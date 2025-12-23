Výstraha ČHMÚ: Na Šumavě až dvacet centimetrů sněhu, silný vítr na východě Česka

V Pošumaví a na Šumavě může ve středu napadnout pět až dvacet centimetrů sněhu, hrozí i sněhové jazyky. Vyplývá to z výstrahy, kterou vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). V části Moravskoslezského a Olomouckého kraje bude na Štědrý den také foukat silný vítr, v nárazech může mít až 70 kilometrů za hodinu.
Výstraha před sněžením platí pro oblasti Sušice, Prachatic a Vimperka od půlnoci do středečních 15:00. Meteorologové očekávají problémy v dopravě, některé vozovky mohou být nesjízdné. Řidiči by měli sledovat dopravní zpravodajství, nezapomínat na zimní výbavu, při cestách do hor budou nutné i sněhové řetězy.
ČHMÚ na síti X upozornil, že už se v úterý dopoledne na horách a výjimečně i ve středních polohách vyskytuje slabší sněžení. „Pocukrováno“ je aktuálně zejména na Šumavě a v Pošumaví, lokálně ale i jinde v nižších polohách, třeba na Karlovarsku, dodali meteorologové.
Větší část Olomouckého kraje a také Rýmařovsko v Moravskoslezském kraji se mají připravit ve středu na silný vítr. Výstraha bude platit celý Štědrý den, k večeru by měl ale vítr slábnout. Hrozí poškození stromů, možné jsou i menší škody na budovách a problémy v dopravě. Lidé by měli být venku opatrní, podle ČHMÚ by také měli omezit horské túry a nechodit hlavně do hřebenových partií.