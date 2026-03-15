V Moldavsku je pohotovost kvůli kontaminaci Dněstru po ruském útoku na Ukrajinu

Moldavsko vyhlásilo pohotovost kvůli úniku paliva do řeky Dněstr po ruském vzdušném útoku na Ukrajinu, oznámila podle agentury AFP a ruské služby BBC moldavská vláda. Za kontaminaci zřejmě může několik dní starý ruský vzdušný útok na ukrajinskou Dněsterskou vodní elektrárnu. Server RBK-Ukrajina před několika dny uvedl, že do Dněstru unikly z tohoto zařízení technické oleje a že se znečištění šířilo do Moldavska.
„Navzdory už přijatým opatřením se vlna znečištění ropnými produkty nadále šíří podél koryta řeky a v některých oblastech na severu překračují hladiny znečišťujících látek povolené limity,“ uvedl nyní moldavský premiér Alexandru Munteanu. Jeho vláda požádala podle BBC o pomoc EU a vyzvala obyvatele zasažených oblastí, aby prozatím nepoužívali vodu z řeky.
Ukrajinské úřady podle AFP poprvé informovaly o kontaminaci řeky v úterý. Olejovité skvrny se tehdy v toku objevily poblíž obce Ljadova ve Vinnycké oblasti. Podle předběžných údajů je znečištění spojeno s únikem olejů z infrastrukturních zařízení v místě Dněsterské vodní elektrárny v Černivické oblasti, ke kterému došlo kvůli ruskému útoku ze 7. března, napsal tento týden web RBK-Ukrajina.
Zmíněné vodní zařízení se nachází nedaleko hranic s Moldavskem. Ukrajinci podle webu informovali sousední zemi o situaci a v době zveřejnění zprávy se chystali ve spolupráci s Moldavany do řeky umístit bariéry k zachycení skvrn. Znečištění se ale rychle rozšířilo po proudu řeky do Moldavska, píše AFP.
Na žádost Kišiněva o pomoc reagovalo podle AFP Rumunsko, které vyslalo na místo desetičlenný tým se specializovaným vybavením. Moldavsko i Ukrajina upozornily, že Dněstr je mimořádně důležitý vodní zdroj a jeho znečištění ropnými látkami ohrožuje vodní ekosystém.