdy produkce přesáhla 55 tun, uvedl vedoucí oddělení živočišné výroby.

Masa se podle něj naopak vyprodukovalo o pět procent více. Loni tento ukazatel přesahoval osmnáct tun. „Produkce masa je dynamický ukazatel. Dnes může být v plusu, zítra v minusu. Dá se říci, že je stále zhruba na úrovni loňského roku,“ poznamenal Masjuk.

Drůbežárny v Charkovské oblasti oproti roku 2025 objem výroby mírně zvýšily. „Drůbežářství bylo v krizi už před začátkem plnohodnotné ruské invaze, přesto jsme zaznamenali růst. Produkce vajec se zvýšila téměř jedenapůlkrát a počet drůbeže o patnáct procent. Válka toto odvětví nezasáhla tak výrazně, drůbežárny se vyhnuly rozsáhlým škodám a příznivá zůstává i situace v exportu,“ sdělil Masjuk.

Závislost Charkovské oblasti na dodávkách masa z jiných regionů se od začátku plnohodnotné invaze zvýšila. „Po roce 2022 výrazně vzrostla, protože máme mnoho poškozených farem a přišli jsme o velké množství zvířat. Vlastní produkce pokrývá zhruba 30 procent spotřeby masa v regionu. Dovážíme více hovězího, ale také vepřové. Měli jsme silný agrokomplex, přišli jsme však o podnik Svitanok v Novovodolažské obci, který zajišťoval čtvrtinu produkce vepřového masa v oblasti,“ uvedl vedoucí oddělení.

Přesun farem a podniků

Podle Masjuka se kvůli složitosti celého procesu a logistice přesunul jen malý počet podniků. „Část z nich se vrátila zpět. Odcházely v době, kdy byla území okupovaná, a stihly to. Přesun živočišné výroby je ale složitý. Pokud chcete odvézt stádo, musíte najít farmu, která dokáže přijmout takový počet zvířat a zároveň zajistit technologii používanou v původním hospodářství,“ vysvětlil.

Přesuny se podle něj odehrávaly především v rámci Charkovské oblasti.

„Z oblastí aktivních bojů nebo z okupovaných území podniky odvážely zvířata a hledaly dříve fungující provozy, které jsou dnes mimo provoz. Někteří zemědělci pomáhali svým kolegům a poskytovali jim prostory,“ řekl Masjuk.

Dodal, že část zemědělců nyní pracuje na společném cíli a vzájemně si pomáhá, což je za války velmi důležité. „Někteří ale farmy jednoduše zlikvidovali, protože neviděli možnost, kam se přesunout,“ dodal.

„Příslušné ministerstvo s naší pomocí sestavilo seznam všech aktuálně neaktivních podniků, které by po základní rekonstrukci mohly poskytnout své prostory. Ministerstvo tento seznam shromáždilo a rozeslalo do všech regionů. My jsme ho distribuovali prostřednictvím komunit. Zájemci se mohou obrátit na svou místní komunitu, okresní správu nebo na specialistu odpovědného za zemědělský sektor ve svém okrese,“ uvedl Masjuk.

Ceny masa, mléčných výrobků a vajec

Na zdražování masa má podle vedoucího oddělení živočišné výroby odboru agroprůmyslového komplexu oblastní vojenské správy vliv řada ekonomických faktorů.

„Jde zejména o krmivo, které zdražilo kvůli logistice a cenám energií. Faktorů je ale víc – od počasí až po technologie. Každé hospodářství má vlastní náklady. Logistika, energie i cena veterinárních přípravků mohou vzrůst i dvojnásobně,“ vysvětlil.

Například u produkce mléka je to nejvíce patrné v rozdílu mezi cenou, za kterou se syrové mléko prodává ke zpracování, a cenou hotových výrobků. To všechno vede ke zdražování běžných produktů kvůli výraznému nárůstu výrobních nákladů. Výkupní cena navíc klesá. Mléko od zemědělců se nyní nakupuje levněji, zatímco konečná prodejní cena hotových výrobků roste.

Podle Masjuka se v blízké době neplánuje žádné snížení cen výrobků. „Do konce roku může dojít k plošnému růstu cen masa. Jediné, co se může změnit, je cena vajec. V létě obvykle výrazně roste objem produkce vajec v domácnostech. Cena vajec tak může v létě mírně klesnout,“ uvedl.

Podpora zemědělců

Regionální programy na podporu majitelů farem neexistují, prostředky se ale vyčleňují ze státního rozpočtu.

