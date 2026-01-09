Turek podá žalobu na Pavla. Chce omluvu za zdůvodnění, proč nemá být ministrem


před 14 mminutami|Zdroj: ČTK

Poslanec Motoristů Filip Turek podá žalobu na ochranu osobnosti na prezidenta Petra Pavla, řekl v pátek v Kyjevě. Bude žádat omluvu, protože se ho hluboce dotklo páteční zdůvodnění, proč ho Pavel odmítá jmenovat ministrem životního prostředí. Turek opětovně vyloučil, že by Pavel mohl čelit kompetenční žalobě premiéra Andreje Babiše (ANO), která by měla vyjasnit, zda může navrhovaného člena vlády odmítnout.

Pavel v dopisu adresovaném Babišovi uvedl, že Turek opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu. Počet, intenzita a dlouhodobý charakter tohoto chování svědčí o tom, že v jeho případě nejde o jednorázové excesy kupříkladu z mladické nerozvážnosti, napsal prezident.

Turek podá žalobu na Pavla. Chce omluvu za zdůvodnění, proč nemá být ministrem

