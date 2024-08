V Evropě roste nová železná opona, varuje finský prezident

Den, kdy Rusko rozpoutalo plnohodnotnou válku na Ukrajině, byl pro Finy studenou sprchou, říká prezident. Před 24. únorem 2022 bylo podle něj kolem padesáti procent Finů proti vstupu země do NATO a jen dvacet procent pro, to se ale po velké invazi obrátilo.

Stubb podporuje členství Ukrajiny v západních organizacích včetně EU a NATO, protože v současnosti podle něj vzniká nová železná opona, a to mezi Ruskem a Běloruskem na straně jedné a ostatními zeměmi na straně druhé. „Je zapotřebí, aby všechny země, které chtějí zůstat na straně toho, co je na západ od této opony, chtějí udržet svou suverenitu, tak se připojily k Evropské unii,“ míní prezident.

Finsko už urychlilo výrobu munice. Stubb v této souvislosti ocenil přínos muniční iniciativy České republiky, která shání náboje ze zemí celého světa. „Je i v zájmu Finska, aby dokázalo dodávat dostatečné zásoby munice,“ podotkl prezident s tím, že Unie dosud vyráběla munici hlavně pro účely cvičení, nyní bude třeba zvýšit její konkurenceschopnost.

Volné ruce pro Kyjev v otázce použití zbraní

Na použití západních technik by pro Ukrajinu nemělo platit žádné omezení, zdůraznil Stubb v souvislosti s otázkou úderů na ruské území pomocí střel dlouhého doletu nebo stíhaček F-16.

„Jakmile je to obranná situace, v rámci mezinárodního válečného práva, tak ať Ukrajina dělá, co považuje za vhodné. Nezapomeňme, že to je Rusko, které porušuje mezinárodní právo, útočí na civilní cíle, obytné budovy nebo dětská hřiště. Ukrajina si při výběru cílů počíná velmi strategicky,“ podotkl prezident.