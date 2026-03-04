Stanice metra Hradčanská se kvůli rekonstrukci uzavře až příští rok


Uzavření stanice pražského metra A Hradčanská kvůli rekonstrukci nezačne letos, jak bylo původně plánováno, ale až na začátku příštího roku. Od loňského ledna uzavřenou stanici linky B Českomoravská plánuje pražský dopravní podnik (DPP) otevřít letos 20. března. V metru bude letos stejně jako v minulých letech několik krátkodobých výluk na lince C, omezení čekají i tramvaje.

Plánovaná uzavírka Hradčanské by měla podle dřívějších informací DPP trvat asi jedenáct měsíců, podnik nyní pracuje na projektové dokumentaci. Vedení města chce nicméně podle Beránka s uzavřením stanice počkat, až bude otevřena nyní rekonstruovaná stanice Flora na stejné lince, což má nastat na přelomu listopadu a prosince.

Podle dopravního ředitele podniku Jana Barchánka ve druhé polovině letošního roku začnou na Hradčanské první práce, ale nebude kvůli nim zatím nutné omezení provozu. „S uzávěrou pro cestující plánujeme začít na začátku ledna,“ řekl.

DPP loni kvůli rekonstrukcím uzavřel také stanice metra Pankrác a Českomoravská, v prvním případě opravenou stanici otevřel na konci loňského roku. V případě Českomoravské se však rekonstrukce kvůli horšímu než předpokládanému stavu protáhla. Barchánek ve středu řekl, že podnik předpokládá její otevření 20. března tak, aby uzavření nezkomplikovalo mistrovství světa v krasobruslení, které se v blízké O2 areně koná od 24. do 29. března.

Uzavřená stanice Českomoravská
Zdroj: DPP

Další výluky na lince C

Cestující můžou letos očekávat také výluky na lince C. Kvůli pokračující výměně pražců bude od 3. do 6. dubna a od 26. do 28. září uzavřen úsek mezi stanicemi Chodov a Pražského povstání. Kvůli modernizaci zabezpečovacího zařízení nepojede metro od 8. do 10. května v úseku Kobylisy – I. P. Pavlova a mezi 4. a 10. červencem mezi stanicemi Nádraží Holešovice a Pražského povstání. Ve všech případech zavede podnik náhradní autobusy.

Omezení již letos naopak nebudou v souvislosti s opravou stropní desky stanice metra C Florenc, která začala v roce 2022 a měla by skončit v prosinci. „Letos již neplánujeme žádnou výluku, která by se dotýkala uzavírání stanice a provozu metra,“ řekl Barchánek.

Tramvajové výluky

Pokud jde o tramvajové výluky, plánuje letos DPP například uzavírku úseku od Národního divadla po křižovatku Lazarské a Spálené, a to v termínu mezi 18. červencem a 10. srpnem. Z důvodu napojení budované trati do Malešic nepojedou od 18. dubna do 7. července tramvaje ve Vinohradské mezi křižovatkami Jana Želivského a Starostrašnická.

Od 11. do 31. srpna bude výluka tramvají v úseku od křižovatky ulice Nuselská a Vladimírova po obratiště Spořilov, budou tam jezdit náhradní autobusy. V září plánuje podnik rekonstrukci obratišť Nádraží Podbaba a Spojovací, které rovněž přinesou výluky. Od konce února pak již tramvaje nejezdí mezi zastávkami Ke Stírce a Kobylisy kvůli rekonstrukci trati v Klapkově ulici, podnik tam také zavedl náhradní autobusy.

Všechna plánovaná dopravní omezení uvádí DPP na svých webových stránkách.

