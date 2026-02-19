V pražské zoo se potvrdila ptačí chřipka u dalších uhynulých ptáků


19. 2. 2026Aktualizovánopřed 1 mminutou|Zdroj: ČTK

Veterináři potvrdili ptačí chřipku u dalších ptáků uhynulých v pražské zoo. V zahradě dosud uhynulo ve dvou zasažených expozicích přes třicet zvířat, ptačí chřipka se zatím potvrdila u deseti z nich. Do jiných expozic ptáků se nemoc podle veterinářů nešíří. Zoo Praha ke konci loňského roku chovala 265 druhů ptáků, celkem šlo o 1700 jedinců.

Čtyři ptáky převzali inspektoři na vyšetření již v minulém týdnu, kdy se nákaza v zoo poprvé objevila. Nově potvrdili onemocnění u dalších šesti. Na vyšetření dalších vzorků veterináři čekají.

„V tuto chvíli není potvrzeno rozšíření nákazy do dalších expozic ptáků v zoo. Přijatá opatření mají zamezit šíření nákazy v rámci zoo. V tuto chvíli není jejich změna na pořadu dne. Státní veterinární správa však vývoj nákazové situace bedlivě sleduje a v případě jejího zhoršení bude reagovat,“ řekl zástupce mluvčího SVS Petr Majer.

Přijímaná mimořádná veterinární opatření spočívají zejména v omezení vstupu do postižené části zoo, vyšetřování uhynulých ptáků na ptačí chřipku a dalších preventivních opatřeních zvyšujících biologickou bezpečnost. Ptáky v zoo nebude nutné utrácet, jako to bývá běžné v ohnisku kolem nákazy, a to díky legislativní výjimce utrácet ptáky.

V pražské zoo se potvrdila ptačí chřipka
Plameňáci v Zoo Praha

Výběr redakce

Pavel v pondělí jmenuje Červeného ministrem. Na setkání řešili ochranu přírody

Pavel v pondělí jmenuje Červeného ministrem. Na setkání řešili ochranu přírody

05:28AktualizovánoPrávě teď
V pražské zoo se potvrdila ptačí chřipka u dalších uhynulých ptáků

V pražské zoo se potvrdila ptačí chřipka u dalších uhynulých ptáků

15:19Aktualizovánopřed 1 mminutou
Tvůrci filmu Sbormistr kvůli sporu změní jméno hlavní postavy

Tvůrci filmu Sbormistr kvůli sporu změní jméno hlavní postavy

před 41 mminutami
Nové Mexiko vyšetřuje tvrzení o dívkách z ciziny pohřbených u Epsteinova ranče

Nové Mexiko vyšetřuje tvrzení o dívkách z ciziny pohřbených u Epsteinova ranče

před 1 hhodinou
Dva cizinci chtěli koupit v Gruzii uran a radioaktivní izotop

Dva cizinci chtěli koupit v Gruzii uran a radioaktivní izotop

před 1 hhodinou
Armáda USA může udeřit na Írán už o víkendu, píše CNN

Armáda USA může udeřit na Írán už o víkendu, píše CNN

včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou
Maďarsko zvažuje i zastavení vývozu elektřiny a plynu na Ukrajinu

Maďarsko zvažuje i zastavení vývozu elektřiny a plynu na Ukrajinu

12:32Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Jihokorejský exprezident dostal doživotí za vyhlášení stanného práva

Jihokorejský exprezident dostal doživotí za vyhlášení stanného práva

08:11Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Pavel v pondělí jmenuje Červeného ministrem. Na setkání řešili ochranu přírody

Kandidát na ministra životního prostředí Igor Červený (Motoristé) nechtěl konkretizovat témata schůzky s prezidentem Petrem Pavlem, jednání podle něj proběhlo v přátelské atmosféře. Pavlovi zodpověděl dotazy, řekl. Hrad odpoledne uvedl, že hlava státu s kandidátem řešila přístup Česka k ochraně přírody, vody a půdy i tematiku klimatické změny. Pavel Červeného v pondělí jmenuje ministrem. Nepojí se s ním kontroverze jako s poslancem Filipem Turkem (za Motoristy), dodal dříve prezident.
05:28AktualizovánoPrávě teď

