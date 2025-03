Čína v obavě z Trumpa láká zahraniční investice

V nejistotě, zda přijdou další cla – možná už příští týden –, Čína zjišťuje, co šéf Bílého domu Donald Trump chce. Prezident naznačuje, že by to mohl být prodej společnosti TikTok. „Čína v tom bude hrát roli, možná formou schválení. A myslím, že to udělá. Možná jim trochu snížím cla nebo něco takového, aby se to povedlo,“ prohlásil Trump.

Signály amerického prezidenta podněcují spekulace, zda se v brzké době setká s čínským prezidentem, a pokud ano, tak na jaké půdě – ve Spojených státech, nebo v Pekingu.