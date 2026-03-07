Ruský letecký úder na Charkov zabil nejméně dva lidi a deset jich zranil


před 57 mminutami|Zdroj: ČTK, The Kyiv Independent

Ruský letecký úder na Charkov zabil nejméně dvě osoby a deset lidí včetně několika dětí zranil, píše deník The Kyiv Independent. Útok se zaměřil na obytný dům v tomto východoukrajinském městě, informoval podle agentury AFP na síti Telegram náčelník oblastní správy Oleh Syněhubov. Rusko v noci na sobotu útočilo i v dalších částech Ukrajiny.

„Po nepřátelském útoku byla prakticky zničena část pětipatrového obytného domu v Kyjevské čtvrti Charkova. Poškozen byl i nedaleký dům,“ napsal Syněhubov. „Je tu jeden mrtvý. Dalších deset lidí bylo zraněno, včetně dvou chlapců ve věku šest a jedenáct let a sedmnáctileté dívky,“ dodal. Podle deníku The Kyiv Independent později počet mrtvých po úderu na Charkov vzrost na dva.

V troskách může být podle náčelníka správy stále uvězněno asi deset lidí, včetně jednoho dítěte. Aktuálně probíhají záchranné práce na jejich vyproštění.

Na Ukrajině byl v sobotu v noci vyhlášen poplach kvůli ruským náletům. Na jihu země v Záporoží bylo při ruském náletu zraněno miminko, oznámil na telegramu šéf místní správy Ivan Fedorov.

Výbuchy byly hlášeny také v Oděse a Kyjevě, píše deník The Kyiv Independent.

Rusko v únoru vypálilo proti Ukrajině nejvíce střel od začátku roku 2023, uvádí AFP
Nespecifikovaná ukrajinská tepelná elektrárna poškozená ruským útokem (9. února 2026)

