Turek před lety vyhrožoval zaměstnanci saúdské ambasády, píše iRozhlas

Čestný prezident Motoristů Filip Turek před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády. Ve společných garážích mu za stěrač auta dal obrázek šibenice, na střeše vozu pak stála velká lovecká nábojnice. Případ řešila policie, píše server iRozhlas. Turek ani saúdské velvyslanectví na dotazy nereagovali.
Turek nepopíral, že nakreslil šibenici a strčil ji za stěrač. Vysvětloval, že se chtěl zastat své přítelkyně, na kterou někdo z auta pokřikoval. Vytipoval si auto, které odpovídalo popisu, a nechal mu tam vzkaz v podobě nakreslené šibenice.
Předpokládal, že řidič nejspíš neumí česky ani anglicky. „Tak mě napadlo nakreslit něco důrazného, aby to pochopil,“ vysvětloval kriminalistům. Odmítl ale, že na střechu auta postavil nábojnici. Ta mu údajně mohla vypadnout z kapsy.
Pražští kriminalisté řešili případ jako vyhrožování s rasovým podtextem. „Vyhrožoval usmrcením jednotlivci pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost. Podezřelý se k činu doznal,“ napsali kriminalisté do policejního dokumentu, který získaly iRozhlas spolu s Radiožurnálem.
Turek se ale hájil tím, že v žádném případě nešlo o rasismus a ani nevěděl, že jde o muže arabské národnosti. Policisté nakonec, i vzhledem k tomu, že pracovník ambasády popřel, že v tu noc oslovil jakoukoliv dívku, došli k závěru, že šlo zjevně o záměnu osob.
Uložená pokuta
Ve zkráceném přípravném řízení pak 5. dubna 2017 navrhli upustit od Turkova potrestání. Státní zástupce pak změnil případ na přestupek proti občanskému soužití a předal ho Úřadu městské části Praha 6. Podle informací serveru i městská část vyhodnotila Turkovo chování jako přestupek a uložila mu pokutu, výše ale není známá.
O čestném prezidentovi Motoristů se mluví jako o možném ministrovi zahraničí v nové vládě. Deník N ale před několika dny zveřejnil článek o tom, že v minulosti údajně opakovaně zveřejňoval otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky a také četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho.
Turek se za kritizované výroky omluvil, u některých ale autorství odmítá a strana podala trestní oznámení. Prezident Petr Pavel v úterý řekl, že pokud se ukáže, že Turkova vyjádření na sociálních sítích jsou autentická, diskvalifikovalo by ho to z jakékoliv ministerské pozice.