USA dočasně povolily dovoz sankcionované ruské ropy do Indie

Americká vláda na třicet dnů povolila dovoz sankcionované ruské ropy do Indie. Reaguje tak na problémy s dodávkami suroviny z Blízkého východu, které jsou důsledkem války s Íránem. Informovaly o tom agentury AFP a Reuters.
„Abychom umožnili pokračující tok ropy na globální trh, vydalo ministerstvo financí dočasnou třicetidenní výjimku, která umožňuje indickým rafineriím kupovat ruskou ropu,“ sdělil americký ministr financí Scott Bessent. Dodal, že toto opatření nebude znamenat žádný výrazný finanční přínos pro ruskou vládu, protože se týká pouze ropy, která se již nachází na moři.
Indie podle agentury Reuters dováží zhruba čtyřicet procent ropy z Blízkého východu přes Hormuzský průliv. Lodní doprava touto vodní cestou však v důsledku války s Íránem prakticky ustala.
Po zahájení plnohodnotné ruské vojenské invaze na Ukrajinu se Indie stala největším kupcem ruské ropy přepravované po moři. V poslední době však indické rafinerie nákupy ruské ropy omezily pod tlakem Washingtonu, který se tak snaží Rusku zkomplikovat financování války na Ukrajině.
Omezení nákupů ruské ropy pomohlo Indii uzavřít prozatímní obchodní dohodu se Spojenými státy a vedlo k odstranění dodatečného pětadvacetiprocentního cla, které loni v srpnu kvůli nákupům ruské ropy uvalil na indické zboží americký prezident Donald Trump.