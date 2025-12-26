Ruské útoky na Oděsu podle Kyjeva poškodily loď pod slovenskou vlajkou

Noční ruské dronové útoky na přístavy v Oděské a Mykolajivské oblasti poškodily lodě plující pod vlajkami Slovenska, Palau a Libérie. Na telegramu to uvedl ukrajinský vicepremiér Oleksij Kuleba s tím, že údery nezpůsobily žádné oběti. Rusko útočilo znovu i na energetickou infrastrukturu, a to i v dalších regionech napříč napadenou zemí.
„Přístavy v Oděské oblasti čelily po celou noc nepřátelským útokům,“ napsal Kuleba. Údery dronů podle něj poničily vedle lodí pod vlajkami Slovenska a Palau také sklady.
Ukrajinský vicepremiér rovněž bez podrobností informoval o ruských úderech na terminál v Mykolajivské oblasti, kde utrpěla škody loď pod vlajkou Libérie. „Nikdo naštěstí nebyl zraněn,“ poznamenal.
Rusko v Oděské oblasti útočí na přístavy důležité pro ukrajinský export, na energetickou i dopravní infrastrukturu. Tyto údery v posledních týdnech zesílily. Ruský vládce Vladimir Putin nedávno pohrozil, že Ukrajinu odřízne od Černého moře v odplatě za ukrajinské dronové útoky na tankery z takzvané ruské stínové flotily, což šéf Kremlu označil za pirátství. Prodej ropy je pro Moskvu důležitým zdrojem příjmů, z nichž může financovat válku.
Ukrajinské letectvo oznámilo, že země v noci čelila útoku 99 ruských dronů a jedné balistické raketě. Ještě před zveřejněním noční bilance ruských útoků vydalo na telegramu sérii varování před drony, mimo jiné v Kyjevské, Černihivské či Rivnenské oblasti.
Ukrajinští obránci zničili, případně elektronickým bojem odrazili 73 ruských dronů. O místě dopadu balistické rakety Iskander-M odpálené z Ruskem okupovaného ukrajinského poloostrova Krym se hlášení nezmiňuje.
Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že protivzdušná obrana během noci na pátek zachytila a zničila 77 ukrajinských dronů. Většina podle úřadu mířila na Volgogradskou a Rostovskou oblast, kde ruská obrana zachytila 34, respektive 23 bezpilotních strojů. Ruské síly rovněž uvedly, že zlikvidovaly pět dronů nad okupovaným ukrajinským poloostrovem Krym, tři nad Moskevskou oblastí, tři nad Černým mořem a jeden nad Azovským mořem.
Ukrajina se již čtvrtým rokem brání rozsáhlé ruské vojenské agresi. Součástí bojů jsou vzdušné útoky, které podnikají obě země. Ukrajinské údery se zaměřují zejména na ruské vojenské objekty a na energetická a průmyslová zařízení. Kyjev uvádí, že tak chce omezit bojeschopnost Moskvy a oslabit její možnosti financovat válku penězi z prodeje ropy a plynu.
