Thajsko hlásí nové oběti bojů s Kambodžou


Zprávy ve 12: Nové střety mezi Thajskem a Kambodžou
Thajské ministerstvo obrany oznámilo, že nové střety na hranici s Kambodžou si vyžádaly životy čtyř thajských vojáků, napsala agentura AFP. Boje pokračují navzdory prohlášení prezidenta USA Donalda Trumpa ohledně pátečního příměří.

Vrcholní představitelé obou zemí se vzájemně obviňují z rozdmýchávání násilností. „Zemřeli další čtyři vojáci,“ oznámil mluvčí thajského ministerstva obrany a dodal, že od pondělního obnovení bojů na hranicích už je to celkem 14 thajských vojáků.

Trump v pátek uvedl, že si s vůdci obou zemí telefonoval a ti mu slíbili, že ještě v pátek boje ukončí. Thajský premiér Anutin Čánvirakun ale v sobotu oznámil, že jeho země bude pokračovat v útocích, dokud se nebude cítit bezpečná, a že konflikt podněcují útoky Kambodže ohrožující civilisty.

Kambodžský premiér Hun Manet naproti tomu uvedl, že jeho země je připravena boje ukončit a že útočí pouze Thajsko.

„Strýček“ z Kambodže zafungoval v Thajsku jako rozbuška
Thajská policie během protivládní demonstrace v Bangkoku (19. 6. 2025)

Střety trvají skoro týden

Prudké pohraniční střety mezi oběma zeměmi pokračují už šestým dnem a na několika místech podél sporné, 817 kilometrů dlouhé hranice se odehrávají jedny z nejtvrdších bojů od letošního července.

Letošní vlna násilností se zvedla po smrti kambodžského vojáka, který zemřel 28. května na hranicích po přestřelce s thajskými vojáky. Situace se pak vyostřila 23. července, kdy Bangkok obvinil Phnompenh z nastražení min, které ve sporné oblasti zranily nejméně pět thajských vojáků.

Střety mezi Thajskem a Kambodžou vyhnaly z domovů půl milionu lidí
Lidé prchají ze svých domovů po bojích mezi Thajskem a Kambodžou

Po diplomatické roztržce se vojska obou zemí začala následující den ostřelovat. Pět dní trvající ozbrojené příhraniční střety si tehdy vyžádaly 43 mrtvých a kolem 300 tisíc vysídlených osob na obou stranách. Obě země podepsaly 28. července dohodu o příměří, která následovala po Trumpově ekonomickém tlaku.

