Kraje hledají, jak nahradit chybějící miliardy na opravy silnic

„Projekty připravené máme, jsme vlastně schopni velmi rychle na to zareagovat. Ale ta doba už je teď vyloženě hraniční, a pokud to nebudeme mít do konce července, tak v této sezoně nejsme schopni ty peníze proinvestovat,“ říká předseda Asociace krajů a hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO).

Hejtmany podporují i některé vládní strany

Požadavek hejtmanů navíc podporují koaliční strany Starostové a TOP 09. Podle Kupky by se ale peníze musely vzít jinde. „Finanční prostředky by měli dostat co nejdříve, aby byli schopni realizovat své investiční plány. Vzhledem k tomu, jak se zatím vyvíjí státní rozpočet, tak se domnívám, že stát v tuto chvíli má ty dodatečné peníze k dispozici,“ uvedl k situaci místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Miloš Nový (TOP 09).

„Jako Starostové plně podporujeme převod dvou miliard ze SFDI na podporu silnic druhé a třetí třídy pro kraje,“ dodal předseda poslaneckého klubu STAN Josef Cogan.

Naproti tomu Kupka říká, že Státní fond dopravní infrastruktury finanční prostředky nemá. „Znamenalo by to, že by se muselo zasáhnout do staveb, které ale v těch jednotlivých krajích vyrůstají. Na dálnicích a na silnicích první třídy nebo železnicích.“

Hejtmani napříč stranami chtějí o penězích pro své regiony jednat s ministrem Kupkou začátkem července. Jen letos jde podle šéfa resortu do dopravy v krajích ze státního rozpočtu přes deset miliard.