Soud zprostil děkanku hradecké univerzity obžaloby, státní zástupce se odvolal


před 5 mminutami|Zdroj: ČTK

Obvodní soud pro Prahu 6 ve čtvrtek zprostil děkanku Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové (UHK) Alenu Myslivcovou Fučíkovou obžaloby z vynášení informací o veřejných zakázkách. Podle nepravomocného rozsudku sice informace o zakázkách svému kolegovi sdělila, neprokázalo se však, že by věděla, že muž skrytě řídil firmu, jež se o zakázky ucházela. Děkanka vinu od počátku odmítá.

Obžaloba se týká pěti zakázek Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany (nyní Vojenská lékařská fakulta Univerzity obrany) a dvou zakázek UHK. Státní zástupce Richard Petrásek tvrdí, že Myslivcová Fučíková u zakázek Univerzity obrany poskytla svému kolegovi Jiřímu Dreslerovi neveřejné informace o výši peněz, které jsou na projekty vyčleněny.

Dreslerova firma, kterou skrytě řídil ještě s jedním mužem a kde jako jednatelka figurovala další žena, pak zakázky získala. Zakázky UHK žena podle obžaloby firmě zadala napřímo. Státní zástupce tvrdí, že za to Myslivcová Fučíková dvakrát požadovala zaslání notebooku za alespoň šedesát tisíc korun.

Soud nicméně nyní dospěl k závěru, že obžalovaná a Dresler spolupracovali na vědeckém projektu a museli tak mezi sebou komunikovat. Podle soudkyně Zuzany Christelbauer není pochyb o tom, že dotyčná Dreslerovi informace o jednotlivých veřejných zakázkách sdělila. Nebylo ale prokázáno, že by tak činila s vědomím, že odsouzený Dresler je skrytě angažován ve společnosti zajímající se o zakázky. Z důkazů nevyplynulo podle soudu ani to, že by žádala o úplatek.

Nákupy napřímo

„Z provedeného dokazování vyplynulo, že odsouzený Dresler jednal i ve vztahu k obžalované konspirativně a z žádného důkazu jednoznačně nevyplynulo, že by obžalovaná věděla o úloze odsouzeného Dreslera ve společnosti,“ uvedla Christelbauer. U zakázek UHK pak soud ženu zprostil, protože nákupy mohla děkanka podle rektorského výnosu zadat napřímo.

Obvodní soud se případem zabýval podruhé. Napoprvé Myslivcovou Fučíkovou zprostil obžaloby jen u zakázek UHK, u zbylých ji uznal vinnou a uložil jí peněžitý trest sto tisíc korun. Rozsudek však loni v prosinci zrušil odvolací soud.

Myslivcová Fučíková vinu loni v červnu před obvodním soudem odmítla, podle svých slov nevěděla o tom, že Dresler ve firmě figuruje. Popsala, že s mužem byli kolegové, měli spolu několik společných grantů a často si o nich volali či psali. Z aktuálního jednání se omluvila.

Její obhájce Zbyněk Čermák je s čerstvým rozsudkem spokojený. „Jsem rád, že nám konečně dali zapravdu, i když na druhé straně celé trestní řízení od usnesení o zahájení trestního stíhání bylo neměnné, nikdo se nezabýval obhajobou. Až na základě rozhodnutí odvolacího soudu, kde byly hodnocené náležitě důkazy,“ zhodnotil obhájce.

„Zmatený a nepřehledný“. Odvolací soud zrušil verdikt nad hradeckou děkankou
Děkanka Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové (UHK) Alena Myslivcová Fučíková

Státní zástupce podal proti rozsudku odvolání, případem se tak bude znovu zabývat pražský městský soud. „S ohledem na rozhodování Městského soudu v Praze to bylo očekávatelné rozhodnutí, nicméně si stále stojím za tím, že jednotlivé důkazy svědčí o povědomí paní obžalované o zapojení již odsouzeného Dreslera do společnosti,“ řekl k aktuálnímu verdiktu Petrásek.

Dresler a dva zbylí obžalovaní už se státním zástupcem uzavřeli loni na podzim dohody o vině a trestu. Podle Aktuálně.cz přijali peněžité tresty a žena také tříletý zákaz řízení firem. Muži, kteří byli v době popisované obžalobou v armádě, podle žalobce firmu řídili skrytě, jako vojáci totiž nemohli společnost založit ani řídit.

