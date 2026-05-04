Evropská bezpečnost musí být založena na vlastních kapacitách, řekl Pavel


4. 5. 2026Aktualizovánopřed 41 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
Tisková konference prezidenta Petra Pavla a finského prezidenta Alexandera Stubba
Prezident Petr Pavel v pondělí dopoledne přivítal na Pražském hradě finskou hlavu státu Alexandera Stubba. Hovořili spolu například o pokračující podpoře Ukrajiny či o posilování evropského pilíře Severoatlantické aliance (NATO). „Evropská bezpečnost musí být založena na vlastních kapacitách,“ řekl Pavel a dodal, že to neznamená oslabení transatlantické vazby.

Stubb se vyslovil pro členství Ukrajiny v EU i v NATO s poznámkou, že podle něj v Evropě ani v USA není vojenská síla schopná bojovat tak, jak to dělá Ukrajina. „Místo toho, abychom hovořili o tom, co Ukrajina potřebuje od Evropy, tak bychom měli začít uvažovat o tom, co Evropa potřebuje od Ukrajiny,“ prohlásil finský prezident.

Posilování evropské části Aliance bylo hlavním tématem tiskové konference prezidentů a oba ho chtějí probírat na summitu NATO v Ankaře. Podle Pavla má být Evropa v obraně rovnocenným partnerem Spojených států. Na tom se se svým finským protějškem shoduje. „Neměl by to být pouze úkol východního křídla, ale měl by to být přístup, kdy všichni spojenci se zapojí,“ zdůraznil Stubb zájem, aby se výrazněji zapojily i západoevropské státy.

Kromě otázek obrany a bezpečnosti řešily hlavy států a jejich delegace vzájemný obchod. Pavel také zmínil zájmy Česka a Finska na proměně EU, která se má dle jeho slov stát konkurenceschopnější, bezpečnější a schopnější rychleji reagovat. Finský prezident také v odlehčeném duchu prohlásil, že když se sejdou dvě země, které milují lední hokej, tak to přispívá k dobrým vztahům.

Alexander Stubb a Petr Pavel
Zdroj: ČTK/Michal Kamaryt

Stubbův program

Na programu setkání Stubba s Pavlem byla po oficiálním přivítání nejprve soukromá schůzka prezidentů a poté jednání delegací, po níž následovala tisková konference. Stubb je v Česku na dvoudenní návštěvě, v pondělí se ještě setká s prvním místopředsedou Senátu Jiřím Drahošem (za STAN) a s předsedou sněmovny Tomiem Okamurou (SPD).

V úterý by měl mít schůzku s premiérem Andrejem Babišem (ANO), ve stejný den také spolu s Pavlem přednese hlavní projev na konferenci Evropa jako úkol. Následně se společně setkají s českými studenty College of Europe a se stážisty v institucích Evropské unie.

Česko-finské vztahy

Česko a Finsko pojí podle prezidentské kanceláře nejen členství v Evropské unii a NATO, ale i shoda na zásadních tématech v zahraniční politice, energetice nebo jednotném trhu. Mezi zeměmi také roste obchodní výměna, Česko do Finska vyváží především auta.

Severská země je podle Hradu v Evropě vnímaná jako vzor v připravenosti na krize, ochraně kritické infrastruktury a odolnosti společnosti vůči hybridním hrozbám. Přispívá rovněž do české muniční iniciativy pro Ukrajinu. Spolupracovat a sdílet zkušenosti by země podle prezidentské kanceláře mohly i při zavádění letounů F-35, které Finsko i Česko pořizují.

Poslední prezidentská návštěva mezi oběma zeměmi se uskutečnila v červnu 2005, kdy se ve Finsku s tamní prezidentkou Tarjou Halonenovou setkal Václav Klaus. Stubb byl v Česku jako prezident i v roce 2024, kdy se zúčastnil konference Globsec.

Vláda schválila opětovné zavedení elektronické evidence tržeb

PRE od května zdražila fixované ceníky energií, reagovala na růst tržních cen

Zaútočíme na lodě USA, pokud se přiblíží k Hormuzskému průlivu, varuje Írán

Soud nepravomocně uznal vinu Nagyové v kauze Čapí hnízdo

Babiš před summitem v Jerevanu jednal s Ruttem o navyšování výdajů v NATO

VideoCestovní kanceláře mohou zdražit i již zakoupený zájezd, upozorňuje odbornice

Dron zasáhl výškovou budovu v Moskvě, útok prý hrozí i na vojenskou přehlídku 9. května

