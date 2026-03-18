Pavel: Zákon o zahraničních vazbách by byl jedním z kroků k omezení demokracie


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Prezident Petr Pavel míní, že zákon o registraci neziskových organizací spolupracujících se zahraničními partnery by byl jedním z významných kroků k omezení demokracie v zemi. Znění zákona a jeho dopadům se chce proto detailně věnovat.

Koncept zákona se dostal na veřejnost minulý týden, jeho obsah kritizuje opozice i řada neziskových organizací. Poukazují na to, že norma kopíruje ruskou právní úpravu, což ale zástupci vládní koalice odmítají. Pavel vidí v zákoně řadu sporných bodů. V principu je podle něj natolik obecně popsaný, že je možné do jeho působnosti zařadit v podstatě kohokoli a kritéria nejsou napevno daná, takže budou podle Pavla vždy daná nějakým úřadem.

„Mám za to, že by to bylo jedním z významných kroků k omezení demokracie v naší zemi, a i proto se konkrétnímu znění zákona a jeho dopadům budu věnovat velice detailně a s veškerou vážností,“ uvedl prezident.

Zpochybnil i argumentaci, že podobný zákon platí od roku 1938 ve Spojených státech. Poukázal na to, že tam byl přijat jako obrana proti nepřátelským mocnostem, zejména Německu a Japonsku. „My jsme dnes trochu v jiném kontextu,“ podotkl Pavel.

Pracovní verze předpisu, který dosud připravovala skupina poslanců a poradkyně premiéra Andreje Babiše (ANO), se zaměřuje na činnost například ve veřejném, politickém, mediálním, vzdělávacím či akademickém prostoru, jež může ovlivnit veřejné mínění a debatu. Počítá s registrací fyzických i právnických osob. Za zahraniční vazby označuje jednání ve prospěch zahraničního subjektu, ale třeba i poradenskou, analytickou, komunikační, mediální či vzdělávací činnost ve vazbě na zahraniční subjekty.

Předseda SPD a šéf Poslanecké sněmovny Tomio Okamura v pondělí uvedl, že zákon, který by měl zajistit transparentnější financování neziskových organizací, vznikne po dohodě koaličních stran na ministerstvu, a nikoliv z poslanecké iniciativy. Babiš už dříve řekl, že by se povinná registrace neziskových organizací se zahraničními vazbami vztahovala jen na ty, které se pokoušejí ovlivňovat politiku.

Výběr redakce

Vnitro zrušilo Krizový informační tým, pomáhal i při povodních

Vnitro zrušilo Krizový informační tým, pomáhal i při povodních

10:07Aktualizovánopřed 24 mminutami
Představitelé Pákistánu a Afghánistánu oznámili dočasné příměří

15:59Aktualizovánopřed 37 mminutami
Na summit NATO chce jet premiér, prezident ke změně zvyklostí nevidí důvod

19:00Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Slovenská vláda nařídila omezit prodej nafty

17:27Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Írán se nesnažil obnovit obohacování uranu, tvrdí šéfka tajných služeb USA

16:31Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Novináři tvrdí, že odhalili identitu Banksyho. Všichni ji ale znát nechtějí

před 3 hhodinami
USA uvolní pravidla lodní přepravy a obnoví obchod s venezuelskou ropou

16:39Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Vnitro zrušilo Krizový informační tým, pomáhal i při povodních

Ministerstvo vnitra ruší svůj Krizový informační tým (KRIT), který od roku 2022 koordinoval komunikaci státu k občanům v krizových situacích, třeba při povodních. Uvedl to v úterý šéf týmu Jan Paťawa. Ministerstvo v pondělí na webu informovalo o tom, že začlenění strategické komunikace resortu do oddělení tisku přinese úsporu v tabulkových místech, podle Paťawy stát zrušením týmu ztratí kapacity v odbornosti, kterou potřebuje.
10:07Aktualizovánopřed 24 mminutami

VideoSpolupráci s výrobcem letounů F-35 uzavřela poslední z jedenácti českých firem