V pražské zoo se potvrdila ptačí chřipka u dalších uhynulých ptáků

Veterináři potvrdili ptačí chřipku u dalších ptáků uhynulých v pražské zoo. V zahradě dosud uhynulo ve dvou zasažených expozicích přes třicet zvířat, ptačí chřipka se zatím potvrdila u deseti z nich. Do jiných expozic ptáků se nemoc podle veterinářů nešíří. Zoo Praha ke konci loňského roku chovala 265 druhů ptáků, celkem šlo o 1700 jedinců.
15:19Aktualizovánopřed 1 mminutou

Exministr Vlček byl napodruhé zvolen šéfem sněmovního správního výboru

Místopředseda opozičního hnutí STAN a exministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček se pravděpodobně stane novým předsedou sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Vlček dostal ve čtvrtek ve druhém kole tajných voleb hlasy sedmnácti z devatenácti přítomných členů výboru. Vlček nahradí v čele výboru stranického kolegu Jana Papajanovského, pokud výsledek volby v březnu potvrdí i sněmovna jako celek. Do čela bezpečnostního výboru míří bývalá ministryně obrany Jana Černochová (ODS).
před 16 mminutami

Trump pochválil Macinku za střet s Clintonovou

Americký prezident Donald Trump pochválil českého ministra zahraničí Petra Macinku (Motoristé) za jeho střet s bývalou ministryní zahraničí USA Hillary Clintonovou na Mnichovské bezpečnostní konferenci. Macinka podle šéfa Bílého domu v panelové debatě odvedl skvělou práci. Trump to napsal v příspěvku na sociální síti Truth Social, kde rovněž zveřejnil záznam části debaty. Trump Clintonovou dlouhodobě kritizuje.
11:20Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Na jihu Česka má vydatně sněžit, pak se prudce oteplí

Zimní počasí vydrží v tuzemsku do nadcházejícího víkendu. Na jihu Čech a části jižní Moravy může od čtvrtečního večera do pátečního rána napadnout až dvanáct centimetrů sněhu. Meteorologové varují před komplikacemi v dopravě. Poté se ale výrazně oteplí, v neděli může být až dvanáct stupňů Celsia. Od soboty bude zataženo, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
07:53Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Za rasistické urážky romských dětí ve vlaku policie nikoho neobvinila

Pražští kriminalisté odložili případ, kdy měly romské děti čelit ve vlaku rasistickým urážkám ze strany ostravských fotbalových fanoušků. Policii se nepodařilo prokázat, že šlo o trestný čin, a nikoho neobvinila, sdělil ČT mluvčí pražské policie Jan Daněk. K incidentu došlo loni v listopadu, nadávky mířily k malým romským fotbalistům z organizace Mongaguá.
před 4 hhodinami

VideoZápad musí zmobilizovat své síly, míní Lipavský. Podle Vondráčka není odpověď na bojišti

Hosté Událostí, komentářů debatovali o mírových jednáních mezi Ukrajinou, Ruskem a USA. „Ukrajina hraje o všechno. Území je pro ně zásadní, ale na druhou stranu nevidím jiné řešení, než nabízí USA (územní ústupky). Odpověď se na bojišti nenajde,“ řekl šéf zahraničního výboru sněmovny Radek Vondráček (ANO). Bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský (za ODS) vyjednávání také vítá, ale zdůrazňuje, že Západ musí zmobilizovat všechny své síly, protože to je podle něj to jediné, co na Moskvu platí. „Nedali jsme do boje proti Rusku dostatek zdrojů, aby se to podařilo ukončit,“ míní Lipavský. Oba se shodli, že by Evropa měla mít v těchto jednáních svého vyjednavače. Diskusi moderoval Lukáš Dolanský.
před 5 hhodinami

Očkování i v lékárnách? Praktici se s lékárníky na přínosu neshodnou

Zájem o očkování proti chřipce by podle praktických lékařů nejvíc zvýšilo placení vakcíny z veřejného zdravotního pojištění, změna jejich objednávání a profesionální propagační kampaň. Očkování v lékárnách, které navrhuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO), by podle nich významný dopad nemělo. Lékárníci s tím však nesouhlasí, zájem veřejnosti podle nich je. Proti chřipce se každoročně nechává očkovat asi sedm procent populace, seniorů pětina.
před 8 hhodinami
Načítání...