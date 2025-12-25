Papež vyzval k přímému dialogu o míru v rusko-ukrajinské válce

Papež Lev XIV. ve svém prvním vánočním požehnání a poselství Městu a světu (Urbi et orbi) vyzval k přímému dialogu o míru v rusko-ukrajinské válce a k zastavení dalších ozbrojených konfliktů a násilností ve světě. Vyzval rovněž k solidaritě s migranty či s lidmi trpícími přírodními katastrofami. Už ve vánočním kázání uvedl, že odmítání pomoci chudým a cizincům je rovnocenné odmítání samotného Boha. Kritizoval také tvrdý postup amerického prezidenta Donalda Trumpa vůči imigrantům.
Lev XIV. ve svém prvním vánočním poselství Urbi et orbi pozdravil srdečně všechny křesťany na celém světě, včetně těch, které nedávno navštívil při první zahraniční cestě v úřadu. Během ní zavítal do Turecka a do Libanonu. „Naslouchal jsem jejich obavám a dobře znám jejich pocit bezmoci vůči mocným,“ řekl papež v živě přenášeném vystoupení ze Svatopetrského náměstí ve Vatikánu.
„Prosme Boha o spravedlnost, mír a stabilitu pro Libanon, Palestinu, Izrael a Sýrii,“ dodal. Palestinské Pásmo Gazy, kde do letošního října vedl dva roky válku Izrael s teroristickým hnutím Hamás, zmínil papež i během dopolední mše v bazilice svatého Petra. Připomněl, že statisíce Palestinců v Pásmu Gazy navzdory křehkému příměří stále žijí ve stanech, vystaveni už několik týdnů chladu, větru a dešti, který zaplavuje jejich provizorní příbytky.
První americký papež, který je hlavou katolické církve od letošního května, vyzval ve čtvrtek k modlitbám „obzvláště za ukrajinský lid“. „Kéž ustane hřmot zbraní a kéž zúčastněné strany s podporou a nasazením mezinárodního společenství najdou odvahu k upřímnému, přímému a respektujícímu dialogu,“ dodal.
Apeloval také na válčící strany v Thajsku a v Kambodži, aby našly cestu k míru. Rovněž vyzval k usmíření na Haiti, které sužují už řadu let násilnosti gangů a ekonomická a politická krize.
Prosba o mír a útěchu pro oběti všech současných válek
„Prosíme o mír a útěchu pro oběti všech současných válek na světě, zejména pro ty, kteří jsou opomíjeni, a pro ty, kteří trpí kvůli nespravedlnosti, politické nestabilitě, náboženskému pronásledování a terorismu. Zvláštním způsobem vzpomínám na naše bratry a sestry v Súdánu, Jižním Súdánu, Mali, Burkině Faso a Demokratické republice Kongo,“ prohlásil také papež.
Lev XIV., který před začátkem svého pontifikátu působil dlouhá léta v Peru, se také obrátil k politikům v Latinské Americe. Vyzval ty, kteří v tomto regionu nesou politickou odpovědnost, aby tváří v tvář četným výzvám dali prostor dialogu s cílem společného dobra, spíše než ideologickým a stranickým předsudkům.
Hlava katolické církve též naléhala, aby lidé nebyli lhostejní k těm, kteří trpí. Mezi trpícími zmínil ty, kteří přišli o všechno, jako například obyvatelé Gazy, ty, které sužuje chudoba a hlad, jako třeba jemenský lid, či migranty. Papež apeloval také na solidaritu s těmi, kteří přišli o práci, či s těmi, kteří jsou ve vězení a často žijí v nelidských podmínkách.
Ke konci projevu všem, kteří ho právě poslouchali, popřál pěkné Vánoce a klid v srdcích a v rodinách, a to italsky, francouzsky, anglicky, německy, španělsky, portugalsky, polsky, arabsky, čínsky a latinsky.