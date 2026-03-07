Analog se vrací, filmové fotoaparáty lákají hlavně mladé


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Zájem o focení na analog v Česku podle oslovených prodejců v posledních pěti letech roste. U jednorázových a levnějších kompaktních fotoaparátů potvrzují růst tržeb až o desítky procent. Vyšší zájem o tradiční focení potvrzují také fotokluby. Prodejci, odborníci na servis i fotokluby se shodují, že trend táhnou hlavně mladí lidé.

„Tržby z prodeje filmových fotoaparátů rostly průměrně za posledních pět let o více než šedesát procent,“ uvádí Eva Urešová z obchodu Analogstore, která má ve firmě na starosti marketing. Největší nárůst prodejů evidují obchodníci u jednorázových fotoaparátů a jednoduchých plastových kompaktů. Právě ty jsou podle prodejců pro mnohé začátečníky vstupní branou do světa klasické fotografie.

Stoupající zájem pozorují prodejci i přesto, že provozování tohoto koníčku je v posledních letech nákladnější. „V postcovidové době došlo ke značnému nárůstu ceny surovin, filmové materiály zdražily skokem téměř násobně. Přesto to poptávku téměř neovlivnilo, zájem o analog každým rokem od dna v roce 2016 mírně stoupá. A to především díky mladé generaci, která si v tom našla oblibu,“ říká generální ředitel Fotoškoda Martin Škoda.

„Máme jednu skupinu zaměřenou vyloženě na analog pro dospělé, skupiny bychom kvůli zájmu mohli mít ale klidně dvě, kdybychom na to měli kapacitu,“ dokládá stoupající oblibu vedoucí fotoklubu Líheň při Domu dětí a mládeže (DDM) hlavního města Prahy Jaromír Santler.

Kodak možná nepřežije další rok. Slavná značka zmírá a s ní její město
Ilustrační foto

Technika často i z druhé ruky

Podle dat mezinárodní asociace CIPA, která zastřešuje i nejznámější japonské výrobce fotoaparátů, se kvalitní filmové fotoaparáty od roku 2004 roky téměř nevyráběly a zbývala tak jen technika z druhé ruky. Potvrzuje to Michal Čáp z Polagraphu, který se věnuje prodeji nových a renovaci starších přístrojů z konce minulého tisíciletí. „Je ale třeba říci, že až v posledních letech se ten rostoucí zájem promítnul i v tom, že si ho všimli velcí výrobci a bývalí velcí hráči na trhu. V posledních letech tak vznikají nové fotoaparáty a očekávají se další novinky,“ dodává Čáp.

Majitel obchodu Analogstore Jan Záliš začátečníkům doporučuje přístroje před jejich nákupem hledat nejprve v rodině. A to kvůli dostupnosti fotografických potřeb a filmu za minulého režimu. V mnoha domácnostech se podle něj mohly dochovat přístroje i filmy.

Analog v době digitální

Složení komunity, která se o filmové fotoaparáty zajímá, se podle prodejců zásadně proměnilo a typický zákazník v současnosti „mládne“. „Největší skupinu tvoří lidé ve věku 18 až 24 let. Často ani nefotí digitálně a film je jejich první skutečnou fotografickou zkušeností, když nepočítáme mobilní telefon,“ uvádí Čáp.

Také fotokluby zaznamenaly generační obměnu. „Pozorujeme kontinuální nárůst počtu mladých lidí v posledních třech až pěti letech. Průměrný věk byl dříve spíše kolem pětačtyřiceti let, dnes je výrazně nižší,“ říká předseda Fotoklubu Praha Angelo Purgert, který má zhruba sto členů.

Jako vymezení proti digitální době vnímá analog vedoucí fotoklubu Líheň. Zájem vidí už u dětí od dvanácti let. „Když dětem povím, že budeme fotit v ateliéru mimo digitálu i něco na analog, jsou nadšené, je to pro ně velký rozdíl, fotky jsou hmatatelné, děti si je rády odnášejí domů,“ popisuje Santler.

