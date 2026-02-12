V pražské zoo se potvrdila ptačí chřipka

U uhynulých ptáků v pražské zoologické zahradě byla potvrzena ptačí chřipka, informovala ve čtvrtek Státní veterinární správa (SVS). Inspektoři zjistili výskyt nákazy poté, co zoo nahlásila postupný úhyn několika ptáků v některých expozicích. Veterináři ve spolupráci se zoologickou zahradou přijmou mimořádná veterinární opatření s cílem zabránit šíření nákazy.
Přijímaná mimořádná veterinární opatření spočívají zejména v omezení vstupu do postižené části zoo, vyšetřování uhynulých ptáků na ptačí chřipku a dalších preventivních opatřeních zvyšujících biologickou bezpečnost. Zoologická zahrada tak omezí vstup návštěvníků do průchozích voliér a dočasně uzavře Rákosův pavilon a pavilon Sečuán.
Veterinární správa avizovala, že využije možnost udělit legislativní výjimku a neutrácet ptáky v ohnisku nákazy.
Podle mluvčího SVS Petra Vorlíčka obvyklá veterinární opatření trvají třicet dnů. „Samozřejmě tady je to citlivá záležitost, takže se to bude upravovat podle potřeby,“ dodal. Základní pravidlo prevence výskytu ptačí chřipky podle něj je zamezit kontaktu chovaných ptáků s těmi volně žijícími.