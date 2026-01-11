Udržet deficit rozpočtu pod 300 miliardami bude velmi obtížné, míní Schillerová


11. 1. 2026Aktualizovánopřed 10 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24
30 minut
Otázky Václava Moravce 2. část
Zdroj: ČT24

Udržet deficit státního rozpočtu na letošní rok pod 300 miliardami korun bude velmi obtížné. Jednotliví ministři dostali za úkol šetřit, řekla v Otázkách Václava Moravce ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Návrh připravený předchozím kabinetem Petra Fialy (ODS) počítal s deficitem 286 miliard korun. Ten ale podle Schillerové neodpovídal skutečnosti.

V návrhu rozpočtu, který vypracoval bývalý ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS), podle Schillerové nesedí příjmy a výdaje. Dříve řekla, že vláda bude návrh schvalovat 26. ledna, čeká na novou ekonomickou predikci. Česko nyní funguje v rozpočtovém provizoriu. Podle zákona o rozpočtové odpovědnosti je pro letošní rok maximální povolený deficit 237 miliard korun.

„Nejsložitější je kapitola ministerstva práce a sociálních věcí. Všichni škrtají minimálně pět procent provozních výdajů,“ řekla Schillerová. Zároveň upozornila, že řeší pouze hlavní výdaje, nadpožadavky úřadům rovnou zakázala.

Původní návrh státního rozpočtu počítal s deficitem 286 miliard korun. Podle zákona o rozpočtové odpovědnosti je pro rok 2026 maximální povolený deficit 237 miliard korun, na dodatečných 49 miliard korun se podle dřívějšího vyjádření Stanjury vztahuje výjimka, protože to jsou výdaje na obranu nad dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP) a půjčka na stavbu Jaderné elektrárny Dukovany.

Rozpočet loni skončil v deficitu 290,7 miliardy korun. Stanjura nesouhlasí
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) na tiskové konferenci k představení výsledků hospodaření státního rozpočtu za rok 2025

Schillerová v neděli dále potvrdila, že vláda bude rozpočet schvalovat 26. ledna, čeká na novou ekonomickou predikci.

Hospodaření státu loni skončilo podle ministryně schodkem 290,7 miliardy korun. Deficit tak přesáhl schválených 241 miliard korun. Stanjura dříve řekl, že reálný deficit je 250 miliard korun, dalších čtyřicet miliard korun jsou očekávané příjmy z Evropské unie, které dorazí až letos, a zlepší hospodaření státu. Státní dluh ke konci roku 2025 dosáhl 3,678 bilionu korun, o rok dříve činil 3,365 bilionu korun.

Chceme dělat pravdivý rozpočet, řekl Nacher. Skopeček varoval před inflací
Duel ČT24: Patrik Nacher (ANO) a Jan Skopeček (ODS)

Výběr redakce

Udržet deficit rozpočtu pod 300 miliardami bude velmi obtížné, míní Schillerová

Udržet deficit rozpočtu pod 300 miliardami bude velmi obtížné, míní Schillerová

13:40Aktualizovánopřed 10 mminutami
Protesty v Íránu mají téměř dvě stě obětí, Izrael je ve stavu pohotovosti

Protesty v Íránu mají téměř dvě stě obětí, Izrael je ve stavu pohotovosti

06:24Aktualizovánopřed 17 mminutami
Od pondělí hrozí při mrznoucím dešti tvorba ledovky

Od pondělí hrozí při mrznoucím dešti tvorba ledovky

před 1 hhodinou
Ruské údery na Doněckou oblast nepřežili čtyři lidé

Ruské údery na Doněckou oblast nepřežili čtyři lidé

před 1 hhodinou
Gigafactory v Dolní Lutyni postavena nebude, řekl Babiš

Gigafactory v Dolní Lutyni postavena nebude, řekl Babiš

11:01Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Hasiči vytáhli na povrch muže zraněného v jeskyni v Moravském krasu

Hasiči vytáhli na povrch muže zraněného v jeskyni v Moravském krasu

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
V Brně na hlavním nádraží vykolejila lokomotiva, provoz je omezen

V Brně na hlavním nádraží vykolejila lokomotiva, provoz je omezen

před 3 hhodinami
Americká armáda provedla údery napříč Sýrií, cílem byl Islámský stát