Záliš uvádí příklady činnosti mladých fotografů na Broumovsku. „Zatímco jeden z nich se věnuje tradiční portrétní fotografii, další zkouší předávat jednorázové fotoaparáty náhodným kolemjdoucím na ulici,“ říká. Cílem druhého postupu je podle Záliše sdílení koláží ze života kolemjdoucích na sociálních sítích jako protipól k digitálnímu obsahu, a také pohled do života úplně neznámých lidí.

Břečka, nebo budoucnost? AI obrázky v sobě mají morbidní odér, říká expert
Falešný obrázek z AI generátoru

Výběr redakce

Z fasád ruských domů mizí tabulky paměti

VideoZ fasád ruských domů mizí tabulky paměti

před 1 hhodinou
Analog se vrací, filmové fotoaparáty lákají hlavně mladé

Analog se vrací, filmové fotoaparáty lákají hlavně mladé

před 1 hhodinou
Zelenskyj jako Soros. Orbán staví kampaň na nenávisti vůči Ukrajině

Zelenskyj jako Soros. Orbán staví kampaň na nenávisti vůči Ukrajině

před 2 hhodinami
Paralympijské hry s ruskou a běloruskou účastí budí zlou krev

VideoParalympijské hry s ruskou a běloruskou účastí budí zlou krev

před 11 hhodinami
Jižněji a delší trasou. S pilotem vládního airbusu o repatriačním letu

VideoJižněji a delší trasou. S pilotem vládního airbusu o repatriačním letu

před 12 hhodinami
Ještě za života darují tělo vědě. Lékařské fakulty mají s lidmi přes 15 tisíc smluv

Ještě za života darují tělo vědě. Lékařské fakulty mají s lidmi přes 15 tisíc smluv

před 13 hhodinami
Ministerstvo zahraničí: Čtvrteční let z Ammánu do Prahy byl plně hrazen státem

Ministerstvo zahraničí: Čtvrteční let z Ammánu do Prahy byl plně hrazen státem

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
Stát vyplatil odškodnění 113 obětem šikany komunistického režimu

Stát vyplatil odškodnění 113 obětem šikany komunistického režimu

před 15 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Analog se vrací, filmové fotoaparáty lákají hlavně mladé

Zájem o focení na analog v Česku podle oslovených prodejců v posledních pěti letech roste. U jednorázových a levnějších kompaktních fotoaparátů potvrzují růst tržeb až o desítky procent. Vyšší zájem o tradiční focení potvrzují také fotokluby. Prodejci, odborníci na servis i fotokluby se shodují, že trend táhnou hlavně mladí lidé.
před 1 hhodinou

VideoParalympijské hry s ruskou a běloruskou účastí budí zlou krev

Startující zimní paralympijské hry v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo provází velké kontroverze. Mezinárodní paralympijský výbor (IPC) totiž umožnil ruským a běloruským sportovcům startovat pod svými vlajkami. Řada sportovců z jiných zemí, v čele s ukrajinskými, se proti tomuto rozhodnutí bouří. Protestují proti tomu, aby v dějišti paralympijských her vlála ruská vlajka a nelíbí se jim, že pokud by ruský paralympionik vyhrál, hrála by se v dějišti Her ruská hymna. Nejdotčenější je ukrajinská delegace, také proto, že jí IPC zakázal používat původně plánové slavnostní oděvy se znázorněnou mapou Ukrajiny i s okupovaným územím. Deset zemí, včetně české delegace, se proto chystá bojkotovat slavnostní zahájení ve Veroně.
před 11 hhodinami

