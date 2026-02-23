Útoků na zdravotníky přibývá. Nemocnice posilují ochranu personálu

Slovních i fyzických útoků na personál v nemocnicích přibývá. Zdravotníci to přičítají bolesti a strachu, které lidé v danou chvíli prožívají, ale také vlivu návykových látek. Například ve Fakultní nemocnici Plzeň se počet případů za posledních pět let ztrojnásobil. K incidentům dochází nejčastěji na akutních ambulancích, například na urgentním příjmu. Nemocnice proto zavádí opatření na ochranu personálu a zaměstnance dlouhodobě školí ve spolupráci s policií i s využitím virtuální reality.
Lékařku v plzeňské nemocnici napadl pacient přímo v ordinaci. Na záběrech z nemocniční chodby je vidět, jak ji povalil na zem. Podobných případů podle zdravotníků přibývá. „Konflikty přicházejí v dopoledních i večerních hodinách, uprostřed týdne i o víkendu, kdykoliv. Přímé fyzické napadení bych řekl, že se děje zhruba obden,“ popsal Ondřej Holeček, všeobecná sestra FN Plzeň.
Útoky musí nemocnice nejčastěji řešit právě na akutních ambulancích. Na urgentním příjmu proto ta plzeňská zavedla stálou ostrahu bezpečnostním týmem. Výraznější nárůst zaznamenává především v posledních dvou letech, loni evidovala přes 160 incidentů. Pomáhá i bezpečnostní velín. „Chytrá kamera nás sama upozorní, že se děje něco neobvyklého, a operátor se na situaci může okamžitě zaměřit,“ přiblížil vedoucí odboru bezpečnosti FN Plzeň Zdeněk Procházka.
„Spolupracujeme nejen s policií, ale vytvořili jsme s pomocí virtuální reality i výukové programy, v nichž naše zaměstnance připravujeme na možné útoky,“ doplnil ředitel FN Plzeň Václav Šimánek. Útoky navíc často nepřicházejí jen od samotných pacientů, ale i od jejich rodinných příslušníků. „Situace může vygradovat, když lidé čekají na výsledky nebo vyšetření a nemají dostatek informací. Člověk musí být nad věcí, nevyhrotit situaci a držet si přiměřený odstup,“ poznamenal Holeček.
Zaměstnanci nemocnice se od února mohou registrovat také do krizového svolávacího systému, který jim v případě nebezpečí odešle varovnou SMS zprávu.
Konfliktní situace
Fakultní nemocnice Brno zaznamenala v roce 2020 celkem pětadvacet případů, kdy pacienti slovně nebo fyzicky napadli personál. O čtyři roky později už jich bylo sedmdesát. „Incidenty mají většinou obdobný průběh. Nejdříve verbální agrese, která eskaluje, a následně se změní ve fyzickou s útokem,“ popsal mluvčí nemocnice Pavel Žára.
„Ve FN Brno probíhají průběžná školení na téma komunikace s agresivním pacientem. Oddělení krizové připravenosti bude zároveň ještě letos provádět školení zdravotníků na rizikové situace. Proškolíme zhruba dvě stovky zdravotníků,“ dodal Žára.
Také ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze narůstají případy agresivního chování ze strany pacientů vůči zdravotníkům, potvrdila její mluvčí Marie Heřmánková. „Tento trend bereme velmi vážně a aktivně na něj reagujeme. Realizujeme školení zaměřená na zvládání konfliktních situací a deeskalaci násilného chování. Zaměstnanci jsou také proškolováni v technikách krizové komunikace, aby byli lépe připraveni čelit obtížným situacím. Kromě toho pravidelně organizujeme nácviky, při kterých si personál prakticky procvičuje různé scénáře možného ohrožení,“ popsala.
Mezi další opatření podle ní patří zvýšená přítomnost bezpečnostního personálu zejména na ambulantních příjmech a zlepšení spolupráce s policií v případě závažnějších incidentů. „Stále také rozšiřujeme kamerový systém a další technické možnosti, které posilují bezpečnost zaměstnanců,“ dodala Heřmánková.
Počet případů agresivního chování pacientů a návštěvníků narůstá i ve Fakultní nemocnici Ostrava. „Nejvíce případů zaznamenáváme na Klinice psychiatrické, okolo 360 ročně, a na Oddělení urgentního příjmu zhruba 280 za rok,“ řekla mluvčí nemocnice Petra Petlachová.
Školení personálu provádí nemocnice každoročně. „Jde o školení na deeskalační nástroje, čtyřikrát ročně probíhá seminář ‚Kdo je připraven, není překvapen‘ a také školení zaměstnanců na ochranu měkkého cíle,“ popsala Petlachová. „Co se týká prvků ochrany, rozšiřuje nemocnice počty SOS tlačítek, SOS hodinek pro personál i počet chytrých kamer s nástavbou AI detekce podezřelého chování, hluku, pádu a podobně,“ dodala.
