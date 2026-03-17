Velké moldavské město skončilo kvůli znečištění po ruském útoku bez vody

Palivo uniklé do řeky Dněstr po ruském útoku na vodní elektrárnu na jihu Ukrajiny zamořilo vodovodní systémy v sousedním Moldavsku. V Baltsi, třetím největším městě země, byly dodávky vody zcela přerušeny, uvedla v úterý agentura Reuters s odvoláním na tamní úřady.
Prezidentka Maia Sanduová, která chce do konce desetiletí přivést Moldavsko – jednu z nejchudších zemí Evropy – do Evropské unie, prohlásila, že za znečištění řeky Dněstr nese odpovědnost Moskva.
Moldavské ministerstvo životního prostředí v pondělí večer oznámilo, že únik vedl k přerušení dodávek vody ve městě Baltsi, které má devadesát tisíc obyvatel, a ve třech dalších moldavských městech. Opatření má zůstat v platnosti nejméně dalších dvanáct hodin.
Zavřené školy a stav pohotovosti
Tamní úřady musely zavřít školy a studenti dostali pokyn přejít na on-line výuku. V neděli Moldavsko vyhlásilo na patnáct dní stav pohotovosti poté, co vyšel najevo celkový rozsah znečištění.
„Vyhlásili jsme environmentální pohotovost a podnikáme kroky k ochraně našich lidí,“ sdělila Sanduová v prohlášení na sociálních sítích v souvislosti s útokem ze 7. března na Novodnistrovskou vodní elektrárnu. „Rusko nese plnou odpovědnost,“ dodala. Moldavské ministerstvo zahraničí si kvůli útoku na elektrárnu předvolalo ruského velvyslance v zemi.
Sanduová opakovaně odsoudila ruskou invazi na Ukrajinu a obvinila Moskvu ze snahy svrhnout její vládu. Kreml ji naopak viní z toho, co nazývá rusofobií.
Evropská unie poskytla Moldavsku od zvolení Sanduové v roce 2020 značnou finanční podporu. Eurokomisařka pro rozšíření Marta Kosová podotkla, že EU je připravena pomoci se zvládnutím znečištění.
„Je to připomínka, že ruská válka nekončí na hranicích Ukrajiny,“ napsala na síti X. „Vyjadřujeme solidaritu s Moldavskou republikou,“ dodala.