Dohodu o průmyslové spolupráci na pořízení 24 amerických letounů páté generace F-35 pro českou armádu podepsal ve středu s firmou Lockheed Martin poslední z jedenácti českých subjektů, společnost Ray Service. Její vedení to považuje za „skok kupředu", znamená to pro ni investice do nových kapacit. Další firma, PBS Group, se na vylepšení stíhačky podílí už druhým rokem. Na začátku přitom bylo její důsledné prověření výrobcem. O nákupu stíhaček rozhodla před třemi lety minulá vláda, výcvik prvních českých pilotů má začít v roce 2029. Plná bojeschopnost je nyní plánována na rok 2035. Pořízení letounů a úpravy infrastruktury mají vyjít na 150 miliard korun.
před 57 mminutami

Na summit NATO chce jet premiér, prezident ke změně zvyklostí nevidí důvod

Premiér Andrej Babiš (ANO) České televizi sdělil, že na summit NATO, který se koná od 7. do 8. července v turecké Ankaře, chce zamířit společně s ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé). Prezident Petr Pavel by tak na summit neletěl. Otazníky ohledně účasti na letošním summitu Severoatlantické aliance vyvstaly na přelomu ledna a února po sporu šéfa diplomacie s hlavou státu. Macinka tehdy prohlásil, že na summit by měl jet místo prezidenta Babiš, protože Pavel zastupuje opozici.
19:00Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Pavel: Zákon o zahraničních vazbách by byl jedním z kroků k omezení demokracie

Prezident Petr Pavel míní, že zákon o registraci neziskových organizací spolupracujících se zahraničními partnery by byl jedním z významných kroků k omezení demokracie v zemi. Znění zákona a jeho dopadům se chce proto detailně věnovat.
před 1 hhodinou

Víc než polovina kojenců tráví čas u mobilu nebo televize, vyplývá z průzkumu

Celkem padesát pět procent dětí mladších než dvanáct měsíců pravidelně tráví čas u mobilu, tabletu či televize. Více než hodinu denně tato zařízení sleduje čtyřicet jedna procent batolat od jednoho do dvou let. Mezi předškoláky je to šedesát osm procent dětí. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM, který představil spolek Zvedni hlavu a Nadace O2. Podle předsedkyně Asociace klinických logopedů Barbory Richtrové jsou čísla výrazně vyšší, než jaká jsou v tomto ohledu doporučení odborníků.
před 3 hhodinami

Celníci zabavili ketamin za čtvrt miliardy korun

Celníci rozkryli mezinárodní skupinu, která ve velkém pašovala drogy přes zasilatelské společnosti nebo ukryté v kosmetických a jiných produktech. Zabavili mimo jiné rekordní zásilku 115 kilogramů ketaminu, která směřovala do Kanady. Koncová cena drogy na kanadském trhu by byla zhruba 250 milionů korun.
13:26Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Praha i Bratislava chystají investice pro dodávky ropy z Česka na Slovensko

Česko je připraveno zahájit investice, které zajistí dodávky ropy na Slovensko, řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) po středečním jednání se slovenskou ministryní hospodářství Denisou Sakovou. Zajištění reverzního toku z Česka na Slovensko bude nyní posuzovat skupina expertů firem Transpetrol a Mero, uvedla Saková. Pracovní skupina má podle Havlíčka čas do konce dubna, aby představila detailní plán.
12:34Aktualizovánopřed 6 hhodinami

Soud předběžným opatřením zakázal televizní vysílání Sbormistra

Obvodní soud pro Prahu 4 předběžným opatřením zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr v Česku, sdělil Ivan David, advokát ženy, která na producenty snímku podala žalobu. V příběhu inspirovaném kauzou sbormistra souboru Bambini di Praga Bohumila Kulínského odsouzeného za pohlavní zneužívání nezletilých členek sboru se žena poznala jako jedna z obětí. Tvrdí, že film zasáhl do jejích práv na ochranu osobnosti. Producenty snímku jsou Česká televize, společnost endorfilm, innogy Česká republika a Barrandov Studio.
08:08Aktualizovánopřed 7 hhodinami
Načítání...