Papež vyzval k přímému dialogu o míru v rusko-ukrajinské válce


25. 12. 2025Aktualizovánopřed 32 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
31 minut
Urbi et orbi
Zdroj: ČT2

Papež Lev XIV. ve svém prvním vánočním požehnání a poselství Městu a světu (Urbi et orbi) vyzval k přímému dialogu o míru v rusko-ukrajinské válce a k zastavení dalších ozbrojených konfliktů a násilností ve světě. Vyzval rovněž k solidaritě s migranty či s lidmi trpícími přírodními katastrofami. Už ve vánočním kázání uvedl, že odmítání pomoci chudým a cizincům je rovnocenné odmítání samotného Boha. Kritizoval také tvrdý postup amerického prezidenta Donalda Trumpa vůči imigrantům.

Lev XIV. ve svém prvním vánočním poselství Urbi et orbi pozdravil srdečně všechny křesťany na celém světě, včetně těch, které nedávno navštívil při první zahraniční cestě v úřadu. Během ní zavítal do Turecka a do Libanonu. „Naslouchal jsem jejich obavám a dobře znám jejich pocit bezmoci vůči mocným,“ řekl papež v živě přenášeném vystoupení ze Svatopetrského náměstí ve Vatikánu.

„Prosme Boha o spravedlnost, mír a stabilitu pro Libanon, Palestinu, Izrael a Sýrii,“ dodal. Palestinské Pásmo Gazy, kde do letošního října vedl dva roky válku Izrael s teroristickým hnutím Hamás, zmínil papež i během dopolední mše v bazilice svatého Petra. Připomněl, že statisíce Palestinců v Pásmu Gazy navzdory křehkému příměří stále žijí ve stanech, vystaveni už několik týdnů chladu, větru a dešti, který zaplavuje jejich provizorní příbytky.

Papež Lev XIV. zdraví věřící před tradičním vánočním projevem Urbi et orbi
Zdroj: Reuters/Yara Nardi

První americký papež, který je hlavou katolické církve od letošního května, vyzval ve čtvrtek k modlitbám „obzvláště za ukrajinský lid“. „Kéž ustane hřmot zbraní a kéž zúčastněné strany s podporou a nasazením mezinárodního společenství najdou odvahu k upřímnému, přímému a respektujícímu dialogu,“ dodal.

Apeloval také na válčící strany v Thajsku a v Kambodži, aby našly cestu k míru. Rovněž vyzval k usmíření na Haiti, které sužují už řadu let násilnosti gangů a ekonomická a politická krize.

Thajsko hlásí nové oběti bojů s Kambodžou
Thajská armáda hlásí nové útoky

Prosba o mír a útěchu pro oběti všech současných válek

„Prosíme o mír a útěchu pro oběti všech současných válek na světě, zejména pro ty, kteří jsou opomíjeni, a pro ty, kteří trpí kvůli nespravedlnosti, politické nestabilitě, náboženskému pronásledování a terorismu. Zvláštním způsobem vzpomínám na naše bratry a sestry v Súdánu, Jižním Súdánu, Mali, Burkině Faso a Demokratické republice Kongo,“ prohlásil také papež.

Lev XIV., který před začátkem svého pontifikátu působil dlouhá léta v Peru, se také obrátil k politikům v Latinské Americe. Vyzval ty, kteří v tomto regionu nesou politickou odpovědnost, aby tváří v tvář četným výzvám dali prostor dialogu s cílem společného dobra, spíše než ideologickým a stranickým předsudkům.

Ve Vatikánu zaznělo poselství Urbi et orbi
Papež František při velikonočním poselství Urbi et orbi (2025)

Hlava katolické církve též naléhala, aby lidé nebyli lhostejní k těm, kteří trpí. Mezi trpícími zmínil ty, kteří přišli o všechno, jako například obyvatelé Gazy, ty, které sužuje chudoba a hlad, jako třeba jemenský lid, či migranty. Papež apeloval také na solidaritu s těmi, kteří přišli o práci, či s těmi, kteří jsou ve vězení a často žijí v nelidských podmínkách.

Ke konci projevu všem, kteří ho právě poslouchali, popřál pěkné Vánoce a klid v srdcích a v rodinách, a to italsky, francouzsky, anglicky, německy, španělsky, portugalsky, polsky, arabsky, čínsky a latinsky.

Výběr redakce

Po nehodě vrtulníku zemřeli poblíž Kilimandžára dva Češi

Po nehodě vrtulníku zemřeli poblíž Kilimandžára dva Češi

10:23Aktualizovánopřed 5 mminutami
Benzin je nejlevnější za více než čtyři roky

Benzin je nejlevnější za více než čtyři roky

před 5 mminutami
Na Štědrý den řešili hasiči nejvíce požárů za pět let

Na Štědrý den řešili hasiči nejvíce požárů za pět let

09:05Aktualizovánopřed 28 mminutami
Soud poslal zápasníka Vémolu do vazby

Soud poslal zápasníka Vémolu do vazby

12:55Aktualizovánopřed 30 mminutami
Papež vyzval k přímému dialogu o míru v rusko-ukrajinské válce

