Zdravotníci se nedrželi postupů, ukázal audit v případu úmrtí dvou novorozenců v Litoměřicích

Kontrola kvůli loňskému úmrtí dvou novorozenců a resuscitaci dalších dvou v litoměřické nemocnici ukázala, že zdravotníci se v těchto případech odchýlili od doporučených lékařských postupů a doporučeného použití některých léčiv. Na základě interního auditu však nelze určit, jestli tato pochybení byla příčinou úmrtí obou miminek. Ve středu o tom informovala Krajská zdravotní (KZ), pod kterou nemocnice patří.
Až policie a znalci dokončí vyšetřování a stanoví přesné příčiny úmrtí, je Krajská zdravotní připravena jednat s rodinami o případném odškodnění. Policejní mluvčí Kamil Marek řekl, že vyšetřování případu pokračuje.
O případných personálních opatřeních na základě výsledků interního auditu bude vedení Krajské zdravotní jednat až poté, co bude mít závěry externího znaleckého posudku a šetření policie.
Krajská zdravotní nechala zpracovat dva audity. První, který odhalil pochybení, byl zaměřený na medicínské postupy a vedení zdravotnické dokumentace. Druhý se týkal zázemí, prověřoval funkčnost přístrojů, dostupnost vybavení, personální kapacity a komunikaci.
Audity a preventivní opatření
Odborníci v něm uvedli, že je prostor pro zlepšení komunikace a spolupráce mezi porodníky a pediatry. Výsledky prokázaly, že veškerá potřebná zdravotnická technika a přístrojové vybavení byly plně funkční a dostupné.
Na základě prvního auditu, který specialisté dokončili 9. prosince, zavedla KZ nápravná a preventivní opatření. Jejich cílem je minimalizovat pravděpodobnost, že by se podobná situace mohla opakovat.
Vedení litoměřické nemocnice po události dočasně postavilo mimo službu vedoucího porodního sálu a službu konající lékařku. Podle KZ to bylo preventivní opatření. Vedoucí Petr Holba už dříve uvedl, že u porodů nebyl. Za jeho návrat vznikla petice, kterou podepsalo přes dvanáct set lidí. Na své místo se po dohodě vrátil na začátku března. Lékařce zaměstnavatel ukončil překážky v práci 16. února, nastoupila do teplické nemocnice.
Po svém návratu do funkce Holba určil postupy k posílení mezioborové komunikace a stabilizaci týmu. Mezi ně patří nácvik novorozenecké resuscitace a podpora týmu. „Cílem kontinuální péče a otevřené komunikace uvnitř oddělení je stabilizace týmu a zachování plně bezpečného prostředí pro zaměstnance i pacientky,“ uvedla KZ.
Centrum porodní asistence
Neštěstí se stalo loni z 26. na 27. listopadu, dva novorozenci zemřeli, další dva lékaři resuscitovali. Incident se odehrál v Centru porodní asistence (CPA), které spadá pod porodnici v Litoměřicích. V něm lékaři kladou důraz na přirozený porod, často i alternativní, kdy rodičkám plní nejrůznější přání, jako například odrodit dítě do vany. O rodičky se starají porodní asistentky i lékaři.
Krajská zdravotní, která je společností Ústeckého kraje, je jedním z největších poskytovatelů zdravotní péče v Česku, zaměstnává přes devět tisíc pracovníků. Spravuje nemocnice v Rumburku, Děčíně, Ústí nad Labem, Mostě, Chomutově a Litoměřicích, v nichž jsou zhruba čtyři tisíce lůžek.