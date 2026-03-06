Bolivijští vojáci se v rámci programu eradikace zbavují rostlin koky. Země tak po sedmnácti letech obnovuje spolupráci s americkým Úřadem pro boj s drogami (DEA). Tamní vláda tento krok označuje za součást širší nadnárodní strategie boje proti organizovanému zločinu.
Bolivijská armáda se zbavuje rostlin koky. Obnovuje spolupráci s DEA
