„Aktuálně se v Česku staví a staví se hodně, historicky nejvíc,“ prohlásil k rozšiřování dopravní sítě generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl. Doplnil, že všechny aktuálně rozestavěné stavby jsou pro rok 2025 finančně kryté. Ve středečním Interview ČT24 s moderátorkou Terezou Řezníčkovou však podotkl, že kvůli chybějícím penězům v rozpočtu je ohroženo zahájení nových staveb.
Všechny stavby pokračují, do budoucna ale chybí miliardy, říká šéf ŘSD
Šéf hnutí ANO a možný budoucí premiér Andrej Babiš po pondělním jednání s Mátlem novinářům řekl, že kvůli chybějícím penězům se zastavují stavby silnic či modernizace železničních tratí. Úřadující ministr dopravy Martin Kupka (ODS) to popřel s tím, že se žádná ze započatých dopravních staveb nezastavuje, ačkoli pro příští rok je potřeba najít na pokračování budování více peněz.
„Skutečně v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na rok 2026 chybí zhruba nějaké čtyři desítky miliard korun, aby se dokázaly zainvestovat veškeré stavby, které jsou v tuto chvíli připravované a plánované k realizaci,“ uvedl Mátl v Interview.
Šéf ŘSD odmítl, že by dostal „ústní pokyn“ nepodepisovat nové velké kontrakty, které už jsou vysoutěžené. Prý se na nepodepisování smluv s Kupkou a vedením resortu dopravy shodl v rámci vzájemné debaty. Dodal také, že kontrakty na menší závazky se nadále uzavírají a komunikace s ministrem normálně probíhá.
„Doufám a věřím, že se tato situace v brzkých týdnech či měsících vyřeší a ty finanční prostředky budou do SFDI doplněny,“ zmínil s tím, že problém zatím nevnímá jako dramatický. V případě, že se peníze nenajdou, je však prý možné, že dojde u zahájení řady staveb k několikaměsíčnímu zpoždění. „To se pak samozřejmě promítne i z hlediska jejich zprovoznění,“ upozornil Mátl. Přiznal také, že zatím nemá od nikoho ze současné nebo potenciální příští vlády příslib, že peníze budou jeho organizaci k dispozici.
Kterým projektům hrozí zpoždění
Mátl v Interview zmínil, že jeho úřad je na scénář, kdy stát nedokáže ufinancovat všechny plánované stavby, připravený. „S každou miliardou, která nám z rozpočtu zmizí, budeme muset něco seškrtat a u něčeho říct, že se to třeba opozdí. Máme samozřejmě nastavené priority, co chceme stavět, kdy a jak,“ ujistil šéf ŘSD.
Konkrétně mohou chybějící finance podle Mátla komplikovat třeba výkupy pozemků, hlavně u středočeské D3 a Pražského okruhu. „Zejména na Pražském okruhu, kde se nacházíme v aglomeraci Prahy, potřebujeme (na výkupy) obrovské finanční prostředky,“ sdělil.
Dále se může pozdržet zahájení provozu na D11 na úseku Jaroměř–Trutnov. „Je to de facto ten největší problém,“ řekl Mátl. ŘSD je prý připraveno stavbu v prosinci zahájit, ale momentálně by byla krytá jen v letošním rozpočtu, ne už v roce 2026. „Ta stavba dnes není k tomu, abychom ji zahájili, pokud v rozpočtu nedojde k nějakým změnám,“ popsal.
Z ohrožených významných projektů ještě Mátl zmínil pokračování dálnice D35 mezi Úlibicemi a Hořicemi na Jičínsku či některé silnice první třídy. „Samozřejmě pak máme na rok 2026 naplánované další dálniční stavby – ať už je to D55 mezi Kokorami a Přerovem, ať je to D48, ať jsou to další dva úseky dálnice D6,“ vyjmenoval.
Rekordní rozpočet
„Musíme si uvědomit, že ŘSD mělo před deseti lety rozpočty kolem 25 až 30 miliard, dnes se pohybujeme na 82 miliardách. (…) Díky tomu, že se nám ty stavby podařilo připravit a začít je realizovat, tak rozpočet je opravdu vysoký – nejvyšší v historii ŘSD. Rozestavěnost dálniční sítě je největší v historii,“ popsal Mátl. V současnosti se v tuzemsku pracuje na 185 kilometrech dálnic.
Za aktuálními problémy pak paradoxně vidí i to, že se v posledních letech dařilo připravovat stavby rychleji, než se čekalo. „Bylo tu období, kdy byly peníze, ale nebyly stavby, teď je to opačně,“ podotkl.
Současný kabinet ve středu přerušil jednání o penězích pro SFDI na příští rok. Počítá s výdaji 187 miliard korun. Ministr Kupka přiznává, že chybí 37 miliard – podle něj je ale běžné, že část financí shání další vláda. „Stejně jako my jsme přebírali rozpočet, kde finanční prostředky chyběly a museli jsme je shánět,“ prohlásil. Babiš však oponoval, že peníze má najít ještě současná vláda.
