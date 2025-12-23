Výstraha ČHMÚ: Na Šumavě až dvacet centimetrů sněhu, silný vítr na východě Česka


před 52 mminutami|Zdroj: ČTK

V Pošumaví a na Šumavě může ve středu napadnout pět až dvacet centimetrů sněhu, hrozí i sněhové jazyky. Vyplývá to z výstrahy, kterou vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). V části Moravskoslezského a Olomouckého kraje bude na Štědrý den také foukat silný vítr, v nárazech může mít až 70 kilometrů za hodinu.

Výstraha před sněžením platí pro oblasti Sušice, Prachatic a Vimperka od půlnoci do středečních 15:00. Meteorologové očekávají problémy v dopravě, některé vozovky mohou být nesjízdné. Řidiči by měli sledovat dopravní zpravodajství, nezapomínat na zimní výbavu, při cestách do hor budou nutné i sněhové řetězy.

ČHMÚ na síti X upozornil, že už se v úterý dopoledne na horách a výjimečně i ve středních polohách vyskytuje slabší sněžení. „Pocukrováno“ je aktuálně zejména na Šumavě a v Pošumaví, lokálně ale i jinde v nižších polohách, třeba na Karlovarsku, dodali meteorologové.

Větší část Olomouckého kraje a také Rýmařovsko v Moravskoslezském kraji se mají připravit ve středu na silný vítr. Výstraha bude platit celý Štědrý den, k večeru by měl ale vítr slábnout. Hrozí poškození stromů, možné jsou i menší škody na budovách a problémy v dopravě. Lidé by měli být venku opatrní, podle ČHMÚ by také měli omezit horské túry a nechodit hlavně do hřebenových partií.

Psycholog radí, jak se vyhnout vánočnímu zklamání

Vánoce jsou svátky pohody, ale s puncem blahobytu. Některým však na Vánoce nestačí úspory. Jak situaci, kdy jsou Vánoce velmi skromné, vysvětlit dětem? Co dělat, pokud Ježíšek nepřinese přesně to, po čem dítě touží? Jak děti naučit, aby vnímaly jako hlavní hodnotu Vánoc čas, který s nimi rodiče stráví? Na tyto a další otázky odpovídal ve Studiu 6 psycholog a dětský terapeut Martin Galbavý. Rozhovor vedla Jolka Krásná.
před 27 mminutami

V Pošumaví a na Šumavě může ve středu napadnout pět až dvacet centimetrů sněhu, hrozí i sněhové jazyky. Vyplývá to z výstrahy, kterou vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). V části Moravskoslezského a Olomouckého kraje bude na Štědrý den také foukat silný vítr, v nárazech může mít až 70 kilometrů za hodinu.
Kdy a kde bude na Štědrý den sněžit? Podívejte se na přehlednou mapu

Na některých místech Česka by mohlo na Vánoce sněžit. Nebude jich mnoho, sněhu bude spíše málo, ale naděje na bílou pokrývku existuje.
před 59 mminutami

Svěřenský fond RSVP Trust, kam Babiš vloží Agrofert, je ve sbírce listin

Svěřenský fond RSVP Trust, do kterého premiér Andrej Babiš (ANO) nevratně vloží holding Agrofert, byl zveřejněn ve sbírce listin Evidence svěřenských fondů. Založila ho poradenská společnost Roklen s podporou právní kanceláře DBK, sdělila firma v pondělí. Babiš poté uvedl, že tak učiní do termínu, jak mu stanovuje zákon, tedy do třiceti dnů od svého jmenování premiérem.
před 2 hhodinami

Hosté Událostí, komentářů probrali Agrofert, Turka či Zůnu

Hosté Událostí, komentářů debatovali o kroku premiéra Andreje Babiše (ANO), který do 8. ledna 2026 vloží koncern Agrofert do svěřenského fondu RSVP Trust. Diskuse se zaměřila také na schůzku prezidenta Petra Pavla s poslancem Filipem Turkem (za Motoristy), kterého strana nominovala na ministra životního prostředí. Politici probrali i pozici ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD), který podpořil českou muniční iniciativu pro Ukrajinu. SPD posléze uvedla, že peníze českých občanů nepůjdou na prodlužování války na Ukrajině. Diskuse se účastnili europoslanec Ivan David (SPD), místopředseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti Denis Doksanský (ANO), předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olga Richterová a poslanec a předseda KDU-ČSL Marek Výborný. Česká televize do debaty pozvala i zástupce vedení Motoristů a Filipa Turka, pozvání nepřijali. Moderovala Barbora Kroužková.
před 3 hhodinami

Rodičky nově získají tři žádanky na domácí návštěvu porodní asistentky

Od ledna budou ženy při odchodu z porodnice automaticky dostávat tři žádanky na návštěvu porodní asistentky v domácnosti. Péče má sloužit jako podpora matkám v nové roli. Cílem je také včas odhalit případné komplikace u rodičky či dítěte. Podle Unie porodních asistentek s nimi ale Všeobecná zdravotní pojišťovna odmítá uzavírat smlouvy a v některých regionech tak prý hrozí, že nebude služba dostupná. V pondělí pojišťovně poslaly otevřený dopis. Ta tvrdí, že je vše zajištěno.
před 5 hhodinami

Bělohradský: Čvachtáme se v digitálních mělčinách. Svoboda slova není vždy úplná

Filozof a sociolog Václav Bělohradský v pondělním Interview ČT24 hovořil o svobodě slova, názorové ostrakizaci a demokracii. „Svoboda slova není vždy úplná, podléhá aktuálně vládnoucímu režimu slova,“ uvedl. "V Česku neexistuje dominance slova, tedy policejní diskurz, který by někomu zakazoval o něčem mluvit, ale ostrakizace je velmi silná. (...) Vaše výroky jsou často vytlačeny na okraj sféry relevance,“ myslí si Bělohradský. V rozhovoru s moderátorem Danielem Takáčem také prohlásil, že se lidstvo čvachtá v digitálních mělčinách, kde se mezi sebou plácají různé informace a dezinformace.
před 6 hhodinami

Zásadní bude, zda se Babiš nebude snažit ovlivňovat chod Agrofertu, zní z opozice

Je dobře, že premiér Andrej Babiš (ANO) naplňuje, co slíbil. Zásadní ale bude, zda se skutečně nebude snažit chod holdingu Agrofert jakkoli ovlivňovat, míní předseda opoziční TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Zda v pondělí oznámeným řešením prostřednictvím fondu RSVP Trust Babiš skutečně naplní evropskou a národní legislativu, musí dle šéfa opoziční KDU-ČSL Marka Výborného posoudit právní experti, a to především, až se tak skutečně stane. Dle šéfa Pirátů Zdeňka Hřiba určení správce a protektora nemůže zakrýt fakt, že fond ze své podstaty není „slepý“.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
