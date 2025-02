Lékaři čelí agresivním pacientům, ve Strakonicích zasahovala i policie

Osmapadesátiletou ženu přivezla záchranná služba do strakonické nemocnice s poraněním zad. Pacientka od sebe hned po příjezdu začala nemocniční personál odhánět. „Začala být úplně nepříčetná, hystericky křičela a to byl opravdu takový křik, to jsem v životě nezažila,“ popsala lékařka.

Lékařka jí chytila ruce, aby nemohla nic po nemocničním personálu házet, a pacientka ji poškrábala. Stalo se to v noci na ambulanci chirurgie. „Když jsem za ní pak šla, ať se uklidní, tak v tu chvíli mi z ničeho nic vlepila facku. Pak na mě začala plivat,“ popsala lékařka. Pak už personál na nic nečekal a zavolal policii. „Tři policisté, kteří přijeli, byli nuceni použít na pacientku donucovací prostředky,“ řekla lékařka.