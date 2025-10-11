Předseda hnutí ANO a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš pokládá za závažné informace o starších, později smazaných, výrocích Filipa Turka (za Motoristy) na sociálních sítích. O Turkovi, který uspěl v nedávných sněmovních volbách, se mluví jako o možném ministru zahraničí. Babiš chce záležitost řešit s představiteli Motoristů na začátku příštího týdne, svolal schůzku.
Babiš chce řešit údajné starší Turkovy výroky, věc považuje za závažnou
„Ty informace jsou závažné a určitě to budu řešit. Požádal jsem pana (předsedu Motoristů) Petra Macinku a pana Turka o společnou schůzku hned na pondělí. Tam musíme celou věc probrat a zvážit i další kroky,“ sdělil Babiš.
Turek podle Deníku N opakovaně zveřejňoval na Facebooku otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky a také četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho. Server uvedl, že má k dispozici archiv Turkových později smazaných příspěvků a komentářů. Turek publikaci svých výroků označil podle Deníku N za nestoudnou snahu o diskreditaci.
Romská organizace Romea Babiše v sobotu vyzvala, aby Turka kvůli jeho starším, podle ní rasistickým výrokům na sociálních sítích, nenavrhoval na ministra zahraničí.