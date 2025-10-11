Zvolený poslanec a možný kandidát na ministra zahraničí Filip Turek (za Motoristy) se v Událostech ČT distancoval od všech údajných vyjádření, která podle Deníku N napsal na sociální sítě. Označil je za „zjevné manipulace“. Důkazy podle něj neexistují. Kdyby k něčemu takovému skutečně došlo, již by se tím zabývala policie, míní.
Turek ve vyjádření pro ČT údajné rasistické výroky popřel, označil je za manipulace
Uvedl však, že některá vyjádření mohla být v rámci humoru podobná jeho „kontroverznějším výrokům“. Přesto ujišťoval, že není xenofobní, homofobní ani rasista a nikdy by neznevažoval popálení malé romské holčičky. Uvedl také, že by byl rád, kdyby „někdo předložil skutečné důkazy a ne pouze screeny screenů“.
Jeho názory jsou podle něj dlouhodobě veřejně známé. „Pokud by tyto věci byly reálné, tak by je někdo vytáhl již dříve,“ řekl s tím, že by se jednalo o trestné činy. „Kdyby se něco takového skutečně dělo, tak už bych to vysvětloval na policii a nemohlo by to zůstat na sociálních sítích,“ prohlásil.
Kauzu označil za „neschopnost srovnat se s tím, jak dopadly demokratické volby“, snahu ho dehonestovat a o účelovou snahu zamezit vzniku nové vlády. Podle nej už situaci řeší expertní tým. Připustil, že obvinění jsou závažná.
Turek odmítl, že by se kvůli aféře neměli Motoristé na vládě přímo podílet. Strana podle něj trvá na tom, že bude mít ministerská křesla. „Budeme dělat všechno proto, abychom věci měnili a ne abychom pouze podpořili, aby někdo vládnul a dělal v té zemi něco, na čem my nebudeme přímo kooperovat,“ řekl večer v ČT zvolený poslanec.