Zástupci ANO a Motoristů sobě odpoledne proberou kauzu kolem zveřejněného archivu starších, později smazaných údajných výroků Filipa Turka na sociálních sítích. Šéf ANO Andrej Babiš pokládá záležitost za závažnou. Prezident hovoří o zásadním problému, pokud se informace potvrdí. O Turkovi se mluví jako o ministru zahraničí ve vznikající vládě ANO, SPD a Motoristů. Předseda Motoristů Petr Macinka se za něj postavil, náhradníka za něho nehledá.
Babiš si promluví s Motoristy kvůli údajným Turkovým výrokům
Babiš v sobotním videu označil za nejlepší řešení to, že by Motoristé obdobně jako hnutí SPD vyslali do kabinetu odborníky. Motoristé takovou možnost už dřív odmítli a jejich postoj se nezměnil. Macinka v neděli řekl, že budou nominovat poslance a strana bude buď ve vládě, nebo v opozici.
Oznámil také, že Motoristé v pondělí podají trestní oznámení na Deník N a na autory článku o údajných Turkových výrocích, které pobouřily politiky předpokládané budoucí opozice i část romských sdružení. Turek podle listu v minulosti opakovaně zveřejňoval na Facebooku otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky a také četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho.
Čestný prezident Motoristů se vůči obviněním z rasismu ohradil. Strana zpochybňuje pravost zejména vyjádření o popálené holčičce při žhářském útoku na romskou rodinu ve Vítkově na Opavsku v roce 2009. Deník N si za článkem stojí a věří, že policie prošetří všechny okolnosti kauzy.
Pavel: Nerad dělám předčasné závěry
Prezident Petr Pavel ke kauze Turka ČT řekl, že nerad dělá předčasné závěry, a proto si raději počká, jestli se potvrdí informace Deníku N.
„Pokud by to byla pravda, pak by to samozřejmě byl zásadní problém. Ale já počkám až na výsledek jednání Andreje Babiše s Petrem Macinkou i s Filipem Turkem a samozřejmě bude-li potřeba, tak se sejdu i s nimi,“ poznamenal Pavel.
Petice proti jmenování Turka
Platforma RomanoNet, která sdružuje osmnáct romských a proromských organizací působících v Česku, vyzvala v pondělí Babiše, aby nenavrhoval Turka na ministra. Jeho nominaci považuje za morálně i politicky neobhajitelnou.
Proti jmenování Turka ministrem zahraničí spustila petici i organizace Romea. Do pondělí ji podepsalo přes pět tisíc lidí. Proti nominaci Turka vznikla také petice, kterou za víkend podepsalo přes 36 tisíc lidí. Iniciovala ji organizace Konsent, která se zabývá prevencí sexuálního násilí a obtěžování.
Na kauzu reagoval i Český helsinský výbor. Za alarmují považuje výroky, které zpochybňují principy zakotvené v listině základních svobod, tedy například stejná práva bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině.
Naopak na Turkovu podporu vystoupila v minulých dnech Západočeská asociace romských podnikatelů, v které působí jako ambasador Turek a herec Zdeněk Godla. Asociace, která vznikla v roce 2023, si klade za cíl podporovat romské podnikatele v Karlovarském a Ústeckém kraji.
Na rozdělení vládních křesel se představitelé ANO, SPD a Motoristů dohodli v pátek. Vítěz sněmovních voleb ANO má mít v budoucím kabinetu devět křesel včetně premiéra, SPD tři křesla a Motoristé čtyři. SPD má navíc získat funkci předsedy sněmovny pro svého lídra Tomia Okamuru. Tento týden mají začít debaty o programu vlády.