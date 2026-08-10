Motolská korupční kauza se dál rozrůstá, policie obvinila další dvě firmy

Policisté obvinili další dvě společnosti v souvislosti s motolskou korupční kauzou. Celkem tak stíhají devatenáct lidí a osm firem. České televizi to sdělila mluvčí Úřadu evropského veřejného žalobce Lidija Globokar. Mezi stíhanými je i exředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík a jeho bývalý náměstek Pavel Budinský. Oba muži byli v lednu propuštěni z vazby a jsou stíháni na svobodě.
„Můžeme vám sdělit, že policie nedávno vznesla obvinění z aktivní korupce proti dalším dvěma společnostem,“ uvedla Globokar. „To znamená, že trestnímu stíhání čelí celkem 27 osob (fyzických i právnických – pozn. redakce),“ doplnila mluvčí. Dvě nově stíhané firmy policie viní z podplacení.
V kauze původně čelilo obvinění osmnáct lidí. V průběhu vyšetřování ale policisté obvinili dalšího člověka, kterým je podle serveru Odkryto.cz podnikatel Antonín Kühn. Kriminalisté ho viní z praní špinavých peněz. První obviněnou firmou pak byla podle Seznam Zpráv společnost Pragoperun FNM, která pro nemocnici zajišťovala praní prádla.
Jak už dříve informovala ČT, počet obviněných firem v kauze postupně narůstal. Například letos v únoru obvinili detektivové dvě firmy a jednu další pak v květnu. Celkem tak nyní trestnímu stíhání v motolské korupční kauze čelí devatenáct lidí a osm firem.
Mezi obviněnými je i kromě Ludvíka a Budinského také vlivný advokát a tehdejší šéf České unie sportu (ČUS) Miroslav Jansta. Vyšetřovatelé v souvislosti s kauzou zajistili majetek v hodnotě přes půl miliardy korun.
Policie zasahovala v Motole loni v únoru
Kauzu kolem motolské nemocnice, která je největším zdravotnickým zařízením v zemi, odstartoval policejní zásah 24. února 2025. Policisté při něm zadrželi právě i Ludvíka, Budinského a Janstu, které soud poslal do vazby. Všechny ale už z vazby propustil a nyní jsou stíháni na svobodě.
Ludvík, který nemocnici vedl od roku 2000, se podle kriminalistů spolu s náměstkem Budinským nechával uplácet od dodavatelů, kteří pro zařízení zajišťovali například stavební zakázky, úklidové služby nebo řemeslnické práce. Jansta podle médií dvojici pomáhal peníze získané formou úplatků od různých dodavatelů nemocnice legalizovat.
Ludvík, Budinský i Jansta vinu odmítají. Bývalý ředitel motolské nemocnice tvrdí, že policie má důkazy, které jednoznačně dokazují, že nic nespáchal. Popřel také, že si někdy řekl o úplatek. Tehdejší ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) Ludvíka z pozice ředitele nemocnice odvolal po jeho zadržení. Po propuštění z vazby pak Ludvík v nemocnici dostal výpověď.