„Nejvyužívanějším programem, do kterého se mohou zapojit právnické i fyzické osoby, je dotace na chov krav a plemenných ovcí a koz. Podpora činí 140 eur (zhruba 3500 korun) na krávu a 40 eur (přibližně tisíc korun) na kus plemenné ovce nebo kozy. Žadatelé musí chovat tři až sto krav, případně až 500 kusů plemenných ovcí a koz. Další program je určen pouze právnickým osobám a umožňuje proplatit náklady na výstavbu nebo rekonstrukci areálů pro živočišnou výrobu,“ říká vedoucí oddělení živočišné výroby.

Podle Masjuka v současnosti neexistuje žádný přímý program kompenzací škod na farmách pro právnické osoby. Existuje podle něj ale schválená metodika pro stanovení škod a ztrát u fyzických osob a individuálních podnikatelů, za více než dva roky fungování programu však o kompenzaci nikdo z Charkovské oblasti nepožádal. „Možná lidé nemají dostatek důkazů,“ dodal. Další podpůrné programy pro zemědělce lze najít na webu ukrajinského Státního agrárního registru.

Článek napsaný Hanna Cjomyková (Suspilne), poprvé publikovaný 3. května 2026 v 22:00 (SELČ)

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

Zaútočíme na lodě USA, pokud se přiblíží k Hormuzskému průlivu, varuje Írán

Íránská armáda varovala, že zaútočí na americké lodě, pokud se přiblíží k Hormuzskému průlivu, informuje agentura AFP. Íránské vojenské velení tak reagovalo na oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že plavidla USA budou doprovázet Hormuzským průlivem lodě, které v oblasti uvázly v předchozích týdnech kvůli konfliktu mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem. Už dříve v noci na pondělí významný člen íránského parlamentu uvedl, že Teherán by mohl považovat americký doprovod lodí za porušení příměří.
Evropská bezpečnost musí být založena na vlastních kapacitách, řekl Pavel

Prezident Petr Pavel v pondělí dopoledne přivítal na Pražském hradě finskou hlavu státu Alexandera Stubba. Hovořili spolu například o pokračující podpoře Ukrajiny či o posilování evropského pilíře Severoatlantické aliance (NATO). „Evropská bezpečnost musí být založena na vlastních kapacitách,“ řekl Pavel a dodal, že to neznamená oslabení transatlantické vazby.
Babiš před summitem v Jerevanu jednal s Ruttem o navyšování výdajů v NATO

Český premiér Andrej Babiš jednal s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem o navyšování obranných výdajů v rámci Aliance. Česká vláda se na to soustředí, řekl předseda vlády při příchodu na summit Evropského politického společenství (EPC) v Jerevanu.
Antarktidu zasáhla uprostřed zimy vlna veder. Vědci popsali příčiny

V červenci a srpnu roku 2024 vrcholila na Antarktidě zima. Během těchto měsíců téměř úplné temnoty klesají teploty hluboko pod třicet pod nulu. Jenže toho roku se východ kontinentu na dva týdny ohřál až o osmadvacet stupňů Celsia. Skupina klimatologů teď prokázala, že nešlo jen o neobvyklý výstřelek počasí, ale jednalo se o vzácnou atmosférickou poruchu, zesílenou klimatickými změnami způsobenými člověkem. Naznačuje to, co by se v příštích desetiletích mohlo stát běžnějším jevem.
Dron zasáhl výškovou budovu v Moskvě, útok prý hrozí i na vojenskou přehlídku 9. května

Dron v noci na pondělí zasáhl výškový dům v Moskvě, prohlásil starosta města Sergej Sobjanin. Nikomu se podle něj nic nestalo. Komu dron patřil, nespecifikoval, ale proti Rusku podniká vzdušné útoky Ukrajina v odvetě za neustávající ruské nálety na její území. Incident se stal krátce před pátečními oslavami Dne vítězství, na který se v Moskvě tradičně chystá vojenská přehlídka.
V bitvě o volební okrsky otevřel Nejvyšší soud USA novou kapitolu

Floridští zákonodárci schválili nový plán volebních obvodů pro nadcházející volby do Kongresu, který může až o čtyři křesla zvýšit zisk republikánů v daném státě. Změnu volební mapy podpořili i voliči ve Virginii v referendu, které iniciovali demokraté. Mělo se jednat o poslední kapitoly v americkém souboji o volební okrsky v roce 2026. Nejvyšší soud USA však změnil znění zákona o volebních právech, což otevřelo další možnosti pro úpravu volebních obvodů.
Na výletní lodi v Atlantiku byl zjištěn smrtící hantavirus. Tři lidé zemřeli

Na výletní lodi v Atlantiku zemřeli tři lidé, z nichž zatím u jednoho odborníci zjistili hantavirus. U dalších dvou mrtvých mají lékaři na nákazu podezření. Oznámila to Světová zdravotnická organizace (WHO). Hantavirus je vzácné, ale potenciálně smrtelné onemocnění, které se šíří trusem infikovaných hlodavců.
