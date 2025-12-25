Rusové při leteckých útocích na Ukrajině zabíjeli i o Vánocích

Nejméně čtyři lidé zemřeli při ruských leteckých útocích na Ukrajinu od středečního večera v Oděské, Charkovské a Černihivské oblasti, informovaly místní úřady. Kvůli zásahům energetické infrastruktury jsou napříč zemí hlášeny četné odstávky a výpadky proudu. V noci byl opět na několika místech, mimo jiné v Kyjevě, slyšet poplach. Terčem dronových náletů se stal i přístav a průmyslová zóna v Oděse. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve čtvrtek telefonicky hovořil s americkou delegací.
„Černihivská oblast zažila Vánoce s útokem. Bohužel dva lidé zemřeli, další dva byli zraněni,“ oznámily ve čtvrtek ráno místní úřady. V Charkovské oblasti si ruské útoky v noci podle místních úřadů vyžádaly jednu oběť a patnáct zraněných. Jeden člověk zemřel také při dalším ruském útoku na přístav Oděsa, informoval ruskojazyčný web stanice BBC.
„(Ruský) útok poškodil administrativní a výrobní budovy a sklady. V některých z nich vypukly požáry,“ sdělil k útoku v Oděse šéf oblastní vojenské správy Oleh Kiper. Podle něj byla pod troskami nalezena jedna mrtvá osoba a dva lidé byli zraněni.
Rusko v Oděské oblasti útočí na přístavy důležité pro ukrajinský export a rovněž na energetickou i dopravní infrastrukturu. Tyto údery v posledních týdnech zesílily.
Ruští vojáci také na Štědrý den zasáhli hřbitov ve městě Čerkasy, kde zničili na 150 hrobů.
Ukrajina se brání rozsáhlé ruské invazi už téměř čtyři roky. Ruský vládce Vladimir Putin nedávno pohrozil, že napadenou zemi odřízne od Černého moře v odplatě za ukrajinské dronové útoky na tankery z takzvané ruské stínové flotily, což šéf Kremlu označil za pirátství. Prodej ropy je pro Moskvu důležitým zdrojem příjmů, z nichž může financovat válku proti Ukrajině.
Zelenskyj dříve varoval před možným zesílením ruských útoků během svátků poté, co Moskva odmítla americký návrh na vánoční příměří. Rusko slaví Vánoce podle pravoslavné tradice až začátkem ledna. Ukrajina v reakci na ruskou invazi schválila zákon, podle kterého předloni poprvé oficiálně oslavila Vánoce 25. prosince.
Drony nad Ruskem
Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že protivzdušná obrana přes noc zneškodnila 141 ukrajinských dronů. V podmínkách války ale informace není možné spolehlivě ověřit.
V Krasnodarském kraji na jihu Ruska v noci údajně ukrajinská armáda útočila drony na přístav Těmrjuk u Azovského moře, kde měla způsobit požár dvou ropných nádrží. Oheň vypukl na celkové ploše asi dva tisíce metrů čtverečních a podle dosavadních informací nezpůsobil oběti na životech. O úderech na tento přístav ruské úřady informovaly již v předchozích týdnech.
Moskevský starosta Sergej Sobjanin v noci na čtvrtek několikrát oznámil zásahy ruské protivzdušné obrany proti ukrajinským bezpilotním letounům, které podle něj mířily na metropoli.
Hovor s Američany
Zelenskyj a jeho tým ve čtvrtek telefonicky jednali se zmocněncem amerického prezidenta Donalda Trumpa Stevem Witkoffem a Trumpovým zetěm Jaredem Kushnerem o ukončení ruské války na Ukrajině. Zelenskyj na síti X konverzaci, která podle Reuters trvala zhruba hodinu, označil za velmi dobrou a ocenil konstruktivní přístup Američanů.
„Opravdu pracujeme 24 hodin denně každý den, abychom se přiblížili konci této brutální ruské války proti Ukrajině a zajistili, že všechny dokumenty a kroky jsou realistické, efektivní a spolehlivé,“ komentovala ukrajinská hlava státu, podle níž se jednalo o „podstatných detailech“.
„Skutečná bezpečnost, skutečná obnova a skutečný mír jsou to, co potřebujeme všichni – Ukrajina, Spojené státy, Evropa i každý partner, který nám pomáhá. Doufám, že dnešní (čtvrteční) vánoční porozumění a myšlenky, o nichž jsme hovořili, se ukážou jako užitečné,“ poznamenal také.
Hlavní ukrajinský vyjednavač Rustem Umerov bude ve čtvrtek s Witkoffem a Kushnerem jednat znovu, dodal Zelenskyj, který přes americké vyjednavače poslal vánoční pozdravy Trumpovi a celé jeho rodině.
Nová dvacetibodová verze amerického mírového plánu byla zveřejněna ve středu a předpokládá mimo jiné zmrazení fronty na současných liniích a zahájení jednání o vytvoření demilitarizovaných zón. Nevyřešeny však zůstávají hlavně ruské požadavky na územní ústupky ze strany Ukrajiny či otázka možného vstupu země do NATO.