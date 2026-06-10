V půjčovnách zbývají poslední karavany. Lidé si připlácí za pohodlí

Půjčovny obytných aut a karavanů zažívají před začátkem prázdnin velký nápor zákazníků. Lidé, kteří plánovali vyrazit na rodinnou dovolenou v červenci a teprve nyní začínají hledat vůz, už u řady firem neuspějí. Oslovení provozovatelé hlásí na první prázdninový měsíc téměř stoprocentní obsazenost, termíny podle nich zmizely už během zimy. Půjčovny navíc sledují, že si Češi připlácejí za luxus a prostor.
Sehnat velký rodinný vůz na nejžádanější letní termíny je v těchto dnech u mnoha firem v podstatě nemožné. Klíčový je v tomto ohledu červenec, který z rezervačních systémů mizí s půlročním předstihem. „Červenec bývá plošně vybookovaný nejrychleji, tam je největší zájem dlouhodobě každý rok a obsazený bývá už na konci ledna,“ potvrzuje jednatel firmy Kempio Lukáš Pokorný.
To, že se hlavní vlna plánování přesunula hluboko do zimních měsíců, potvrzují i další firmy oslovené ČT. „Lidé si auta rezervují většinou už v prosinci a v lednu. Dříve to bývalo standardně během února nebo nejpozději v březnu, ale v poslední době se ten zájem posunul právě dopředu, už na prosinec,“ vysvětluje obchodní manažerka firmy Karavany Česko Veronika Makaloušová.
Zamluvit si nyní obytné auto na červenec už v některých půjčovnách není možné. „Aktuálně máme vyprodáno. Maximálně by byla šance na nějakou obytnou dodávku, ale klasický velký vůz už není,“ doplňuje jednatelka společnosti Top Obytné Vozy.
Poslední volná místa v kalendářích zbývají spíše výjimečně. „V květnu už bývá rozebráno zhruba devadesát procent všech kapacit. Když se dnes podívám do systému, tak pro tento případ mám volné už jen jedno poslední auto na čtrnáct dní,“ doplňuje jednatel firmy Roda Caravan David Novotný. Určitou možností pro pozdní rezervace tak u některých poskytovatelů zůstává červen, případně až přelom srpna a září.
Například firmě Hykro, která disponuje flotilou přibližně 35 aut, meziročně vzrostla celková poptávka po karavanech o deset až patnáct procent. „V červnu jsme aktuálně vybookovaní zhruba z osmdesáti procent, červenec máme plný na sto procent a v srpnu je obsazenost zatím na 75 procentech,“ vypočítává jednatel společnosti Petr Makovička.
Ke zvyšování cen prý nedojde
S plnícími se kalendáři na léto je navíc vidět, že čeští turisté v tomto segmentu přestávají šetřit. Místo základních modelů vyžadují na letní cesty maximální pohodlí. „Někteří jedou stále low-cost a chtějí to nejlevnější, ale čím dál víc přibývá těch, kteří si chtějí připlatit. Je jim v podstatě jedno, co zaplatí, a vyžadují dražší, komfortnější a větší auta. Právě tyto vozy jsou vyprodané jako první,“ popisuje zkušenosti z trhu jednatelka Top Obytné Vozy.
Většina oslovených půjčoven drží letos ceny na loňské úrovni a pro letošní sezonu ceník nemění. Reagují tak na to, že obrovský boom karavanů z doby covidu už trochu opadl. Stabilní ceny jim tak pomáhají udržet si stálé zákazníky a mít jistotu, že auta nezůstanou stát na dvoře.
Výsledný účet za letní pronájem navíc v některých půjčovnách ovlivňuje i samotné stáří auta, díky čemuž se dá paradoxně i ušetřit. „My se držíme pořád stejně. Všechno se u nás řídí podle toho, jak máte staré vozy. Tím, že tato auta jedou už svou druhou sezónu, tak jsme cenu na den dokonce zlevňovali o sto korun,“ zmiňuje jednatel Roda Caravan David Novotný.
Zatímco pro letošní léto zůstaly ceníky stabilní, v příštím roce už lidé zřejmě za pronájem zaplatí víc. Některé půjčovny totiž kvůli rostoucím nákladům chystají úpravu cen. „Příští rok už nejspíše zdražíme, půjde však spíše o inflační přirážku,“ uzavírá jednatel firmy Kempio Lukáš Pokorný.