Ve Studénce se uzavře nebezpečný železniční přejezd. Pokračuje stavba podjezdu

Stavba podjezdu pod železniční tratí ve Studénce na Novojičínsku postupuje do hlavní fáze. V sobotu 7. března se uzavře frekventovaný přejezd, který je považován za velmi nebezpečný. Zanikne tak křížení hlavní trati mezi Přerovem a Ostravou s důležitou silnicí. Provoz vlaků zůstane zachován, osobní i nákladní auta budou muset místo objíždět. Stavba podjezdu má být hotová příští rok.

Podjezd má přinést výrazné zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního i železničního provozu. „Podjezd vznikne namísto čtyřkolejného přejezdu na koridorové trati, přes který denně projede bezmála tři sta vlaků. Stavba je navržena pro osobní automobily, vozidla integrovaného záchranného systému, cyklisty i chodce,“ popsal mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Přejezd ve Studénce je považován za nebezpečný i proto, že jej řidiči často přejíždějí na červenou. „Obecně – a platí to nejen pro přejezd ve Studénce – mohou vznikat nebezpečné situace. Když zmizí přejezd a vznikne podjezd, situace se zklidní. Jen od loňského roku dodnes vím o dvou až třech případech, kdy kamion vjel na přejezd na červenou, když padaly závory. Jen zázrakem nedošlo k dalšímu neštěstí,“ poznamenal starosta Studénky Libor Slavík (Studeňáci pro Studénku).

Železniční přejezd bude plně uzavřen nejen pro motorová vozidla, ale i pro cyklisty a chodce. „Provoz vlaků zůstane po celou dobu výstavby podjezdu zachován, omezená bude jízda po některých kolejích. Chodci dočasně využijí podchod na nádraží ve Studénce, omezený provoz bude v ulici R. Tomáška,“ doplnil Gavenda.

Objízdná trasa pro kamiony ještě není hotová

Výrazné omezení to bude znamenat pro řidiče osobních i nákladních aut. „Bohužel stavba je v prodlení s objízdnou trasou pro kamiony. To znamená, že kamiony směřující do průmyslového areálu budou muset jezdit přes město,“ uvedl starosta.

Nákladní vozy by měly jezdit po nové obslužné silnici od průmyslového areálu ve Studénce přes Butovickou ulici k dálnici D1. „Bude hotová v červnu. Nákladní auta tak už nebudou jezdit přes město. Proměnou prochází i nedaleký přejezd v ulici R. Tomáška na lokální trati ze Studénky do Bílovce,“ uvedl mluvčí Správy železnic.

Objízdné trasy pro motorová vozidla uvádí město na webových stránkách. Přístup k „Bíloveckému nástupišti“ bude zachován. Město také žádá obyvatele, aby si nezkracovali cestu přes koleje.

„Budeme spolu s policií a městskou policií kontrolovat dodržování dočasných dopravních předpisů, abychom to místním občanům co nejméně ztížili,“ řekl starosta.

Výstavba podjezdu ve Studénce začala po deseti letech vyjednávání loni na jaře. „Pro nás je prioritou dokončení objízdné trasy pro kamiony, aby se vyhnuly centru města. Věřím, že k dalšímu prodlení nedojde – ať už při stavbě samotného podjezdu, nebo u třetí související stavby, tedy rekonstrukce nedaleké křižovatky,“ uzavřel starosta Studénky.

Tragické nehody na přejezdu

Například v roce 2015 závory na přejezdu postupně uvěznily dva kamiony. V červenci 2015 tam uvázl polský řidič, který vezl těžké plechy. Do jeho kamionu narazil vlak Pendolino. Nehodu tři lidé nepřežili a dvě desítky dalších utrpěly zranění. Polák odešel od soudu s trestem 8,5 roku vězení. Zato v říjnu 2015 portugalský řidič včas zareagoval, těsně před příjezdem vlaku prorazil závoru a odjel.

Jen několik stovek metrů od železničního přejezdu se v roce 2008 stalo jiné tragické neštěstí. Zřítil se tam rozestavěný most a do trosek narazil mezinárodní rychlík. Nehoda si vyžádala devět obětí, bezmála sto lidí utrpělo zranění.

Ve Studénce se uzavře nebezpečný železniční přejezd. Pokračuje stavba podjezdu

