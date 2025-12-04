Irská armáda zaznamenala drony poblíž Zelenského letadla


Irské námořnictvo v pondělí zaznamenalo pět dronů pohybujících se poblíž prostoru, kam mířilo letadlo ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, informoval ve čtvrtek deník The Irish Times. Ukrajinský prezident tohoto dne přilétal na oficiální návštěvu ostrovní země.

Drony se objevily poblíž irského pobřeží v době, kdy měl kolem prolétnout ukrajinský prezidentský speciál. Letadlo s prezidentem však přiletělo dříve, než bylo plánováno, a drony proto nepředstavovaly bezprostřední nebezpečí.

Není známo, odkud drony pocházely. Jejich dolet a čas ve vzduchu naznačují, že se jednalo o technologicky vyspělá bezpilotní letadla, která ovládali zkušení piloti, uvedly zdroje irského média. Podle úřadů šlo spíše o pokus narušit letový provoz než o možný útok na prezidentské letadlo.

Drony byly pravděpodobně vypuštěny blízko místa incidentu, ale mohly být řízeny z libovolného místa na světě pomocí satelitní komunikace. Podle armádních zdrojů měly drony zapnutá světla, což by mohlo znamenat, že na ně operátoři chtěli upozornit. V posledních měsících drony způsobily narušení letového provozu v několika evropských metropolích, včetně Kodaně, Mnichova nebo Osla.

Incident se stal v době nárůstu aktivity ruské stínové flotily u západního pobřeží Irska. V době incidentu v irské výlučné ekonomické zóně operovaly tři sankcionované lodě plující pod cizí vlajkou. V současné době však neexistují žádné důkazy o jejich zapojení do věci, podotkl deník.

Lodě patřící do ruské stínové flotily slouží k pašování ruské ropy, na jejíž prodej uvalily kvůli ruské invazi na Ukrajinu sankce evropské země a Spojené státy. Prodej ropy podle Evropské unie a USA patří k hlavním zdrojům příjmů Moskvy pro financování války.

Irské námořnictvo v pondělí zaznamenalo pět dronů pohybujících se poblíž prostoru, kam mířilo letadlo ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, informoval ve čtvrtek deník The Irish Times. Ukrajinský prezident tohoto dne přilétal na oficiální návštěvu ostrovní země.
