Rusové při leteckých útocích na Ukrajině zabíjeli i o Vánocích


25. 12. 2025Aktualizovánopřed 30 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK

Nejméně čtyři lidé zemřeli při ruských leteckých útocích na Ukrajinu od středečního večera v Oděské, Charkovské a Černihivské oblasti, informovaly místní úřady. Kvůli zásahům energetické infrastruktury jsou napříč zemí hlášeny četné odstávky a výpadky proudu. V noci byl opět na několika místech, mimo jiné v Kyjevě, slyšet poplach. Terčem dronových náletů se stal i přístav a průmyslová zóna v Oděse. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve čtvrtek telefonicky hovořil s americkou delegací.

„Černihivská oblast zažila Vánoce s útokem. Bohužel dva lidé zemřeli, další dva byli zraněni,“ oznámily ve čtvrtek ráno místní úřady. V Charkovské oblasti si ruské útoky v noci podle místních úřadů vyžádaly jednu oběť a patnáct zraněných. Jeden člověk zemřel také při dalším ruském útoku na přístav Oděsa, informoval ruskojazyčný web stanice BBC.

„(Ruský) útok poškodil administrativní a výrobní budovy a sklady. V některých z nich vypukly požáry,“ sdělil k útoku v Oděse šéf oblastní vojenské správy Oleh Kiper. Podle něj byla pod troskami nalezena jedna mrtvá osoba a dva lidé byli zraněni.

Zelenskyj představil novou verzi plánu na ukončení ruské války
Volodymyr Zelenskyj

Rusko v Oděské oblasti útočí na přístavy důležité pro ukrajinský export a rovněž na energetickou i dopravní infrastrukturu. Tyto údery v posledních týdnech zesílily.

Ruští vojáci také na Štědrý den zasáhli hřbitov ve městě Čerkasy, kde zničili na 150 hrobů.

Ukrajina se brání rozsáhlé ruské invazi už téměř čtyři roky. Ruský vládce Vladimir Putin nedávno pohrozil, že napadenou zemi odřízne od Černého moře v odplatě za ukrajinské dronové útoky na tankery z takzvané ruské stínové flotily, což šéf Kremlu označil za pirátství. Prodej ropy je pro Moskvu důležitým zdrojem příjmů, z nichž může financovat válku proti Ukrajině.

Zelenskyj dříve varoval před možným zesílením ruských útoků během svátků poté, co Moskva odmítla americký návrh na vánoční příměří. Rusko slaví Vánoce podle pravoslavné tradice až začátkem ledna. Ukrajina v reakci na ruskou invazi schválila zákon, podle kterého předloni poprvé oficiálně oslavila Vánoce 25. prosince.

Drony nad Ruskem

Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že protivzdušná obrana přes noc zneškodnila 141 ukrajinských dronů. V podmínkách války ale informace není možné spolehlivě ověřit.

Papež vyzval k přímému dialogu o míru v rusko-ukrajinské válce
Papež Lev XIV.

V Krasnodarském kraji na jihu Ruska v noci údajně ukrajinská armáda útočila drony na přístav Těmrjuk u Azovského moře, kde měla způsobit požár dvou ropných nádrží. Oheň vypukl na celkové ploše asi dva tisíce metrů čtverečních a podle dosavadních informací nezpůsobil oběti na životech. O úderech na tento přístav ruské úřady informovaly již v předchozích týdnech.

Moskevský starosta Sergej Sobjanin v noci na čtvrtek několikrát oznámil zásahy ruské protivzdušné obrany proti ukrajinským bezpilotním letounům, které podle něj mířily na metropoli.

Hovor s Američany

Zelenskyj a jeho tým ve čtvrtek telefonicky jednali se zmocněncem amerického prezidenta Donalda Trumpa Stevem Witkoffem a Trumpovým zetěm Jaredem Kushnerem o ukončení ruské války na Ukrajině. Zelenskyj na síti X konverzaci, která podle Reuters trvala zhruba hodinu, označil za velmi dobrou a ocenil konstruktivní přístup Američanů.

„Opravdu pracujeme 24 hodin denně každý den, abychom se přiblížili konci této brutální ruské války proti Ukrajině a zajistili, že všechny dokumenty a kroky jsou realistické, efektivní a spolehlivé,“ komentovala ukrajinská hlava státu, podle níž se jednalo o „podstatných detailech“.

„Skutečná bezpečnost, skutečná obnova a skutečný mír jsou to, co potřebujeme všichni – Ukrajina, Spojené státy, Evropa i každý partner, který nám pomáhá. Doufám, že dnešní (čtvrteční) vánoční porozumění a myšlenky, o nichž jsme hovořili, se ukážou jako užitečné,“ poznamenal také.

Hlavní ukrajinský vyjednavač Rustem Umerov bude ve čtvrtek s Witkoffem a Kushnerem jednat znovu, dodal Zelenskyj, který přes americké vyjednavače poslal vánoční pozdravy Trumpovi a celé jeho rodině.

Nová dvacetibodová verze amerického mírového plánu byla zveřejněna ve středu a předpokládá mimo jiné zmrazení fronty na současných liniích a zahájení jednání o vytvoření demilitarizovaných zón. Nevyřešeny však zůstávají hlavně ruské požadavky na územní ústupky ze strany Ukrajiny či otázka možného vstupu země do NATO.

