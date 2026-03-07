Izraelská armáda uvedla, že zahájila novou vlnu útoků na íránskou infrastrukturu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Izraelská armáda oznámila, že zahájila novou vlnu rozsáhlých útoků na infrastrukturu v íránském hlavním městě Teheránu. Spojené státy uvedly, že prvním týdnu války proti Íránu zasáhly v této zemi více než tři tisíce cílů. Informují o tom agentury Reuters a AFP.

„Izraelské ozbrojené síly (IDF) zahájily vlnu rozsáhlých leteckých úderů proti vládním cílům v íránském hlavním městě,“ uvádí se v prohlášení izraelské armády. Íránská státní televize podle AFP informovala o výbuchu v západní části Teheránu.

Podle amerického ústředního velitelství (Centcom) patří mezi v tomto týdnu zasažené cíle vojenská velitelská a řídicí centra, systémy protivzdušné obrany a také íránské lodě a ponorky.

Masivní operace Epická zuřivost má Írán zlomit
Ilustrační foto – americký bombardér B-2 doprovázený stíhačkami

Spojené státy a Izrael zahájily údery proti Íránu minulý týden v sobotu, zabily při nich mimo jiné i dlouholetého nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejenom na Izrael a na americké vojenské objekty v regionu, ale i na civilní cíle v okolních arabských zemích. Vzájemné vzdušné údery pokračují.

Výběr redakce

Paralympijské hry s ruskou a běloruskou účastí budí zlou krev

VideoParalympijské hry s ruskou a běloruskou účastí budí zlou krev

před 4 hhodinami
Jižněji a delší trasou. S pilotem vládního airbusu o repatriačním letu

VideoJižněji a delší trasou. S pilotem vládního airbusu o repatriačním letu

před 5 hhodinami
Ještě za života darují tělo vědě. Lékařské fakulty mají s lidmi přes 15 tisíc smluv

Ještě za života darují tělo vědě. Lékařské fakulty mají s lidmi přes 15 tisíc smluv

před 6 hhodinami
Ministerstvo zahraničí: Čtvrteční let z Ammánu do Prahy byl plně hrazen státem

Ministerstvo zahraničí: Čtvrteční let z Ammánu do Prahy byl plně hrazen státem

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Stát vyplatil odškodnění 113 obětem šikany komunistického režimu

Stát vyplatil odškodnění 113 obětem šikany komunistického režimu

před 7 hhodinami
Vystrčil odletěl speciálem na paralympiádu. Uvedl, že měl povolení od armády

Vystrčil odletěl speciálem na paralympiádu. Uvedl, že měl povolení od armády

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Společnost Levné knihy je v insolvenci. Dluží zhruba 133 milionů korun

Společnost Levné knihy je v insolvenci. Dluží zhruba 133 milionů korun

před 8 hhodinami
WP: Moskva dává Íránu informace pro útoky na lodě i letadla USA

WP: Moskva dává Íránu informace pro útoky na lodě i letadla USA

před 9 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Izraelská armáda uvedla, že zahájila novou vlnu útoků na íránskou infrastrukturu

Izraelská armáda oznámila, že zahájila novou vlnu rozsáhlých útoků na infrastrukturu v íránském hlavním městě Teheránu. Spojené státy uvedly, že prvním týdnu války proti Íránu zasáhly v této zemi více než tři tisíce cílů. Informují o tom agentury Reuters a AFP.
před 1 hhodinou

Írán dále útočí na okolní země, v Bahrajnu poničil hotel

Írán v noci na pátek pokračoval v odvetných úderech za americko-izraelské útoky. Íránské vzdušné údery zasáhly v metropoli Bahrajnu hotel a dva domy. Saúdská Arábie zlikvidovala tři rakety mířící na vojenskou základnu, informují tiskové agentury. Írán také uvedl, že vyslal rakety na Tel Aviv. Izraelská armáda avizovala další vlnu úderů na Teherán, oblastní velitelství americké armády (CENTCOM) oznámilo zásah íránské lodě sloužící pro starty dronů.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Ukrajinci, zadržení v Maďarsku, jsou na Ukrajině

Ukrajinci, zadržení v Maďarsku, byli propuštěni a jsou zpět v bezpečí ve vlasti, oznámil v pátek večer na sociální síti X šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha. Maďarské úřady dříve oznámily zadržení sedmi Ukrajinců, kteří převáželi velkou sumu a byli podezřelí z praní špinavých peněz. Maďarsko podle Kyjeva zadrželo sedm inkasistů ukrajinské státní banky Oščadbank, kteří převáželi z Rakouska peníze a zlato. Sybiha obvinil Budapešť z „braní rukojmí“.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

V Praze přistál další repatriační let, přivezl Čechy z Ománu

V noci na pátek přistál v Praze další vládní repatriační let s českými občany, které zasáhl současný konflikt na Blízkém východě. Větší armádní airbus s kapacitou přes devadesát míst přivezl cestující z ománského Maskatu, uvedlo ministerstvo zahraničních věcí. Premiér Andrej Babiš (ANO) v pátek ráno na síti X napsal, že odletěl první repatriační let do Dubaje. Stovky Čechů se během posledních dnů vrátily z ohrožené oblasti jak vládními repatriačními lety, tak komerčními linkami.
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

Izrael tvrdí, že zasáhl na předměstí Bejrútu sídlo výkonné rady Hizballáhu

Při noční vlně úderů na Libanon bylo zasaženo sídlo výkonné rady proíránského teroristického hnutí Hizballáh na předměstí Bejrútu, uvedla podle serveru The Times of Israel (ToI) izraelská armáda. Údery dále na předměstí Dahíja zasáhly desítky vícepodlažních budov a skladiště dronů. Noční údery podle libanonské agentury NNA zasáhly také desítky vesnic na jihu a východě Libanonu. Dopoledne Izrael zahájil další vlnu úderů. Výbuchy byly hlášeny z oblasti pobřežního města Sajdá.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

USA dočasně povolily dovoz sankcionované ruské ropy do Indie

Americká vláda na třicet dnů povolila dovoz sankcionované ruské ropy do Indie. Reaguje tak na problémy s dodávkami suroviny z Blízkého východu, které jsou důsledkem války s Íránem. Informovaly o tom agentury AFP a Reuters.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Kurdové chtějí svrhnout režim v Íránu, revoluční gardy ale mají navrch

Konflikt USA a Izraele s Íránem může vést k jeho destabilizaci i občanské válce. ČT24 to řekla íránistka Lenka Hrabalová. Nestabilita by se mohla šířit i podél etnických linií, jelikož režim dlouhodobě diskriminuje menšiny. Ozbrojené kurdsko-íránské skupiny v Iráku plánují vpád do země už celé dekády. Právě Kurdové, s nimiž Američané jednají o spolupráci, jsou nejsilnější opoziční silou v Íránu. Revoluční gardy ale mají masivní převahu.
před 8 hhodinami

WP: Moskva dává Íránu informace pro útoky na lodě i letadla USA

Rusko poskytuje Íránu zpravodajské informace pro útoky na americké síly na Blízkém východě, včetně polohy amerických válečných lodí a letounů, píše deník The Washington Post (WP) s odvoláním na tři informované činitele. Podle listu jde o první známku toho, že se do války zapojil další významný protivník Spojených států, i když pouze nepřímo.
před 9 hhodinami
Načítání...