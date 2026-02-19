V pražské zoo se potvrdila ptačí chřipka u dalších uhynulých ptáků

Veterináři potvrdili ptačí chřipku u dalších ptáků uhynulých v pražské zoo. V zahradě dosud uhynulo ve dvou zasažených expozicích přes třicet zvířat, ptačí chřipka se zatím potvrdila u deseti z nich. Do jiných expozic ptáků se nemoc podle veterinářů nešíří. Zoo Praha ke konci loňského roku chovala 265 druhů ptáků, celkem šlo o 1700 jedinců.
Čtyři ptáky převzali inspektoři na vyšetření již v minulém týdnu, kdy se nákaza v zoo poprvé objevila. Nově potvrdili onemocnění u dalších šesti. Na vyšetření dalších vzorků veterináři čekají.
„V tuto chvíli není potvrzeno rozšíření nákazy do dalších expozic ptáků v zoo. Přijatá opatření mají zamezit šíření nákazy v rámci zoo. V tuto chvíli není jejich změna na pořadu dne. Státní veterinární správa však vývoj nákazové situace bedlivě sleduje a v případě jejího zhoršení bude reagovat,“ řekl zástupce mluvčího SVS Petr Majer.
Přijímaná mimořádná veterinární opatření spočívají zejména v omezení vstupu do postižené části zoo, vyšetřování uhynulých ptáků na ptačí chřipku a dalších preventivních opatřeních zvyšujících biologickou bezpečnost. Ptáky v zoo nebude nutné utrácet, jako to bývá běžné v ohnisku kolem nákazy, a to díky legislativní výjimce utrácet ptáky.