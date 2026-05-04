Prezident Petr Pavel v pondělí dopoledne přivítal na Pražském hradě finskou hlavu státu Alexandera Stubba. Hovořili spolu například o pokračující podpoře Ukrajiny či o posilování evropského pilíře Severoatlantické aliance (NATO). „Evropská bezpečnost musí být založena na vlastních kapacitách,“ řekl Pavel a dodal, že to neznamená oslabení transatlantické vazby.
Stubb se vyslovil pro členství Ukrajiny v EU i v NATO s poznámkou, že podle něj v Evropě ani v USA není vojenská síla schopná bojovat tak, jak to dělá Ukrajina. „Místo toho, abychom hovořili o tom, co Ukrajina potřebuje od Evropy, tak bychom měli začít uvažovat o tom, co Evropa potřebuje od Ukrajiny,“ prohlásil finský prezident.
Posilování evropské části Aliance bylo hlavním tématem tiskové konference prezidentů a oba ho chtějí probírat na summitu NATO v Ankaře. Podle Pavla má být Evropa v obraně rovnocenným partnerem Spojených států. Na tom se se svým finským protějškem shoduje. „Neměl by to být pouze úkol východního křídla, ale měl by to být přístup, kdy všichni spojenci se zapojí,“ zdůraznil Stubb zájem, aby se výrazněji zapojily i západoevropské státy.
Kromě otázek obrany a bezpečnosti řešily hlavy států a jejich delegace vzájemný obchod. Pavel také zmínil zájmy Česka a Finska na proměně EU, která se má dle jeho slov stát konkurenceschopnější, bezpečnější a schopnější rychleji reagovat. Finský prezident také v odlehčeném duchu prohlásil, že když se sejdou dvě země, které milují lední hokej, tak to přispívá k dobrým vztahům.
Stubbův program
Na programu setkání Stubba s Pavlem byla po oficiálním přivítání nejprve soukromá schůzka prezidentů a poté jednání delegací, po níž následovala tisková konference. Stubb je v Česku na dvoudenní návštěvě, v pondělí se ještě setká s prvním místopředsedou Senátu Jiřím Drahošem (za STAN) a s předsedou sněmovny Tomiem Okamurou (SPD).
V úterý by měl mít schůzku s premiérem Andrejem Babišem (ANO), ve stejný den také spolu s Pavlem přednese hlavní projev na konferenci Evropa jako úkol. Následně se společně setkají s českými studenty College of Europe a se stážisty v institucích Evropské unie.
Česko-finské vztahy
Česko a Finsko pojí podle prezidentské kanceláře nejen členství v Evropské unii a NATO, ale i shoda na zásadních tématech v zahraniční politice, energetice nebo jednotném trhu. Mezi zeměmi také roste obchodní výměna, Česko do Finska vyváží především auta.
Severská země je podle Hradu v Evropě vnímaná jako vzor v připravenosti na krize, ochraně kritické infrastruktury a odolnosti společnosti vůči hybridním hrozbám. Přispívá rovněž do české muniční iniciativy pro Ukrajinu. Spolupracovat a sdílet zkušenosti by země podle prezidentské kanceláře mohly i při zavádění letounů F-35, které Finsko i Česko pořizují.
Poslední prezidentská návštěva mezi oběma zeměmi se uskutečnila v červnu 2005, kdy se ve Finsku s tamní prezidentkou Tarjou Halonenovou setkal Václav Klaus. Stubb byl v Česku jako prezident i v roce 2024, kdy se zúčastnil konference Globsec.