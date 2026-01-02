Opozice chce v reakci na Okamurovy výroky vyvolat hlasování o jeho odvolání


před 56 mminutami|Zdroj: ČTK

Opoziční strany chtějí vyvolat hlasování Poslanecké sněmovny o odvolání předsedy dolní komory Tomia Okamury (SPD). Sběr podpisů nutných k podání návrhu začne příští týden, sdělil předseda Pirátů Zdeněk Hřib. Okamura čelí kritice všech stran sněmovní opozice kvůli svému novoročnímu projevu. Předsednictvo ODS v pátek uvedlo, že chce jeho výroky ve sněmovně projednávat. Starostové a nezávislí (STAN) plánují vypracovat usnesení, kterým by se komora od prohlášení šéfa SPD distancovala.

Okamura se v projevu vymezoval mimo jiné proti poskytování zbraní Kyjevu. Jeho slova proti Ukrajině už ve čtvrtek kritizoval ukrajinský velvyslanec v Česku Vasyl Zvaryč. V pátek se kriticky vyjádřil také předseda ukrajinského parlamentu Ruslan Stefančuk.

Během pátku kritizovali projev předsedy Poslanecké sněmovny i tuzemské opoziční strany. „ODS bude spoluiniciovat jednání o nepřijatelných výrocích Tomia Okamury na půdě Poslanecké sněmovny České republiky a podpoří návrh na jeho odvolání,“ avizovalo v pátek předsednictvo ODS. Podle opoziční strany je projev ukázkou nepřijatelné lživé manipulace a strašení. „Vyjádření o třetí světové válce, na které by měl mít podle jeho slov zájem Brusel, zásadním způsobem poškozuje Českou republiku,“ zdůraznila ODS. 

Okamura v novoročním projevu ostře kritizoval pomoc Ukrajině. Podle velvyslance nedůstojně
Předseda Poslanecké sněmovny a lídr SPD Tomio Okamura

Také slova na adresu šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové, kterou Okamura označil za nepříčetnou, jsou podle ODS od významného ústavního činitele nepřijatelná. Kabinet by se měl od výroků distancovat, protože nese největší díl odpovědnosti za zahraniční politiku, míní strana.

Projev kritizují i další opoziční strany

Okamurovy výroky kritizují i další opoziční uskupení. Šéf Starostů a nezávislých (STAN) Vít Rakušan napsal že odsouzeníhodné výroky předsedy dolní komory jsou odpovědností celé vlády a ostudou celého Česka. „Budu chtít, aby náš klub přišel s návrhem usnesení, že sněmovna jako celek se distancuje od jeho citací. Ať ti, kdo si ho do vedení zvolili, předvedou, jak na tom s podporou Ukrajiny skutečně jsou,“ uvedl.

Piráti chtějí, aby Okamura v čele sněmovny skončil, sdělil Hřib. „Společně s dalšími stranami opozice v příštím týdnu Piráti zahájí sběr podpisů potřebných pro projednání jeho odvolání ve sněmovně,“ avizoval. Na postupu se dohodl s předsedou TOP 09 Matějem Ondřejem Havlem, spojí se i s dalšími lídry stran. Odvolat předsedu sněmovny lze podle jednacího řádu jen na písemný návrh nejméně dvou pětin všech poslanců.

Předseda lidovců Marek Výborný míní, že Okamurovým „kolaborantským výrokům“ tleská Kreml, ale poškozují celé Česko. „Nelze mlčet. Podpoříme jako KDU-ČSL jak projednání těchto skandálních výroků ve sněmovně, tak návrh na odvolání Tomia Okamury z jejího čela,“ napsal.

Místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek hovoří v souvislosti s projevem o „kýblu ruské nenávisti“. Takové chování by neměl tolerovat žádný demokratický poslanec, míní. „Jde to proti všem zájmům České republiky – je to čistě ruská propaganda. Vzpamatujte se už, proboha,“ vzkázal koaličním poslancům.

Okamura se ostře vyjádřil na adresu ukrajinského prezidenta

Okamura se v projevu vymezil proti poskytování zbraní Ukrajině. Nelze je posílat k „udržování naprosto nesmyslné války“, prohlásil. „Věřím, že naše republika vyskočí z bruselského vlaku, který navzdory varování vlády USA míří k třetí světové válce,“ řekl také.

