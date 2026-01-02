Opozice chce v reakci na Okamurovy výroky vyvolat hlasování o jeho odvolání

Opoziční strany chtějí vyvolat hlasování Poslanecké sněmovny o odvolání předsedy dolní komory Tomia Okamury (SPD). Sběr podpisů nutných k podání návrhu začne příští týden, sdělil předseda Pirátů Zdeněk Hřib. Okamura čelí kritice všech stran sněmovní opozice kvůli svému novoročnímu projevu. Předsednictvo ODS v pátek uvedlo, že chce jeho výroky ve sněmovně projednávat. Starostové a nezávislí (STAN) plánují vypracovat usnesení, kterým by se komora od prohlášení šéfa SPD distancovala.
Okamura se v projevu vymezoval mimo jiné proti poskytování zbraní Kyjevu. Jeho slova proti Ukrajině už ve čtvrtek kritizoval ukrajinský velvyslanec v Česku Vasyl Zvaryč. V pátek se kriticky vyjádřil také předseda ukrajinského parlamentu Ruslan Stefančuk.
Během pátku kritizovali projev předsedy Poslanecké sněmovny i tuzemské opoziční strany. „ODS bude spoluiniciovat jednání o nepřijatelných výrocích Tomia Okamury na půdě Poslanecké sněmovny České republiky a podpoří návrh na jeho odvolání,“ avizovalo v pátek předsednictvo ODS. Podle opoziční strany je projev ukázkou nepřijatelné lživé manipulace a strašení. „Vyjádření o třetí světové válce, na které by měl mít podle jeho slov zájem Brusel, zásadním způsobem poškozuje Českou republiku,“ zdůraznila ODS.
Také slova na adresu šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové, kterou Okamura označil za nepříčetnou, jsou podle ODS od významného ústavního činitele nepřijatelná. Kabinet by se měl od výroků distancovat, protože nese největší díl odpovědnosti za zahraniční politiku, míní strana.
Projev kritizují i další opoziční strany
Okamurovy výroky kritizují i další opoziční uskupení. Šéf Starostů a nezávislých (STAN) Vít Rakušan napsal že odsouzeníhodné výroky předsedy dolní komory jsou odpovědností celé vlády a ostudou celého Česka. „Budu chtít, aby náš klub přišel s návrhem usnesení, že sněmovna jako celek se distancuje od jeho citací. Ať ti, kdo si ho do vedení zvolili, předvedou, jak na tom s podporou Ukrajiny skutečně jsou,“ uvedl.
Piráti chtějí, aby Okamura v čele sněmovny skončil, sdělil Hřib. „Společně s dalšími stranami opozice v příštím týdnu Piráti zahájí sběr podpisů potřebných pro projednání jeho odvolání ve sněmovně,“ avizoval. Na postupu se dohodl s předsedou TOP 09 Matějem Ondřejem Havlem, spojí se i s dalšími lídry stran. Odvolat předsedu sněmovny lze podle jednacího řádu jen na písemný návrh nejméně dvou pětin všech poslanců.
Předseda lidovců Marek Výborný míní, že Okamurovým „kolaborantským výrokům“ tleská Kreml, ale poškozují celé Česko. „Nelze mlčet. Podpoříme jako KDU-ČSL jak projednání těchto skandálních výroků ve sněmovně, tak návrh na odvolání Tomia Okamury z jejího čela,“ napsal.
Místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek hovoří v souvislosti s projevem o „kýblu ruské nenávisti“. Takové chování by neměl tolerovat žádný demokratický poslanec, míní. „Jde to proti všem zájmům České republiky – je to čistě ruská propaganda. Vzpamatujte se už, proboha,“ vzkázal koaličním poslancům.
Okamura se ostře vyjádřil na adresu ukrajinského prezidenta
Okamura se v projevu vymezil proti poskytování zbraní Ukrajině. Nelze je posílat k „udržování naprosto nesmyslné války“, prohlásil. „Věřím, že naše republika vyskočí z bruselského vlaku, který navzdory varování vlády USA míří k třetí světové válce,“ řekl také.
Postavil se i proti ukrajinskému členství v Evropské unii či pomáhání na dluh zemi, která se už téměř čtyři roky brání plnohodnotné ruské invazi. „Penězovody totiž tečou všemi směry a každý na tom byznysu něco trhne. Západní firmy a vlády i ukrajinští zloději kolem Zelenského junty, co si staví záchody ze zlata,“ vyjádřil se Okamura ostře k prezidentovi Volodymyru Zelenskému a jeho okolí. Zlatý záchod měl někdejší blízký spolupracovník prezidenta Tymur Mindič, kterého zadržely ukrajinské protikorupční úřady.
Proti výrokům šéfa dolní komory se už ve čtvrtek ohradil ukrajinský velvyslanec Zvaryč. „Slova, která si dovolil použít vůči mým krajanům a Ukrajině, včetně demokraticky zvoleného vedení ukrajinského státu, jsou nedůstojná a naprosto nepřijatelná. Jsou v rozporu se zásadami demokratické společnosti i s hodnotami, na nichž je Česká republika jako nedílná součást evropského společenství založena,“ napsal velvyslanec.
Urážlivá a nenávistná vyjádření podle Zvaryče považuje Ukrajina za Okamurův osobní postoj, zjevně formovaný pod vlivem ruské propagandy. „Očekáváme, že orgány státní moci a občanská společnost České republiky poskytnou těmto výrokům náležité hodnocení a posoudí jejich slučitelnost s vysokou státní funkcí, kterou tento politik zastává,“ dodal velvyslanec. Předseda koaličních Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka v reakci uvedl, že nepovažuje za vhodné, aby velvyslanec cizího státu veřejně hodnotil výroky českého ústavního činitele.
Šéf ukrajinského parlamentu Stefančuk v pátek označil výroky Okamury za příklad nevzdělanosti, manipulace a cynismu. Předseda SPD podle něj opakovaným urážením Ukrajiny a Ukrajinců ve skutečnosti způsobuje škodu a přináší ostudu především Česku a Čechům. Stefančuk současně ujistil, že Ukrajinci jsou hluboce vděční českému národu a jeho představitelům za veškerou pomoc a podporu v těžkých časech.
