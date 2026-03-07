Izraelská armáda uvedla, že zahájila novou vlnu útoků na íránskou infrastrukturu

Izraelská armáda oznámila, že zahájila novou vlnu rozsáhlých útoků na infrastrukturu v íránském hlavním městě Teheránu. Spojené státy uvedly, že prvním týdnu války proti Íránu zasáhly v této zemi více než tři tisíce cílů. Informují o tom agentury Reuters a AFP.
„Izraelské ozbrojené síly (IDF) zahájily vlnu rozsáhlých leteckých úderů proti vládním cílům v íránském hlavním městě,“ uvádí se v prohlášení izraelské armády. Íránská státní televize podle AFP informovala o výbuchu v západní části Teheránu.
Podle amerického ústředního velitelství (Centcom) patří mezi v tomto týdnu zasažené cíle vojenská velitelská a řídicí centra, systémy protivzdušné obrany a také íránské lodě a ponorky.
Spojené státy a Izrael zahájily údery proti Íránu minulý týden v sobotu, zabily při nich mimo jiné i dlouholetého nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejenom na Izrael a na americké vojenské objekty v regionu, ale i na civilní cíle v okolních arabských zemích. Vzájemné vzdušné údery pokračují.