Postavil se i proti ukrajinskému členství v Evropské unii či pomáhání na dluh zemi, která se už téměř čtyři roky brání plnohodnotné ruské invazi. „Penězovody totiž tečou všemi směry a každý na tom byznysu něco trhne. Západní firmy a vlády i ukrajinští zloději kolem Zelenského junty, co si staví záchody ze zlata,“ vyjádřil se Okamura ostře k prezidentovi Volodymyru Zelenskému a jeho okolí. Zlatý záchod měl někdejší blízký spolupracovník prezidenta Tymur Mindič, kterého zadržely ukrajinské protikorupční úřady.

Proti výrokům šéfa dolní komory se už ve čtvrtek ohradil ukrajinský velvyslanec Zvaryč. „Slova, která si dovolil použít vůči mým krajanům a Ukrajině, včetně demokraticky zvoleného vedení ukrajinského státu, jsou nedůstojná a naprosto nepřijatelná. Jsou v rozporu se zásadami demokratické společnosti i s hodnotami, na nichž je Česká republika jako nedílná součást evropského společenství založena,“ napsal velvyslanec.

Urážlivá a nenávistná vyjádření podle Zvaryče považuje Ukrajina za Okamurův osobní postoj, zjevně formovaný pod vlivem ruské propagandy. „Očekáváme, že orgány státní moci a občanská společnost České republiky poskytnou těmto výrokům náležité hodnocení a posoudí jejich slučitelnost s vysokou státní funkcí, kterou tento politik zastává,“ dodal velvyslanec. Předseda koaličních Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka v reakci uvedl, že nepovažuje za vhodné, aby velvyslanec cizího státu veřejně hodnotil výroky českého ústavního činitele.

Okamura: Resort obrany připraví podklady k ukončení své role v muniční iniciativě
Šéf SPD Tomio Okamura

Šéf ukrajinského parlamentu Stefančuk v pátek označil výroky Okamury za příklad nevzdělanosti, manipulace a cynismu. Předseda SPD podle něj opakovaným urážením Ukrajiny a Ukrajinců ve skutečnosti způsobuje škodu a přináší ostudu především Česku a Čechům. Stefančuk současně ujistil, že Ukrajinci jsou hluboce vděční českému národu a jeho představitelům za veškerou pomoc a podporu v těžkých časech.

Výběr redakce

Po požáru baru ve Švýcarsku je až sto lidí v kritickém stavu

Po požáru baru ve Švýcarsku je až sto lidí v kritickém stavu

04:54Aktualizovánopřed 43 mminutami
Zelenskyj jmenoval Kyryla Budanova do funkce šéfa prezidentské kanceláře

Zelenskyj jmenoval Kyryla Budanova do funkce šéfa prezidentské kanceláře

před 1 hhodinou
Sněžku zasáhl orkán, v Krkonoších platí lavinové nebezpečí

Sněžku zasáhl orkán, v Krkonoších platí lavinové nebezpečí

před 3 hhodinami
Venezuela je připravena jednat s USA o boji proti drogám, tvrdí Maduro

Venezuela je připravena jednat s USA o boji proti drogám, tvrdí Maduro

04:21Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Trump pohrozil Íránu intervencí na ochranu demonstrantů

Trump pohrozil Íránu intervencí na ochranu demonstrantů

10:28Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Česká ekonomika vzrostla ve třetím čtvrtletí meziročně o 2,8 procenta

Česká ekonomika vzrostla ve třetím čtvrtletí meziročně o 2,8 procenta

09:10Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Kimova dcera poprvé oficiálně navštívila mauzoleum předků, píší agentury

Kimova dcera poprvé oficiálně navštívila mauzoleum předků, píší agentury

před 7 hhodinami
Hradilkovi. Příběh rodiny, která žije naplno navzdory těžkostem

Hradilkovi. Příběh rodiny, která žije naplno navzdory těžkostem

před 8 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Opozice chce v reakci na Okamurovy výroky vyvolat hlasování o jeho odvolání

Opoziční strany chtějí vyvolat hlasování Poslanecké sněmovny o odvolání předsedy dolní komory Tomia Okamury (SPD). Sběr podpisů nutných k podání návrhu začne příští týden, sdělil předseda Pirátů Zdeněk Hřib. Okamura čelí kritice všech stran sněmovní opozice kvůli svému novoročnímu projevu. Předsednictvo ODS v pátek uvedlo, že chce jeho výroky ve sněmovně projednávat. Starostové a nezávislí (STAN) plánují vypracovat usnesení, kterým by se komora od prohlášení šéfa SPD distancovala.
před 56 mminutami