VideoJižněji a delší trasou. S pilotem vládního airbusu o repatriačním letu

Po pěti dnech se pilot vládního airbusu Petr Daňko vrátil v pátek domů. Od pondělí se na Blízkém východě otočil třikrát. Patřil k posádce, která stroj přebírala v Šarm aš-Šajchu od kolegů, kteří přiletěli z Ománu. Na palubě bylo 94 cestujících. V rozhovoru zmiňuje, že oproti běžným trasám se nyní létá trochu jinak, jižněji a déle, protože se oblétávají nebezpečné oblasti. Plány na příští týden zatím pilot z 24. základny dopravního letectva Praha-Kbely nezná, budou se ještě upřesňovat. Zákazníkem je totiž ministerstvo zahraničních věcí, které dosud ještě na toto období nepředložilo objednávku. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) nyní odhaduje, že dál se budou spíše využívat soukromá letadla společnosti Smartwings, která mají výrazně větší kapacitu než vládní letouny.
před 12 hhodinami

Karlovo náměstí v Praze se chystá na rekonstrukci, probíhá přesadba stromů

Na Karlově náměstí v Praze začaly přípravné práce před jeho rekonstrukcí. Při nich město nechává přestěhovat několik až devět metrů vysokých stromů. Za pomocí jeřábu je pracovníci vytahují i s kořeny a převážejí do jiné části parku. Podle krajinářské architektky z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy Barbory Liškové aktuálně probíhá přesadba pěti kusů stromů a celková rekultivace prostoru. Rekonstrukce samotného náměstí začne na přelomu roku a potrvá zhruba tři roky.
před 13 hhodinami

V Praze přistál další repatriační let, přivezl Čechy z Ománu

V noci na pátek přistál v Praze další vládní repatriační let s českými občany, které zasáhl současný konflikt na Blízkém východě. Větší armádní airbus s kapacitou přes devadesát míst přivezl cestující z ománského Maskatu, uvedlo ministerstvo zahraničních věcí. Premiér Andrej Babiš (ANO) v pátek ráno na síti X napsal, že odletěl první repatriační let do Dubaje. Stovky Čechů se během posledních dnů vrátily z ohrožené oblasti jak vládními repatriačními lety, tak komerčními linkami.
včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

Ještě za života darují tělo vědě. Lékařské fakulty mají s lidmi přes 15 tisíc smluv

Vděčnost za léčbu, pomoc medicíně nebo finanční důvody. Zájem o darování těla vědě roste. Poskytnout své ostatky k výuce se už v Česku rozhodlo více než patnáct tisíc lidí. Na osmi tuzemských lékařských fakultách loni přibylo přes 1500 smluv s novými dárci. Podle přednosty Anatomického ústavu 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy (UK) Ondřeje Naňky je většina z nich starší 70 let. K darování těla se ale čím dál častěji rozhodují i mladí lidé, třeba středoškoláci.
před 13 hhodinami

Ministerstvo zahraničí: Čtvrteční let z Ammánu do Prahy byl plně hrazen státem

Cestující, které ve čtvrtek dopravilo letadlo Smartwings pronajaté státem z Ammánu do Prahy, nemuseli za dopravu nic uhradit. ČTK to řekl mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgő, podle něhož byl let z Jordánska plně hrazený státem. Lidé, které ve čtvrtek po příletu oslovila redakce, ale uvedli, že museli podepsat závazek, že za let uhradí patnáct tisíc korun. Premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu tvrdil, že nikdo nic platit nebude. Ministr Petr Macinka (Motoristé) později v pátek sdělil, že Česko požádá o refundaci EU.
včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami

Stát vyplatil odškodnění 113 obětem šikany komunistického režimu

Už 113 lidem, kteří byli obětí šikany komunistického režimu, vyplatil stát odškodnění. České televizi to potvrdili mluvčí ministerstev spravedlnosti a vnitra, která náhradu vyplácejí. Od minulého září mohou lidé, kteří byli nuceni opustit Československo nebo byli pod takzvaným ochranným dohledem, žádat o jednorázové odškodné ve výši 100 tisíc korun. Největším problémem je zpětné dokazování.
před 15 hhodinami
Načítání...