Historický summit má přiblížit Moldavsko k EU, Rusko vystupňovalo dezinformace

před 25 m minutami | Zdroj: Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda , Ukrajinska pravda , The Insider , RBK-Ukraina , European Council , EU vs. Disinfo , Evropejska pravda

Návrh závěrečného prohlášení ze summitu uvádí, že vrcholné schůzky EU s Moldavskem se budou do budoucna konat pravidelně, což podle RFE/RL znamená, že to Brusel s budováním užších politických vztahů s Kišiněvem myslí vážně.

EU označuje summit za „historický moment oslavující pokrok Moldavska v jeho cestě k integraci do EU“. Podle stanice Rádio Svobodná Evropa / Rádio Svoboda (RFE/RL) signalizuje uspořádání vrcholné schůzky prohloubení politických vazeb.

Dřívější návrh přitom hovořil o „otevření všech vyjednávacích skupin“, ale v nejnovější verzi textu bylo slovo „všechny“ odstraněno, upozorňuje RFE/RL s tím, že některé členské státy EU zřejmě zpochybňují cíl Evropské komise zahájit jednání o všech 33 kapitolách do konce letošního roku. O otevření a uzavření všech přístupových dokumentů přitom musejí rozhodnout všichni členové bloku jednomyslně.

Dokument uvádí, že se Brusel těší na otevření jednotlivých skupin přístupových kapitol, takzvaných klastrů, zvlášť zmiňuje co nejdřívější otevření „základního klastru“, pod který spadají kapitoly z oblasti právního státu.

Moldavsko podalo přihlášku do EU v březnu 2022 a status kandidátské země dostalo o tři měsíce později. Přístupová jednání byla formálně zahájena loni v červnu.

Evropská rada to ale vzápětí popřela a Dan své vyjádření označil za chybu. „Otázka oddělení Moldavska a Ukrajiny v přístupových jednáních s EU v současné době není na programu,“ potvrdil webu Evropejska pravda nejmenovaný představitel Evropské rady.

V diplomatických kruzích se proto spekulovalo, že by přístupová jednání s Moldavskem mohla být oddělena od těch s Ukrajinou. Obě země zatím procházejí přístupovým procesem společně, v případě Kyjeva ale další posun blokuje Maďarsko. Proto se objevily návrhy, že by Kišiněv mohl v jednáních postupovat samostatně.

Podle zdrojů webu se nyní EU snaží ze všech sil prokázat, že o oddělení přístupových procesů Ukrajiny a Moldavska se neuvažuje. Odrazilo se to i v dokumentech z červnového unijního summitu, jehož závěry ohledně budoucího možného rozšíření EU o Moldavsko a Ukrajinu jsou slovo od slova shodné.

Kišiněvský summit by se měl kromě formálních stránek budoucího možného vstupu Moldavska do EU věnovat také souvisejícím tématům, jako je pokrok moldavských reforem v oblastech posílení právního státu a boje proti organizovanému zločinu nebo vzájemné obchodní a energetické spolupráci.

Rusko šíří podvržená videa

Právě terčem ruských hybridních operací se Moldavsko stalo i před aktuálním summitem. Upozornila na to mimo jiné ukrajinská zpravodajská služba SZRU, podle níž se tak Moskva snaží zemi rozdělit.

SZRU uvádí, že síť prokremelských botů „Matrjoška“ šíří falešná videa, která se tváří jako obsah předních evropských médií, jako jsou Deutsche Welle, Spiegel, Euronews či Business Insider, a která mají zdiskreditovat prozápadní moldavskou prezidentku Maiu Sanduovou.

S odvoláním na projekt Bot Blocker to potvrzuje i ruský exilový web The Insider s tím, že mezi zneužitými médii je i on sám.

Ruští dezinformátoři podle něj v podvržených videích například nepravdivě tvrdí, že místopředsedkyně Evropské komise Kaja Kallasová se odmítla summitu zúčastnit kvůli napětí se Sanduovou, že Brusel plánuje Kallasovou sesadit z funkce a nahradit ji Sanduovou nebo že Sanduová šířila o Kallasové nepravdivé informace.

V dalších klipech se objevují smyšlenky o tom, že rumunská tajná služba varovala před hrozbou terorismu na summitu.