Sněžku zasáhl orkán, v Krkonoších platí lavinové nebezpečí

Sněžku zasáhl v pátek vítr o síle orkánu. Vítr měl podle údajů z měřicí stanice na vrcholu hory krátce po 07:00 v nárazu rychlosti přes 123 kilometrů v hodině. Hranice orkánu je 117,7 kilometru v hodině. Horní úsek lanovky na Sněžku zřejmě kvůli silnému větru celý den nepojede, sdělil vedoucí provozu lanovky Jiří Špetla. Dolní úsek na Růžovou horu je v provozu. Aktuální informace o provozu lanovky jsou na webu, situace se může změnit. Ostatní krkonošské lanovky v kraji vítr neomezil.
před 3 hhodinami

Česká ekonomika vzrostla ve třetím čtvrtletí meziročně o 2,8 procenta

Česká ekonomika vzrostla v loňském třetím čtvrtletí meziročně o 2,8 procenta, což je nejrychlejší růst od druhého čtvrtletí 2022. Hrubý domácí produkt (HDP) byl proti předchozím třem měsícům vyšší o 0,8 procenta. Zpřesněný odhad zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ), který tak potvrdil údaje z konce listopadu. Podle analytiků byl hospodářský růst robustnější, než se očekávalo.
09:10Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Hosté speciálu Událostí, komentářů probrali výhled na rok 2026

Hosté novoročního speciálu Událostí, komentářů se zaměřili na projevy prezidenta Petra Pavla, předsedy vlády Andreje Babiše (ANO), rozdělení společnosti, politické spojování, budoucnost pro mladou generaci či hrdost a vlastenectví. Pozvání do debaty přijali novinářka a moderátorka Barbora Černošková, redaktor pro vědu a techniku z Deníku N Petr Koubský, jazykovědec Karel Oliva, zakladatel a ředitel Institutu 2050 Jan Krajhanzl, sociolog ze společnosti PAQ Research Daniel Prokop, akademický ekonom z think-tanku IDEA při CERGE-EI Daniel Münich a ředitel Charity ČR Lukáš Curylo. Diskusí provázela Jana Peroutková.
před 6 hhodinami

Hradilkovi. Příběh rodiny, která žije naplno navzdory těžkostem

Diagnózu spinální svalová atrofie si Hradilkovi vyslechli hned dvakrát. Rodina ale navzdory těžkému handicapu nejstarší dcery nikdy nepřestala naplno žít. Zatímco pro dnes třináctiletou Boženu museli léčbu doslova vybojovat, čtyřletý Bedřich ji dostal hned po narození a je bez obtíží. V novém roce je čeká řada výzev, ale také nový dům, který jim výrazně usnadní život. Cesta ke genové terapii by se letos mohla otevřít i pro Boženu – pokud to schválí úřady. Později by pak mohla podstoupit i operaci páteře, kterou má kvůli slabým svalům zdeformovanou.
před 8 hhodinami

Příběh černého uhlí se začíná uzavírat. Horníky čeká nová kapitola

Těžba černého uhlí má letos v Česku definitivně skončit. Na Karvinsku zbývá dotěžit posledních několik tisíc tun. Z šachet v regionu odejde v lednu a únoru 1600 lidí. Během prvních dvou vln propouštění odešly z dolů i stovky lidí. Většina z nich dostala odstupné a stále nepracuje. Podle některých i proto, že jim noví zaměstnavatelé často nenabízejí ani polovinu toho, na co byli zvyklí v podzemí. Jiní zkouší vlastní podnikání. Černouhelné hornictví skončí na Karvinsku po 250 letech. Jak to ovlivní trh práce, bude podle ekonomů jasnější za rok.
před 8 hhodinami

Elektronický průkaz a méně oprávnění. Začíná platit nový zbraňový zákon

V platnost vstoupila novela zákona o zbraních. Nahrazuje skoro 25 let staré předpisy. Zbrojní průkaz už lidé nemusí nosit u sebe, funguje totiž elektronicky. V papírové podobě zůstává jen evropský zbrojní pas. Místo současných pěti skupin průkazů budou dva druhy oprávnění. Deset skupin zbrojních licencí se snižuje na tři. Součástí zákona je i zbraňová amnestie, díky které mohou lidé do konce června beztrestně odevzdat či legalizovat nelegálně držené zbraně či střelivo.
před 9 hhodinami

Nepodléhejme líbivému populismu, vyzval v novoročním projevu Pavel

Prezident Petr Pavel v novoročním projevu uvedl, že bude dohlížet na to, aby nastupující vláda dodržovala sliby. Nepodléhejme líbivému populismu, vyzvala také hlava státu. Oživení důvěry ve společnosti podle něj musí začít u každého jednotlivce, nikoli v politice.
včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami
Načítání...