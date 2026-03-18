Pavel: Zákon o zahraničních vazbách by byl jedním z kroků k omezení demokracie

Prezident Petr Pavel míní, že zákon o registraci neziskových organizací spolupracujících se zahraničními partnery by byl jedním z významných kroků k omezení demokracie v zemi. Znění zákona a jeho dopadům se chce proto detailně věnovat.
Koncept zákona se dostal na veřejnost minulý týden, jeho obsah kritizuje opozice i řada neziskových organizací. Poukazují na to, že norma kopíruje ruskou právní úpravu, což ale zástupci vládní koalice odmítají. Pavel vidí v zákoně řadu sporných bodů. V principu je podle něj natolik obecně popsaný, že je možné do jeho působnosti zařadit v podstatě kohokoli a kritéria nejsou napevno daná, takže budou podle Pavla vždy daná nějakým úřadem.
„Mám za to, že by to bylo jedním z významných kroků k omezení demokracie v naší zemi, a i proto se konkrétnímu znění zákona a jeho dopadům budu věnovat velice detailně a s veškerou vážností,“ uvedl prezident.
Zpochybnil i argumentaci, že podobný zákon platí od roku 1938 ve Spojených státech. Poukázal na to, že tam byl přijat jako obrana proti nepřátelským mocnostem, zejména Německu a Japonsku. „My jsme dnes trochu v jiném kontextu,“ podotkl Pavel.
Pracovní verze předpisu, který dosud připravovala skupina poslanců a poradkyně premiéra Andreje Babiše (ANO), se zaměřuje na činnost například ve veřejném, politickém, mediálním, vzdělávacím či akademickém prostoru, jež může ovlivnit veřejné mínění a debatu. Počítá s registrací fyzických i právnických osob. Za zahraniční vazby označuje jednání ve prospěch zahraničního subjektu, ale třeba i poradenskou, analytickou, komunikační, mediální či vzdělávací činnost ve vazbě na zahraniční subjekty.
Předseda SPD a šéf Poslanecké sněmovny Tomio Okamura v pondělí uvedl, že zákon, který by měl zajistit transparentnější financování neziskových organizací, vznikne po dohodě koaličních stran na ministerstvu, a nikoliv z poslanecké iniciativy. Babiš už dříve řekl, že by se povinná registrace neziskových organizací se zahraničními vazbami vztahovala jen na ty, které se pokoušejí ovlivňovat politiku.