Čína tvrdí, že prodej amerických zbraní Tchaj-wanu přibližuje hrozbu války

Čína tvrdí, že prodej amerických zbraní Tchaj-wanu přibližuje hrozbu války

15:05Aktualizovánopřed 4 mminutami
Rusové při leteckých útocích na Ukrajině zabíjeli i o Vánocích

Rusové při leteckých útocích na Ukrajině zabíjeli i o Vánocích

18:25Aktualizovánopřed 30 mminutami
Země vyzvaly Izrael, aby nerozšiřoval osady na Západním břehu. Ten to odmítl

Země vyzvaly Izrael, aby nerozšiřoval osady na Západním břehu. Ten to odmítl

08:00Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Soud poslal zápasníka Vémolu a další dva obviněné do vazby

Soud poslal zápasníka Vémolu a další dva obviněné do vazby

12:55Aktualizovánopřed 5 hhodinami
Po nehodě vrtulníku zemřeli poblíž Kilimandžára dva Češi

Po nehodě vrtulníku zemřeli poblíž Kilimandžára dva Češi

10:23Aktualizovánopřed 6 hhodinami
Benzin je nejlevnější za více než čtyři roky

Benzin je nejlevnější za více než čtyři roky

před 6 hhodinami
Na Štědrý den řešili hasiči nejvíce požárů za pět let

Na Štědrý den řešili hasiči nejvíce požárů za pět let

09:05Aktualizovánopřed 6 hhodinami
Papež vyzval k přímému dialogu o míru v rusko-ukrajinské válce

Papež vyzval k přímému dialogu o míru v rusko-ukrajinské válce

11:55Aktualizovánopřed 7 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Čína tvrdí, že prodej amerických zbraní Tchaj-wanu přibližuje hrozbu války

Čína opět tvrdě kritizovala nejnovější dohodu o prodeji amerických zbraní Tchaj-wanu, informuje agentura Reuters s odvoláním na čínské ministerstvo obrany. Takový krok podle Pekingu urychluje hrozbu válečného konfliktu v Tchajwanském průlivu.
15:05Aktualizovánopřed 4 mminutami

Rusové při leteckých útocích na Ukrajině zabíjeli i o Vánocích

Nejméně čtyři lidé zemřeli při ruských leteckých útocích na Ukrajinu od středečního večera v Oděské, Charkovské a Černihivské oblasti, informovaly místní úřady. Kvůli zásahům energetické infrastruktury jsou napříč zemí hlášeny četné odstávky a výpadky proudu. V noci byl opět na několika místech, mimo jiné v Kyjevě, slyšet poplach. Terčem dronových náletů se stal i přístav a průmyslová zóna v Oděse. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve čtvrtek telefonicky hovořil s americkou delegací.
18:25Aktualizovánopřed 30 mminutami

Země vyzvaly Izrael, aby nerozšiřoval osady na Západním břehu. Ten to odmítl

Skupina čtrnácti zemí, mezi nimi i Británie, Francie, Itálie, Německo či Kanada, odsuzuje rozhodnutí Izraele schválit dalších devatenáct osad na okupovaném Západním břehu. Vládu premiéra Benjamina Netanjahua proto žádá, aby rozhodnutí z minulého týdne zrušila. Počet izraelských osad na tomto okupovaném palestinském území se za tři roky zvýšil na 69. Jeruzalém výzvu odmítl a označil ji za morálně chybnou.
08:00Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Po nehodě vrtulníku zemřeli poblíž Kilimandžára dva Češi

Poblíž Kilimandžára zemřeli ve středu dva čeští občané. Informaci místních médií potvrdil mluvčí českého ministerstva zahraničí Daniel Drake. Podle serveru Tanzania Times u nejvyšší africké hory havaroval vrtulník, nehodu nepřežil nikdo z pasažérů.
10:23Aktualizovánopřed 6 hhodinami

Papež vyzval k přímému dialogu o míru v rusko-ukrajinské válce

Papež Lev XIV. ve svém prvním vánočním požehnání a poselství Městu a světu (Urbi et orbi) vyzval k přímému dialogu o míru v rusko-ukrajinské válce a k zastavení dalších ozbrojených konfliktů a násilností ve světě. Vyzval rovněž k solidaritě s migranty či s lidmi trpícími přírodními katastrofami. Už ve vánočním kázání uvedl, že odmítání pomoci chudým a cizincům je rovnocenné odmítání samotného Boha. Kritizoval také tvrdý postup amerického prezidenta Donalda Trumpa vůči imigrantům.
11:55Aktualizovánopřed 7 hhodinami

Americké úřady nalezly milion dokumentů souvisejících s Epsteinem, tvrdí ministerstvo

Americké ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že zpracovává zhruba milion dokumentů, které by mohly souviset s případem sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Ve středu večer to napsaly agentury Reuters a AP. Americký Kongres nařídil ministerstvu zveřejnit dokumenty související s Epsteinem do pátku 19. prosince. Resort zopakoval, že kvůli velkému množství materiálů bude zveřejňování trvat ještě několik dalších týdnů.
před 11 hhodinami

Prezidentem Hondurasu se podle úřadů stane Asfura podporovaný Trumpem

Po sečtení sporných okrsků se stal vítězem prezidentských voleb v Hondurasu konzervativní kandidát Nasry Asfura, uvedly podle agentur AP a Reuters volební úřady. Asfuru dříve podpořil americký prezident Donald Trump, který čelil kritice, že nevhodně zasáhl do voleb. Asfura uvedl, že je připraven převzít vládu. Středopravicový politik Salvador Nasralla, který skončil druhý, hovoří o volebních podvodech a vyzval k přepočtu všech hlasů, porážku odmítl uznat.
před 11 hhodinami

KLDR údajně otestovala novou raketu

Severokorejský vůdce Kim Čong-un se údajně zúčastnil testu nové rakety. Ve čtvrtek ráno to napsala severokorejská státní média, která citovaly agentury AFP a Reuters. Kim ve středu navštívil i doky, kde KLDR podle státních médií staví svou jadernou ponorku.
před 11 hhodinami
