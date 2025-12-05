V litoměřické nemocnici za den oživovali čtyři novorozence, případ šetří policie


Porodnice v Litoměřicích prošetřuje resuscitaci čtyř novorozenců v Centru porodní asistence (CPA) během 24 hodin. Dvě miminka zemřela. Lékařka je mimo službu. Případem se na základě informací v médiích zabývá policie.

Na případ v pátek upozornil server CNN Prima News. Nemocnice spadá pod Krajskou zdravotní. Případem se na základě informací v médiích zabývá policie, informovala mluvčí Pavla Kofrová.

„Můžeme potvrdit, že k těmto nešťastným a mimořádným událostem na našem CPA v Litoměřicích došlo. Celá situace nás hluboce zasáhla a pro nás je prioritou její důkladné prošetření,“ řekla serveru mluvčí Krajské zdravotní Miloslava Kučerová. „V tuto chvíli probíhá interní i externí analýza všech okolností a postupů, abychom zjistili přesné příčiny, které k událostem vedly,“ doplnila.

Policie pouze krátce uvedla, že v současné chvíli zjišťuje veškeré okolnosti úmrtí novorozenců. „Nebudeme v tuto chvíli sdělovat bližší informace,“ řekla Kofrová.

Nemocnice sestavila odbornou komisi

Vedení litoměřické nemocnice dočasně postavilo mimo službu vedoucího porodního sálu a službu konající lékařku.

„Jedná se o standardní preventivní opatření, které trvá po dobu důkladného prošetření daných případů, aby byla zajištěna maximální transparentnost celého procesu,“ uvedla Kučerová. „Byla sestavena interní odborná komise Krajské zdravotní, která detailně prošetřuje správnost všech postupů u jednotlivých případů. Zároveň jsme oslovili externí znalecký ústav pro nezávislou expertizu. Oddělení nadále funguje bez omezení,“ dodala mluvčí Krajské zdravotní.

Na co se zaměřuje Centrum porodní asistence

V Centru porodní asistence kladou lékaři důraz na přirozený porod, často i alternativní, kdy rodičkám plní nejrůznější přání, jako například odrodit dítě do vany. O rodičky se starají porodní asistentky i lékaři.

Centrum disponuje třemi porodními apartmány, které jsou vybaveny moderními porodními lůžky, speciálním porodním gaučem i porodními vanami, jež umožňují porod do vody i ve vertikální porodní poloze. „Bezpečí maminky i dítěte je zajištěno bezdrátovým monitorováním plodu a následně i novorozence po porodu. Klidnou atmosféru pak dotváří sofistikovaný systém regulace osvětlení s chromoterapií a prostorový soundsystém pro poslech hudby,“ uvádí ve svých materiálech na webu Krajská zdravotní.