Americká armáda provedla údery napříč Sýrií, cílem byl Islámský stát

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Ekonomika

Udržet deficit rozpočtu pod 300 miliardami bude velmi obtížné, míní Schillerová

Udržet deficit státního rozpočtu na letošní rok pod 300 miliardami korun bude velmi obtížné. Jednotliví ministři dostali za úkol šetřit, řekla v Otázkách Václava Moravce ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Návrh připravený předchozím kabinetem Petra Fialy (ODS) počítal s deficitem 286 miliard korun. Ten ale podle Schillerové neodpovídal skutečnosti.
13:40Aktualizovánopřed 10 mminutami

Gigafactory v Dolní Lutyni postavena nebude, řekl Babiš

Továrna na výrobu baterií do elektroaut v Dolní Lutyni na Karvinsku postavena nebude, oznámil premiér Andrej Babiš (ANO) v příspěvku na sociální síti. Poukázal na nesouhlas tamních obyvatel. Výstavbu plánovala bývalá vláda Petra Fialy (ODS). Starosta obce Pavel Buzek (STAN) řekl, že pro něj jde o novou informaci, obyvatelé podle něj ale zřejmě na pozemcích nebudou chtít žádnou továrnu.
11:01Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Stát při zpětném odkupu bitcoinů kvůli tržní hodnotě vyplatil o 45 milionů více

Na víc než 53 milionů korun vyšla stát takzvaná bitcoinová kauza. Většinu peněz vyplatil lidem, kteří si od něj kryptoměnu koupili. Skoro osm milionů ministerstvo spravedlnosti zaplatilo za právní posudky a analýzy. Podle nového šéfa resortu Jeronýma Tejce (nestr. za ANO) přitom není jisté, že úřad někdy bude moci s darovanými bitcoiny nakládat.
před 8 hhodinami

Vrcholí jednání o platech ve veřejné sféře. Nyní už s novou vládou

Platy úředníků, sociálních pracovníků, školních kuchařek či lidí zaměstnaných v kultuře by mohly vzrůst plošně o 2 200 korun – a to už za leden, řekla České televizi ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Se stejným navýšením příjmů pro téměř 470 tisíc zaměstnanců spadajících z větší části pod první (nejnižší) státní platovou tabulku, počítala i předchozí vláda. S odbory se ale nedohodla a nechala rozhodnutí na novém kabinetu.
před 19 hhodinami

Bloomberg: Zelenskyj s USA vyjednává možnou dohodu o volném obchodu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyjednává se Spojenými státy možnou dohodu o volném obchodu. Měla by pomoct zotavení Ukrajiny po válce. Prezident země, která se už téměř čtyři roky brání ruské agresi, o tom v pátek hovořil po telefonu s agenturou Bloomberg.
včera v 03:23

O těžbě ropy ve Venezuele budou rozhodovat USA, prohlásil Trump

O tom, kdo bude těžit ropu ve Venezuele, rozhodnou Spojené státy, řekl v pátek večer na začátku jednání se skupinou vysokých manažerů ropných firem americký prezident Donald Trump. Podle něj Caracas již předal Spojeným státům třicet milionů barelů ropy, napsala agentura Reuters. USA začnou tuto ropu okamžitě zpracovávat a prodávat. Trump také chválil spolupráci se současným venezuelským vedením.
9. 1. 2026Aktualizováno9. 1. 2026

Zástupci států EU podpořili přijetí obchodní dohody s Mercosurem

Zástupci členských států EU podpořili přijetí obchodní dohody Evropské unie s jihoamerickým uskupením Mercosur, potvrdily diplomatické zdroje. Dohoda ještě musí být formálně schválena členskými zeměmi Unie, brzy bude proto spuštěna takzvaná písemná procedura, která by měla skončit ještě v pátek odpoledne.
9. 1. 2026Aktualizováno9. 1. 2026

Alkoholu v lihovinách ubývá. Sráží ho vyšší daň i snižování spotřeby

Některé destiláty nově obsahují méně alkoholu. Jejich výrobci se tak snaží udržet prodejní cenu poté, co od ledna došlo ke zvýšení daně z lihu. Její sazba vzrostla o pět procent. Desetiprocentním tempem přitom rostla už loni a předloni, což zhoršuje konkurenceschopnost vůči zahraničním výrobkům. Producenti lihovin zároveň uvádějí, že tím vycházejí vstříc zákazníkům, protože dlouhodobým trendem je odklon od konzumace alkoholu. Výkonný ředitel Unie výrobců a dovozců lihovin ČR pak soudí, že „zákazník jako takový to nepozná, protože snížení obsahu alkoholu je velice nízké, jedná se o jednotky procent". A Asociace hotelů a restaurací ČR upozorňuje, že spotřeba alkoholu v restauracích mírně klesá posledních deset let.
9. 1. 2026
Načítání...