Aktuálně z rubriky Domácí

Vláda schválila opětovné zavedení elektronické evidence tržeb

Elektronická evidence tržeb (EET) se zřejmě od ledna 2027 vrátí. Návrh na její znovuzavedení schválila vláda, řekla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Návrh, který nyní projedná Parlament, by měl podle kabinetu přinést do veřejných rozpočtů 14,4 miliardy korun ročně. Součástí návrhu jsou i daňové změny, mimo jiné obnovení některých slev zrušených předchozí vládou a úprava daně z přidané hodnoty (DPH).
PRE od května zdražila fixované ceníky energií, reagovala na růst tržních cen

Pražská energetika (PRE) od května zvýšila ceny svých fixovaných produktů elektřiny i plynu. Reaguje tím na růst cen energií na světových trzích. Zdražení se týká nových smluv se závazkem, u nichž si zákazníci připlatí v průměru několik stovek korun za rok. Pro klienty se smlouvou na dobu neurčitou nebo s dohodou o fixaci cen, kterou uzavřeli už dříve, se nic nemění.
Soud nepravomocně uznal vinu Nagyové v kauze Čapí hnízdo

Za dotační podvod a poškození finančních zájmů EU v pondělí Městský soud v Praze potrestal europoslankyni Janu Nagyovou (ANO) v kauze Čapí hnízdo tříletou podmínkou se zkušební dobou na pět let a peněžitým trestem 500 tisíc korun. Rozsudek není pravomocný, lze proti němu podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze. Nagyová v závěrečné řeči vinu opětovně odmítla, z vyhlášení rozhodnutí se omluvila.
VideoCestovní kanceláře mohou zdražit i již zakoupený zájezd, upozorňuje odbornice

Cestovní kanceláře mohou za dodržení zákonných podmínek navýšit cenu již zakoupeného zájezdu. „Pokud cestovní kancelář splní veškeré podmínky a zvýšení je menší než osm procent, tak je zákazník povinen to navýšení akceptovat. Pokud by se jednalo o navýšení vyšší než těch osm procent, tak je to na zákazníkovi,“ vysvětluje ve Studiu 6 vedoucí právní poradny spotřebitelské organizace dTest Lenka Zdráhalová. V rozhovoru se Zuzanou Smieškovou rozebírá i to, co musí cestovní kanceláře splnit, aby mohly cenu dodatečně navýšit, jak má postupovat zákazník, který chce kvůli zdražení odstoupit od smlouvy a nechat si vrátit peníze, či jaké jsou aspekty kupování zájezdů s předstihem, nebo naopak na poslední chvíli.
Požár v Českém Švýcarsku se nerozšiřuje, pod kontrolou ale stále není

Požár v Českém Švýcarsku se nerozšiřuje. Hasičům se v noci na pondělí podařilo udržet plochu, na které hoří, pod sto hektary. Plně pod kontrolou zatím oheň nemají. Do zásahu se kolem 8:00 znovu zapojily vrtulníky. Na pomoc přiletí kolem poledne i dva ze Slovenska. Les hoří mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou od sobotního odpoledne.
VideoRusko nechce obsadit Evropu, věří Ševčík. Havel varuje před podceněním

Hlavním tématem Duelu ČT24 byly plánované výdaje vlády Andreje Babiše (ANO) na obranu a naplnění závazku NATO. „Premiér si asi těch dvacet miliard na výdaje na obranu půjčí, aby naplnil závazek NATO. Musel by tedy zvýšit schodek státního rozpočtu,“ řekl poslanec Miroslav Ševčík (za SPD). „Pokud jde o výdaje na obranu, tak je možné se v nějaké míře rozumně zadlužit. Je mylná představa, že agresorovi předám zemi, která je rozpočtově v pořádku. Raději budu mít zemi zadluženou, ale bezpečnou a suverénní,“ míní předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Hosté se střetli ohledně vojenských motivací Ruska vůči Evropě. Podle Ševčíka je směšné si myslet, že by Rusko chtělo okupovat Evropu, když má problém obsadit území na Ukrajině. „Rusko se netají tím, že má zájem o sféru vlivu ve střední Evropě. Je mimořádně nebezpečné podceňovat agresora,“ varoval Havel. Pořad moderoval Jiří Václavek.
VideoHosté Událostí, komentářů týdne probrali plánovaný sjezd sudetských Němců

Hosté Událostí, komentářů týdne probrali plánovaný sjezd sudetských Němců, vznikající levicovou stranu expremiéra Vladimíra Špidly a trest pro psychiatra Jana Cimického. Pozvání přijali bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer, bývalý novinář a politik Vladimír Mlynář, psychiatrička Džamila Stehlíková, novinářka Marie Bastlová a youtuber Jan Špaček. Diskusi moderovala Klára Radilová.
