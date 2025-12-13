Thajsko hlásí nové oběti bojů s Kambodžou

Thajské ministerstvo obrany oznámilo, že nové střety na hranici s Kambodžou si vyžádaly životy čtyř thajských vojáků, napsala agentura AFP. Boje pokračují navzdory prohlášení prezidenta USA Donalda Trumpa ohledně pátečního příměří.
Vrcholní představitelé obou zemí se vzájemně obviňují z rozdmýchávání násilností. „Zemřeli další čtyři vojáci,“ oznámil mluvčí thajského ministerstva obrany a dodal, že od pondělního obnovení bojů na hranicích už je to celkem 14 thajských vojáků.
Trump v pátek uvedl, že si s vůdci obou zemí telefonoval a ti mu slíbili, že ještě v pátek boje ukončí. Thajský premiér Anutin Čánvirakun ale v sobotu oznámil, že jeho země bude pokračovat v útocích, dokud se nebude cítit bezpečná, a že konflikt podněcují útoky Kambodže ohrožující civilisty.
Kambodžský premiér Hun Manet naproti tomu uvedl, že jeho země je připravena boje ukončit a že útočí pouze Thajsko.
Střety trvají skoro týden
Prudké pohraniční střety mezi oběma zeměmi pokračují už šestým dnem a na několika místech podél sporné, 817 kilometrů dlouhé hranice se odehrávají jedny z nejtvrdších bojů od letošního července.
Letošní vlna násilností se zvedla po smrti kambodžského vojáka, který zemřel 28. května na hranicích po přestřelce s thajskými vojáky. Situace se pak vyostřila 23. července, kdy Bangkok obvinil Phnompenh z nastražení min, které ve sporné oblasti zranily nejméně pět thajských vojáků.
Po diplomatické roztržce se vojska obou zemí začala následující den ostřelovat. Pět dní trvající ozbrojené příhraniční střety si tehdy vyžádaly 43 mrtvých a kolem 300 tisíc vysídlených osob na obou stranách. Obě země podepsaly 28. července dohodu o příměří, která následovala po Trumpově ekonomickém tlaku.