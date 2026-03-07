Zájem Čechů o dovolené na lodi roste

VideoZájem Čechů o dovolené na lodi roste


před 1 hhodinou
Události: Dovolená na lodi
Ročně stráví dovolenou na lodi už téměř sto tisíc Čechů. Poptávka je po turistických plavbách, na které vyrážejí zpravidla páry. Skupiny přátel dávají přednost pronájmům lodí. Nejčastěji je rezervují právě v tomto období. Obecně ale Češi podle expertů dovolenou na lodi teprve objevují.

Kateřina Neumannová, olympijská vítězka, mistryně světa v běhu na lyžích a sportovní komentátorka, původně neměla být lyžařkou, a přesto vyhrála všechno. V Interview Speciál moderovaném Janou Peroutkovou hovořila o cestě, která začala zákazem od lékařů a skončila zlatem, které vyhrála hlava nad tělem. „Krize neexistuje!“ připomínala i dceři na Jizerské padesátce. „Mohlo by to být takovým mottem. Když přijde krize, nesmíme se jí poddávat,“ říká.
Ročně stráví dovolenou na lodi už téměř sto tisíc Čechů. Poptávka je po turistických plavbách, na které vyrážejí zpravidla páry. Skupiny přátel dávají přednost pronájmům lodí. Nejčastěji je rezervují právě v tomto období. Obecně ale Češi podle expertů dovolenou na lodi teprve objevují.
Koalice už letos nebude zvyšovat výdaje na obranu nad plánovaných 155 miliard. Částka odpovídá 1,73 procenta HDP. Před finálním hlasováním o státním rozpočtu se na tom shodují všechny vládní strany. Poslanci budou rozhodovat ve středu. Nic na tom nemění ani apel amerického velvyslance. Nicholas Merrick v týdnu řekl, že Česko riskuje nesplnění svých závazků vůči NATO.
Válka na Blízkém východě trvá již týden. I v pátek Izrael a USA bombardovaly íránské cíle. Naproti tomu Írán znovu vyslal rakety na Izrael a státy Perského zálivu. Kvůli ochromení dopravy v Hormuzském průlivu pak cena ropy roste a pociťují to i lidé u čerpacích stanic. Europoslankyně Jaroslava Pokorná Jermanova (ANO) a europoslankyně Danuše Nerudová (STAN) se v Událostech, komentářích moderovaných Terezou Řezníčkovou shodly, že déletrvající růst ceny pohonných hmot by se odrážel také ve zdražování dalšího zboží. „Bude to v České republice úloha vlády se k tomu postavit a s tím pracovat,“ uvedla Pokorná Jermanová. Nerudová varovala před případným zastropováním cen – to by podle ní mohlo vést k nedostatku benzinu a nafty.
Nad Českem se objevil saharský prach. V následujících dnech to podle meteorologů ovlivní počasí. Obloha bude zakalenější, nebude tak modrá. Východy a západy Slunce budou barevnější.
Z Blízkého východu se v sobotu do Česka vrátí další stovky lidí, řekl mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgő. Lidé by měli dorazit repatriačními lety z Dubaje ve Spojených arabských emirátech a ze saúdskoarabského Rijádu. Přiletí také letadlo z egyptského Šarm aš-Šajchu, které původně mířilo do Ománu. Do Dubaje odstartovala i pravidelná linka společnosti Smartwings. Podle mluvčí dopravce Vladimíry Dufkové další letoun přiletí také z letiště Rás al-Chajma ve Spojených arabských emirátech.
Zájem o focení na analog v Česku podle oslovených prodejců v posledních pěti letech roste. U jednorázových a levnějších kompaktních fotoaparátů potvrzují růst tržeb až o desítky procent. Vyšší zájem o tradiční focení potvrzují také fotokluby. Prodejci, odborníci na servis i fotokluby se shodují, že trend táhnou hlavně mladí lidé.
Startující zimní paralympijské hry v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo provází velké kontroverze. Mezinárodní paralympijský výbor (IPC) totiž umožnil ruským a běloruským sportovcům startovat pod svými vlajkami. Řada sportovců z jiných zemí, v čele s ukrajinskými, se proti tomuto rozhodnutí bouří. Protestují proti tomu, aby v dějišti paralympijských her vlála ruská vlajka a nelíbí se jim, že pokud by ruský paralympionik vyhrál, hrála by se v dějišti Her ruská hymna. Nejdotčenější je ukrajinská delegace, také proto, že jí IPC zakázal používat původně plánové slavnostní oděvy se znázorněnou mapou Ukrajiny i s okupovaným územím. Deset zemí, včetně české delegace, se proto chystá bojkotovat slavnostní zahájení ve Veroně.
