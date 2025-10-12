Pokud budou Motoristé nominovat své kandidáty do vznikající vlády, budou to zvolení poslanci, řekl v Otázkách Václava Moravce předseda strany Petr Macinka s tím, že jinak v kabinetu Andreje Babiše (ANO) nebudou. Kandidát na ministra zahraničí Filip Turek (za Motoristy) je podle něj ikonickou postavou strany. Motoristé v pondělí podají podle Macinky trestní oznámení na Deník N kvůli článku, podle kterého Turek zveřejňoval na sociálních sítích rasistické výroky.
Macinka: Filip Turek je ikonickou postavou Motoristů, trváme na něm
„My trváme na tom že pokud budeme někoho nominovat do vlády, budou to zvolení poslanci. Poslanecký klub považujeme za kvalitní,“ zdůraznil Macinka.
Postoj Motoristů je podle něj neměnný a nezmění se podle něho ani v pondělí, kdy bude Babiš s Macinkou a čestným prezidentem Motoristů Turkem o údajně jeho sporných výrocích na sociálních sítích mluvit. O Turkovi se mluví jako o budoucím ministru zahraničí. „Chceme dbát na to, aby se přihlíželo k výsledkům voleb,“ podotkl Macinka. Rovněž připomněl, že Turek je ikonickou postavou Motoristů, který byl zvolen s velmi silným mandátem.
Lídr ANO a pravděpodobný budoucí premiér Babiš označil v sobotu za nejlepší řešení to, že by Motoristé navrhli do kabinetu odborníky, obdobně jako SPD.