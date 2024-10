Moldavané hlasují o prezidentce a EU, volby se snaží ovlivnit Rusko

před 55 m minutami | Zdroj: ČT24 , ČTK , RFE/RL , New Eastern Europe

Volební místnost v Kišiněvě

Moldavané rozhodují o budoucím směřování země. Lidé zvolí nového prezidenta a rozhodnou i o tom, jestli nechají zapsat do ústavy, že by země měla vstoupit do Evropské unie. Prozápadní prezidentka Maia Sanduová, která usiluje o znovuzvolení, se tak snaží pojistit, že se budoucí vlády nevydají jiným směrem. Především k Rusku, které se snaží volby ovlivnit. Volební místnosti se uzavřou ve 20:00 SELČ.

Funkce se Sanduová ujala v prosinci 2020 jako vůbec první žena v historii země. Pod jejím vedením zahájilo Moldavsko letos v červnu přístupová jednání s Evropskou unií. Její vláda odsoudila plnohodnotnou ruskou invazi na Ukrajinu z února 2022, obvinila Moskvu ze zosnování pokusu o svržení moldavské vlády a diverzifikovala dodávky energie poté, co Rusko snížilo dodávky plynu. „Máme prezidentské volby, ale také referendum. A když se nad tím zamyslíme, tak už asi dvacet let mluvíme o Moldavsku v Evropské unii a teď jsme tomu velmi blízko. Je proto důležité takovou příležitost nepromeškat,“ apelovala Sanduová na svém posledním předvolebním shromáždění na občany, aby přišli k urnám. Sanduová svou kandidaturu nyní spojila s referendem, jestli má země zakotvit v ústavě svůj proevropský směr. Dalších pět ze zbývajících desíti prezidentských kandidátů vyzvalo své příznivce, aby hlasovali proti nebo aby plebiscit bojkotovali. Podle průzkumů připojení k Unii podporují zhruba dvě třetiny Moldavanů. Aby byly výsledky referenda platné, je zapotřebí účast nejméně třetiny lidí uvedených na volebních seznamech. Agentura Reuters upozornila, že úřady soupisky už řadu let neaktualizovaly, ačkoliv řada lidí emigrovala.

Hrozí druhé kolo prezidentských voleb V případě prezidentských voleb druhé kolo odpadne, pokud v neděli některý z prezidentských kandidátů získá přes padesát procent hlasů. V opačném případě půjdou Moldavané k volebním urnám znovu 3. listopadu. Podle průzkumů by se v něm nejspíše utkala Sanduová a bývalý generální prokurátor Alexandr Stojanoglo, jehož podporují proruští socialisté. Podle průzkumu CBS Research zveřejněného 17. října by Sanduová v prvním kole nezvítězila, připomněla stanice Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL). Získala by necelých 36 procent hlasů, zatímco Stoianoglo asi devět procent. Na třetím místě by skončil podnikatel a bývalý starosta druhého největšího moldavského městě Balti Renato Usatii se 6,4 procenta. Asi 28 procent dotázaných v tomto šetření uvedlo, že se ještě nerozhodli, koho volit.

Ruské vměšování Moldavsko opakovaně obviňuje Rusko, že proti Kišiněvu vede hybridní válku, vměšuje se do místních voleb a vede rozsáhlé dezinformační kampaně ve snaze svrhnout vládu a zmařit cestu země ke vstupu do Evropské unie. Rusko vnímá snahu o integraci Moldavska do EU jako negativní krok a zasahování Západu do své sféry vlivu, i když vměšování do dění v Moldavsku popírá a vládu viní z „rusofobie“. Také před současnými volbami se objevila obvinění z ovlivňování voleb. Vláda upozorňuje, že do země proudí miliony eur z Ruska na uplácení voličů, aby hlasovali proti sbližování s Unií a další miliony jdou do dezinformačních kampaní. Policie obvinila prokremelského podnikatele Ilana Šora, jenž žije v Rusku, ze snahy podplatit nejméně 130 tisíc voličů, aby hlasovali proti EU a aby podpořili určitého kandidáta. Šor pochybení odmítl. Policie dále tento týden uvedla, že odhalila program, v jehož rámci zamířily stovky lidí do Ruska, aby se podrobily výcviku v inscenování občanských nepokojů. „V poslední době zesílily destabilizační pokusy zločineckých skupin, řízených zvenčí. Jen za jeden měsíc úřady zdokumentovaly patnáct milionů eur pro 130 tisíc lidí zaplacených za to, že prodají svůj hlas. Cílem je vytvořit chaos a zabránit vstupu naší země do civilizovaného světa,“ řekl k tomu moldavský premiér Dorin Recean.