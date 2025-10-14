Je na Motoristech, aby přesvědčili veřejnost, že nařčení nejsou pravdivá, míní Babiš

Hnutí ANO, SPD a Motoristé se nyní soustředí na projednání programu a koaliční smlouvy, řekl šéf ANO Andrej Babiš. K personáliím se podle něj strany vrátí třeba za měsíc či měsíc a půl. Babiš se také vrátil k pondělnímu jednání se zástupci Motoristů, kteří ho informovali o tom, jaké další kroky budou podnikat v případu údajných výroků zvoleného poslance Filipa Turka na sociálních sítích. „Odmítají různá nařčení. Je to na nich, aby přesvědčili veřejnost, že to tak není,“ podotkl Babiš.
„Dokončili jsme rozdělení resortů, rozdělení sněmovny. Teď se soustředíme na projednání programu, to zabere nejvíc času, a koaliční smlouvy,“ sdělil ve videu na Facebooku možný budoucí premiér. Připomněl, že prezident Petr Pavel dříve řekl, že se nemá skládání kabinetu uspěchat.
Babiš se také vyjádřil k pondělnímu jednání se zástupci Motoristů, kteří ho informovali o tom, jaké další kroky budou podnikat v souvislosti s údajnými výroky Turka na sociálních sítích. Zvolený poslanec podle Deníku N v minulosti opakovaně zveřejňoval otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky a také četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho.
Turek v pondělí zopakoval, že na sociální sítě napsal „mnoho blbostí“ v rámci černého humoru, za které by sám sobě zpětně nafackoval. Odmítl ale zejména pravost vyjádření o popálené holčičce při žhářském útoku na romskou rodinu ve Vítkově na Opavsku v roce 2009. Strana později oznámila, že podala trestní oznámení na Deník N a autory textu. Server dříve uvedl, že si za článkem stojí a věří, že policie prošetří všechny okolnosti kauzy.
Podle páteční dohody má mít ANO v kabinetu devět křesel včetně premiéra, SPD tři křesla a Motoristé čtyři. Předseda Motoristů Petr Macinka i první místopředseda ANO Karel Havlíček po pondělní schůzce uvedli, že tato dohoda platí.