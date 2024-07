Dostavba D11 se přiblížila, ŘSD získalo klíčové pozemky

Stavba by mohla začít už příští rok

Spor v Hajnici byl jediný, který stát v této části trasy dálnice D11 řešil. Obecní úřad byl zdrženlivý a vstupovat do něj nechtěl. „Protože máme s panem Holubcem takové zvláštní vztahy, nešlo by to. Vázne komunikace,“ řekl už loni starosta Hajnice Petr Červený (za ODS).

Pro stavbu dálnice z Jaroměře do Trutnova má stát pravomocné územní rozhodnutí a vykoupených 81 procent pozemků. Na podzim chce požádat o stavební povolení, následně vybrat dodavatele a v příštím roce začít stavět. Stavba přitom měla začít už loni v prosinci. O zakázku soupeří firmy Budimex a MI Roads a spor o vítěze řeší Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

„Reálné zahájení této stavby, pokud by všechno běželo tak, jak si představujeme my, to znamená, že by byla potvrzena naše rozhodnutí, je někdy na přelomu září a října (příštího roku),“ uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Polská dálnice S3 od Baltu k hranicím s Českem, na kterou D11 naváže, je téměř hotová. Momentálně končí u Královce na Trutnovsku.