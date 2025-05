Karlovarská policie stíhá kvůli podvodům s řidičáky už 32 lidí

Mezi nově stíhanými jsou podle policejní mluvčí Kateřiny Peškové lidé převážně z Karlovarského kraje ve věku od 24 do 69 let, kteří žádali o řidičské oprávnění skupiny B a kteří dali provozovatelům autoškol od patnácti tisíc do padesáti tisíc korun, aby jim zajistili bezproblémové a úspěšné vykonání zkoušky.

„Ti poté předávali finanční hotovost i zkušebnímu komisaři, který při závěrečné zkoušce odborné způsobilosti ve zkušební místnosti městského úřadu na Chebsku naváděl některé osoby k označení správných odpovědí. Ve čtyřech případech předložily obviněné osoby k žádosti o řidičské oprávnění i lékařskou zprávu o zdravotní způsobilosti, o které věděly, že je padělaná,“ popsala činnost obviněných mluvčí.