Papež vyzval k přímému dialogu o míru v rusko-ukrajinské válce

11:55Aktualizovánopřed 32 mminutami
Víkend v Česku má být slunečný s teplotami kolem bodu mrazu

Víkend v Česku má být slunečný s teplotami kolem bodu mrazu

11:33Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Země vyzvaly Izrael, aby nerozšiřoval osady na Západním břehu. Ten to odmítl

Země vyzvaly Izrael, aby nerozšiřoval osady na Západním břehu. Ten to odmítl

08:00Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Americké úřady nalezly milion dokumentů souvisejících s Epsteinem, tvrdí ministerstvo

Americké úřady nalezly milion dokumentů souvisejících s Epsteinem, tvrdí ministerstvo

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Po nehodě vrtulníku zemřeli poblíž Kilimandžára dva Češi

Poblíž Kilimandžára zemřeli ve středu dva čeští občané. Informaci místních médií potvrdil mluvčí českého ministerstva zahraničí Daniel Drake. Podle serveru Tanzania Times u nejvyšší africké hory havaroval vrtulník, nehodu nepřežil nikdo z pasažérů.
10:23Aktualizovánopřed 5 mminutami

Papež vyzval k přímému dialogu o míru v rusko-ukrajinské válce

Papež Lev XIV. ve svém prvním vánočním požehnání a poselství Městu a světu (Urbi et orbi) vyzval k přímému dialogu o míru v rusko-ukrajinské válce a k zastavení dalších ozbrojených konfliktů a násilností ve světě. Vyzval rovněž k solidaritě s migranty či s lidmi trpícími přírodními katastrofami. Už ve vánočním kázání uvedl, že odmítání pomoci chudým a cizincům je rovnocenné odmítání samotného Boha. Kritizoval také tvrdý postup amerického prezidenta Donalda Trumpa vůči imigrantům.
11:55Aktualizovánopřed 32 mminutami

Země vyzvaly Izrael, aby nerozšiřoval osady na Západním břehu. Ten to odmítl

Skupina čtrnácti zemí, mezi nimi i Británie, Francie, Itálie, Německo či Kanada, odsuzuje rozhodnutí Izraele schválit dalších devatenáct osad na okupovaném Západním břehu. Vládu premiéra Benjamina Netanjahua proto žádá, aby rozhodnutí z minulého týdne zrušila. Počet izraelských osad na tomto okupovaném palestinském území se za tři roky zvýšil na 69. Jeruzalém výzvu odmítl a označil ji za morálně chybnou.
08:00Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Americké úřady nalezly milion dokumentů souvisejících s Epsteinem, tvrdí ministerstvo

Americké ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že zpracovává zhruba milion dokumentů, které by mohly souviset s případem sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Ve středu večer to napsaly agentury Reuters a AP. Americký Kongres nařídil ministerstvu zveřejnit dokumenty související s Epsteinem do pátku 19. prosince. Resort zopakoval, že kvůli velkému množství materiálů bude zveřejňování trvat ještě několik dalších týdnů.
před 4 hhodinami

Prezidentem Hondurasu se podle úřadů stane Asfura podporovaný Trumpem

Po sečtení sporných okrsků se stal vítězem prezidentských voleb v Hondurasu konzervativní kandidát Nasry Asfura, uvedly podle agentur AP a Reuters volební úřady. Asfuru dříve podpořil americký prezident Donald Trump, který čelil kritice, že nevhodně zasáhl do voleb. Asfura uvedl, že je připraven převzít vládu. Středopravicový politik Salvador Nasralla, který skončil druhý, hovoří o volebních podvodech a vyzval k přepočtu všech hlasů, porážku odmítl uznat.
před 4 hhodinami

KLDR údajně otestovala novou raketu

Severokorejský vůdce Kim Čong-un se údajně zúčastnil testu nové rakety. Ve čtvrtek ráno to napsala severokorejská státní média, která citovaly agentury AFP a Reuters. Kim ve středu navštívil i doky, kde KLDR podle státních médií staví svou jadernou ponorku.
před 5 hhodinami

Evropa odsuzuje sankce USA kvůli regulaci platforem

Řada evropských zemí a Evropská komise (EK) ve středu důrazně odsoudily americké sankce vůči pěti Evropanům. Pětice sankcionovaných se podle Washingtonu podílela na prosazování cenzury na amerických internetových platformách, z pohledu EK jde ale o lidi, kteří se zasazují o přísnou regulaci technologického sektoru a o boj proti dezinformacím na internetu, uvedla agentura AFP s odvoláním na vyjádření šéfa francouzské diplomacie.
včeraAktualizovánopřed 20 hhodinami

Zelenskyj představil novou verzi plánu na ukončení ruské války

Nejnovější verze amerického plánu na ukončení ruské války proti Ukrajině počítá se zmrazením fronty na současných liniích a zahájením jednání o vytvoření demilitarizovaných zón. Na dlouhodobém konsensu ohledně územních otázek se ovšem ukrajinští a američtí vyjednavači na víkendových jednáních dohodnout nedokázali, shrnul ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Předmětem sporu je také budoucí správa Ruskem okupované Záporožské jaderné elektrárny.
včeraAktualizovánovčera v 12:54
Načítání...